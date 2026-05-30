Bollywood Ban on Ranveer Singh:రణ్వీర్ సింగ్.. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ లో దురంధర్ సిరీస్లతో ఈయన రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్లిపోయింది. ఖాన్స్, కపూర్స్,ప్రభాస్ వంటి హీరోలను దాటిపోయి తన కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఇపుడు ఓ కథ విషయంలో రాజీ పడక పోవడంతో బాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమ అతన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అవును బాలీవుడ్ సంచలనాలకు వేదికగా మారింది. సినిమాల రూపకల్పన, సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం, హీరోలను ఎలివేట్ చేయడంలో దర్శక నిర్మాతల ప్రయోగాలు సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. దీంతో హీరోలకు దేశ వ్యాప్తంగా మంచి క్రేజ్ తెచ్చిపెట్టడంలో బాలీవుడ్ దర్శకులు అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. వ్యక్తిగతంగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు.
దురంధర్ సంచలనం..
ఇటీవల దేశాన్ని ఊపేసిన దురంధర్ సినిమా రూపకల్పనలో కథ, కథనం, కథానాయకుడిచేత నటింపచేసిన దర్శకుడి సృజనాత్మకశైలి గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే. దురంధర్ సినిమాలో హీరోగా నటించిన రణ్ వీర్ బాలీవుడ్ అగ్రహీరోల ఎవరికీ అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు. ‘దురంధర్’ రెండు పార్టులతో బాక్సాఫీస్ హద్దులను చెరిపేసాడు. దేశీంగా రూపుదిద్దుకున్న సినిమాలకు సాధ్యంకాని రికార్డుల్ని తిరగరాశారు. రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లు వసూలు చేసిన సినిమా దురంధర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీంతో ఆ సినిమాలోన టించి హీరో రణ్ వీర్ స్థాయి ఊహించని విధంగా పెరిగిపోయింది.
రణ్వీర్ - ఫర్హాన్ అక్తర్ వివాదం..
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ వివాదం బాలీవుడ్ లో దుమారం రేపుతోంది. స్టార్ డైరెక్టర్ ఫర్హాన్ అక్తర్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కించాలనుకున్న డాన్ ౩ సినిమాలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్ వీర్ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా రణ్ వీర్ సినిమా దురందర్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత... రణ్ వీర్ తన హీరోయిజాన్ని మరో లెవల్ లో చూపించాలనే తపన ఇబ్బందికరంగా మారింది. ‘డాన్ 3’ సినిమా రూపకల్పనలో హీరో స్థాయిని డార్క్ గా చూపించాలని పట్టుబట్టడం.. డైరెక్టర్ ఫర్హాన్ అక్తర్ ఖాతరు చేయకపోవడంతో తలెత్తిన సమస్య బాలీవుడ్ ను ఇరకాటంలో పెట్టింది.
డాన్ 3 సినిమాలో హీరో రణ్ వీర్ కోరుకున్నట్లు.. హీరోను ఎలివేట్ చేయడానికి డైరెక్టర్ ఫర్హాన్ అక్తర్ ఒప్పుకోలేదు. దీంతో హీరో రణ్ వీర్... ఆ సినిమానుంచి తప్పుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ఇటు హీరోగానీ, నిర్మాణ సంస్థగానీ అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ముందుగా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం షూటింగ్ కార్యకలాపాలు స్తంభించాయి. నిర్మాణసంస్థ ఎక్సెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ రూ. 45 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని దర్శక నిర్మాతగా ఉన్న ఫర్హాన్ అక్తర్ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించాలనుకున్న డాన్ 3 సినిమాకు ప్రీప్రొడక్షన్ ఖర్చు తడిచి మోపెడైందని పర్హాన్ అక్తర్ రోడ్డెక్కారు. ఈ సమస్యను ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. రెండు వారాల పాటు చర్చలు సాగించారు. షూటింగ్స్కి కొద్ది రోజుల ముందు స్టార్ యాక్టర్లు ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకోవడంపై సినీ ఉద్యోగుల సమాఖ్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సినిమా పరిశ్రమ అనేది ఒకే ఒక్క పెద్ద కుటుంబం లాంటిది. ఇక్కడ ప్రతి క్రాఫ్ట్ వాళ్లు ఒక ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ కోసం కలిసికట్టుగా పని చేస్తారు. స్టార్ హీరో కీలకమైన దశలో సినిమా నుంచి తప్పుకుంటే ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని బహిరంగ ప్రకటనలో ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది .ఇలాంటి ట్రెండ్స్ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రోత్సహించవద్దని స్పష్టంచేసింది. సినీనిర్మాణ సంస్థకు నష్టం కలిగించిన రణ్ వీర్ సింగ్ తో సినీ నిర్మాణసంస్థలు కలిసి పని చేయనీకుండా చేయాలని సినీఎంప్లాయిస్ నిర్ణయించారు. ఇదే విషయాన్ని యూనియన్ బహిరంగ ప్రకటన చేసింది.
డాన్ 3 నుంచి నిష్క్రమణ..
