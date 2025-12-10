Dhurandhar 5 Days Box Office Collections: బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ఊచకోత కోస్తోన్న దురంధర్.. ఇది ఊహించని బీభత్సం..

‘దురంధర్’ ట్రైలర్ విడుదలతోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. విడుదల ముందు వీక్ ఈ సినిమా కాస్త బజ్ తగ్గినా.. రిలీజ్ తర్వాత ఈ సినిమా మౌత్ టాక్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర వీర లెవల్లో వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. వసూళ్ల పరంగా ఊర మాస్ రాంపేజ్ చూపెడుతూ ఫస్ట్ వీకెండ్ లోపు అంచనాలకు మించి వసూళ్లను దక్కించుకుంది. మొదటి మూడు రోజుల్లో మన దేశంలో హిందీలో రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. అటు సోమవారం రూ. 24 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఈ చిత్రం మంగళవారం ఓపెనింగ్ డే రాబట్టిన రూ.28.60 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో సంచనం రేపింది. ఓవరాల్ గా మన దేశంలో ఐదు రోజుల్లో రూ. 159.40 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో దుమ్ము దులిపింది.
ఇక ఓవర్సీస్ లో దాదాపు రూ. 50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 210 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో దుమ్ము దులుపుతుంది. 1999లో కాందహార్ ఎయిర్ ప్లేన్ హైజాక్ తర్వాత మన దేశ భద్రతా సలహాదారు ఓ వ్యక్తిని పాకిస్థాన్ లో తన ఏజెంట్ గా నియమిస్తాడు. ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి భారత వ్యతిరేక శక్తులను ఎలా అంతం మొందించాడనేదే ‘దురంధర్’ మూవీ స్టోరీ. అంతేకాదు 2004 నుంచి 2014 మధ్య అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యల కారణంగా భారత్ ఎలాంటి దాడులను ఎదర్కొని మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది. అప్పటి ఆర్ధిక మంత్రి కారణంగా పాకిస్థాన్ లో దొంగ నోట్ల ముద్రణ అమాంతం పెరిగింది.
2014లో నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత 2016 నవంబర్ లో నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనేదే ఈ సినిమాలో చూపించారు. మొత్తంగా కాంగ్రెస్ ను బూచిగా చూపెట్టి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో అన్ని నిజాలే ఉన్నాయని జాతీయ వాదులు చెబుతుంటే కొంత మంది మాత్రం బీజేపీ కావాలనే తమను బద్నాం చేయడానికే ఈ సినిమా చేసారని ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. మొత్తంగా మెజారిటీ ప్రజల మన్ననలు అందుకున్న ఈ చిత్రం ఈ యేడాది బాలీవుడ్ లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సినిమాలో రణ్ వీర్ సింగ్ .. టైటిల్ రూల్ ‘దురంధర్’ పాత్రలో ఇరగదీసాడు. అటు అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, మాధవన్ తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
