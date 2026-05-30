  /వినోదం

Ranveer Vs Bollywood: రణ్‌వీర్ విషయంలో జరిగింది.. తెలుగు హీరోల విషయంలో సాధ్యమేనా..

Ranveer Ban: బాలీవుడ్ సినిమాల రూపకల్పనలో హీరోలు, దర్శక నిర్మాత మధ్య పచ్చగడ్డివేస్తో భగ్గుమంటోంది.  హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్ చేసే విషయంలో దర్శక నిర్మాతలు తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. బాలీవుడ్ సినిమాల్లో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న రణ్‌వీర్ సింగ్ కోరినట్లు డైరెక్టర్ వినకపోవడంతో...  ఆ సినిమానే వద్దనుకున్నాడు. దీంతో కీలకమైన సినిమా ప్రాజెక్టునుంచి హీరో తప్పుకోవడంతో భారీ నష్టం వాటిల్లిందని నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులు బావురుమన్నారు. ఈ విషయం బాలీవుడ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సినిమా ఉద్యోగుల సమాఖ్య తీసుకున్న నిర్ణయం బాలీవుడ్ ను షేక్ చేసింది. బాలీవుడ్‌లో రణ్‌వీర్ ను బ్యాన్‌ను చేసినట్టు తెలుగులో చేయడం సాధ్యమేనా. 
Written ByTA Kiran Kumar
Published: May 30, 2026, 06:50 AM IST|Updated: May 30, 2026, 06:50 AM IST
Image Credit: Ranveer singh (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

