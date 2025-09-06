Ranbir Katrina Ibiza Photos: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్, స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ లవ్స్టోరీ గురించి అప్పట్లో విపరీతమైన రూమర్స్ వచ్చాయి. అప్పట్లో వీరిద్దరూ చెట్టాపట్టాలేసుకుంటూ తిరుగారని బాలీవుడ్ వర్గాలు కోడై కూస్తున్నాయి. తాజాగా వీరిద్దరూ ఉన్న ప్రైవేట్ ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఆ ఫోటోలు ఎవరు తీశారు? అవి ఎలా బయటకు వచ్చాయి? దాని గురించి చాలా చర్చలు జరిగాయి.. 12 సంవత్సరాల తర్వాత, ఈ ఫొటోల గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
సినిమా సెలబ్రిటీల జీవితం మనం ఊహించినంత సులభం కాదు. కెమెరాల వెలుగులో మెరిసే వారి గ్లామరస్ జీవితాల వెనుక చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. వారు ఎంత ఫేమస్ అయినా.. వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి చాలా తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వారి ప్రతి కదలికను ఫ్యాన్స్ పర్యవేక్షిస్తారు. వారు ఏమి చేసినా, అది మరుసటి క్షణంలో వైరల్ అవుతుంది. అందుకే ఒకప్పుడు, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్, స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్ బాలీవుడ్ పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశంగా ఉండేవారు. వారిద్దరి ప్రైవేట్ ఫోటోలు బయటకు వచ్చినప్పుడు, ఆ సమయంలో పెద్ద గొడవ జరిగింది. మరి ఆ ఫోటోలు ఎవరు తీశారు? అవి ఎలా బయటపడ్డాయి? ఈ విషయం 12 సంవత్సరాల తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చింది.
బాలీవుడ్ స్టార్లు రణబీర్ కపూర్, కత్రినా కైఫ్ ల ప్రేమకథ ఒకప్పుడు చిత్ర పరిశ్రమలో హాట్ టాపిక్. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు 2013లో స్పెయిన్లోని ఇబిజా బీచ్కు వెకేషన్కు వెళ్లారు. అక్కడ వీరిద్దరూ ఏకాంతంగా ఉన్న ఫొటోలు ఇప్పుడు బాలీవుడ్ మొత్తాన్ని కుదిపేస్తున్నాయి. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోల్లో కత్రినా కైఫ్ బికినీలో దర్శనమిస్తుంది. అలానే హీరో రణ్బీర్ కపూర్ షార్ట్స్లో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
ఈ ఫోటోలు బయటకు రావడంతో రణ్బీర్, కత్రినా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కత్రినా ఒక ప్రత్యేక లేఖ విడుదల చేసి మీడియాను తీవ్రంగా విమర్శించారు. "ఇది వ్యక్తిగత గోప్యతపై ప్రత్యక్ష దాడిగా పరిగణిస్తున్నాను. వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఇలా చేయడం మంచిది కాదు" అని ఆమె తీవ్రంగా స్పందించింది. "మీ కుటుంబ సభ్యుల ప్రైవేట్ ఫోటోలు ఇలా లీక్ అయితే మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో ఆలోచించండి. మేము కూడా అలాగే భావిస్తాము" అని రణ్బీర్ ఒక కార్యక్రమంలో అన్నారు. ఈ ప్రకటనలు అప్పట్లో బాలీవుడ్లో మీడియా హద్దుల గురించి పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
ఈ సంఘటన గురించి ఇన్నాళ్లు రహస్యంగానే ఉన్న కొత్త నిజం ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రముఖ సెలబ్రిటీ ఫోటోగ్రాఫర్ మానవ్ మంగ్లానీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక షాకింగ్ విషయాన్ని వెల్లడించారు. బిగ్ బాస్ పోటీదారుడు కునిక్క సదానంద్ తో మాట్లాడుతూ.. ఆయన ఈ సంచలన విషయాన్ని వెల్లడించారు. మంగ్లానీ ప్రకారం.. ఆ ఫోటోలను ఏ పర్యాటకులు లేదా మ్యాగజైన్ ఫోటోగ్రాఫర్లు తీయలేదు. అసలు నిజం ఏమిటంటే రణబీర్-కత్రినా సన్నిహితుడు ఆ ఫోటోలను లీక్ చేశాడని ఆయన స్పష్టం చేశాడు.
ఇదిలా ఉండగా.. రణబీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం నటి అలియా భట్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక కుమార్తె ఉంది. వారి కెరీర్ ఇంకా బిజీగానే ఉంది. కత్రినా కైఫ్ 2021లో విక్కీ కౌశల్ను వివాహం చేసుకుంది. వారు తమ వ్యక్తిగత జీవితాలతో ముందుకు సాగారు. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, ఫోటో లీక్ వివాదం బాలీవుడ్ చరిత్రలో చెరగని గుర్తుగా మిగిలిపోయిందని చెప్పాలి.