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్ వీర్ సింగ్ ‘డాన్ 3’ సినిమా ప్రాజెక్టనుంచి తప్పుకోవడం..పెద్ద వివాదానికి కారణమైంది. రణ్ వీర్ సింగ్ పై మూడేళ్ల పాటు నిషేదం బాలీవుడ్ ను షేక్ చేసింది. ఈ నిషేధం వల్ల రణ్వీర్ సింగ్ కెరీర్తో పాటు బాలీవుడ్లోని మరికొన్ని సినిమాల పరిస్థితులు కూడా ఒక్కసారిగా మారిపోయేలా కనిపిస్తున్నాయి. సినీ హీరో- డైరెక్టర్ మధ్య విభేదాలతో సినీ పరిశ్రమ సమస్యగా చిత్రీకరించడాన్ని తప్పుబడుతున్నారు. చర్చలు... సంప్రదింపులతో సినిమా ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసుకోవాల్సిన దర్శక నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ దుర్మార్గానికి ఒడిగట్టాడని సినీప్రముఖులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎక్సెల్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ సంస్థ ఫిర్యాదుతో.. రణ్ వీర్ సింగ్ తో ఒప్పందం చేసుకున్న సినిమాల పరిస్థితి ఏంటనే చర్చ మొదలైంది.
హాట్ టాపిక్గా రణ్వీర్ సింగ్ పై నిషేధం..
బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరో రణ్ వీర్ సింగ్ పై నిషేధం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈనేపథ్యంలో రణ్ వీర్ సింగ్ సతీమణి , బాలీవుడ్ నటి దీపికా పడుకునేకు సంబంధించి పాత వివాదం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీపికా పదుకునే విషయం ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో షేక్ చేస్తోంది. 13 ఏళ్ల క్రిత 2012లో జరిగిన రేస్ - 2 సినిమా ఘటనను గుర్తు చేస్తున్నారు. రేస్ -2 షూటింగ్ సమయంలో దీపికా పదుకొణె ప్రవర్తనపై నిర్మాత రమేశ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తంచేసిన విషయం అప్పట్లో బాలీవుడ్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆరు రోజుల షూటింగ్ అనంతరం ఆమె అకస్మాత్తుగా సినిమా నుంచి వైదొలగారని ఆయన ఆరోపించారు. ఆమె డేట్స్కు అనుగుణంగా షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ మార్చాల్సి వచ్చిందన్నారు. అయినా చివరి నిమిషంలో ప్రాజెక్ట్ నుంచి వైదొలగడం వల్ల యూనిట్కు ఇబ్బందులను ప్రస్తావించారు. ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లకు స్పందించలేదని ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. 25 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కోలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. హీరోయిన్ దీపికా పడుకునే వ్యవహార శైలిపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఆమెకు వృత్తిపై అంకితభావం లేదని విమర్శించారు.
అప్పట్లో రేస్-2 సినిమా నిర్మాణ సంస్థ, యూనిట్ సభ్యులతో కలిసి చర్చలు జరిపితే.. ప్రాజెక్టు ముందుకు కలిగింది. దీపికా పడుకునే భాగస్వామ్యంతో రేస్-2 సినిమాను కొత్త నిబంధనలతో పూర్తి చేశారు. 2013లో విడుదలైన ఈ సినిమా కమర్షియల్ హిట్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం డాన్ -3 చర్చల మధ్య ఈ పాత వివాదం మళ్లీ వెలుగులోకి రావడం బాలీవుడ్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
హీరో రణ్ వీర్, దర్శక నిర్మాత ఫర్హాన్ అక్తర్ మధ్య సమస్యను పరిష్కరించేందుకు సినీ ఎంప్లాయిస్ యూనియన్ ప్రయత్నించింది. రణ్వీర్ సింగ్ మాత్రం ఈ విషయంపై ఫెడరేషన్తో చర్చలు జరపడానికి నిరాకరించారు. ఈ వివాదంపై మాట్లాడటానికి ఇది సరైన వేదిక కాదని, దీనికి ఒక సముచితమైన ఫోరమ్ అవసరం అని రణ్వీర్ సింగ్ ఫిల్మ్ బాడీకి సమాధానం ఇచ్చారు. రణ్వీర్ అలా మాట్లాడటంతోనే ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్ బీఎన్ తివారీ, చీఫ్ అడ్వైజర్ అశోక్ పండిట్, జనరల్ సెక్రటరీ అశోక్ దూబేలు సమావేశం జరిపి ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ నిర్ణయాన్ని మీడియాకు వెల్లడించారు.
బాలివుడ్ లో కలకలం రేపిన స్టార్ హీరో రణ్ వీర్ సింగ్ నిషేదంపై ఆసక్తికర అప్డేట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ చీఫ్ అడ్వైజర్ అశోక్ పండిట్ తాజాగా స్పష్టతనిచ్చారు. హీరో రణ్ వీర్ సింగ్ పై తీసుకున్న నిర్ణయం... అధికారిక నిషేదం కాదని స్పష్టం చేశారు. నటులపై నిషేధం విధించే అధికారం తమకు లేదని తెలిపారు. హీరోలు, హీరోయిన్లు ఇలా సినిమా మధ్యలో తప్పుకునే అలవాటు సినీపరిశ్రమకు చాలా ప్రమాదమన్నారు. సినిమా పరిశ్రమ ప్రయోజనాల కోసమే కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నామని అశోక్ పండిట్ స్పష్టం చేశారు. సమస్యకు పరిష్కారం లభించేవరకూ ఆయనతో కలిసి పని చేయొద్దని ఎఫ్డబ్ల్యూఐసీఈ సభ్యులను ఆదేశించామన్నారు. దీంతో రణ్వీర్ డాన్ 3 బృందంతో చర్చలు జరిపి కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఆ సినిమాలో నటించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో రణ్వీర్ సింగ్ పై తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం టాలీవుడ్లో మన నిర్మాతలు పెద్ద స్టార్స్ పై తీసుకునే దైర్యం చేస్తారని మరికొంత మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒక్కో ఇండస్ట్రీది ఒక్కో రకమైన సమస్య ఉంది. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి సంఘటలు అసలు ఊహకు కూడా అందదని చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.