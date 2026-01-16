Dhurandhar 6 Weeks Box Office Collections: 6 వారాలు దాటినా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆగని ‘ధురంధర్’ దూకుడు..

Dhurandhar Dhurandhar 6 Weeks World Wide Box Office Collections: రణ్ వీర్ సింగ్, సంజయ్ దత్, అక్షయ్ ఖన్నా, మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ లీడ్ రోల్స్ లో ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్’. ముందు నుంచి ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్ లో ఉండే. కానీ రిలీజ్ తర్వాత అంచనాలకు మించి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అంచనాలు మించి పర్ఫామ్ చేసింది. అంతేకాదు హిందీ భాషలో పుష్ప 2 డబ్బింగ్ పేరిట ఉన్న ఇండస్ట్రీ రికార్డును తిరగరాసింది. మొత్తంగా మన దేశంలోనే ఆరు వారాల్లో హిందీలో నెట్ వసూల్లు రూ. 869.90 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఇక ఓవర్సీస్ లో దాదాపు $20 మిలియన్ డాలర్స్ ను రాబట్టింది.
మొత్తంగా ఈ సినిమా తర్వాత హిందీలో డిసెంబర్ 12న ‘కిస్ కిస్ కో ప్యార్ కరూ 2’, అఖండ 2 విడుదలైన పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 19న అవతార్ ఫైర్ అండ్ యాష్.. డిసెంబర్ 25న ‘తూ మేరీ మైరీ తేరా తూ మేరి’ .. వృషభ, అనకొండ చిత్రాలు విడుదలయ్యాయి. జనవరి 1న ‘ఇక్కీస్’ సినిమా రిలీజైంది. అటు 9వ తేదిన ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’ వచ్చినా.. ‘దురంధర్’ ముందు నిలబడలేకపోయాయి. మొత్తంగా ఆరు వారాలైన అదే ఊపు కొనసాగుతుంది.
దురంధర్ సినిమా మొదట వారంలో రూ. 218 కోట్లు.. రెండో వారం.. రూ. 261.50 కోట్ల నెట్.. మూడో వారం..రూ. 189.30 కోట్ల నెట్.. నాల్గో వారం..రూ. 115.70 కోట్ల నెట్.. ఐదో వారం.. రూ. 56.35 కోట్ల నెట్ వసూల్లు.. ఆరో వారం.. రూ. 28.95 కోట్లు.. ఓవరాల్ గా రూ. 869.80 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు అందుకుంది. ఆరో వారం..శుక్రవారం రూ. 3.60 కోట్లు.. శనివారం.6.10 కోట్లు.. ఆదివారం.. రూ. 6.85 కోట్లు.. సోమవారం.. రూ. 2.70 కోట్లు.. మంగళవారం.. రూ. 2.90 కోట్లు.. బుధవారం.. రూ. 3.40 కోట్లు.. గురువారం.. రూ. 3.40 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
1999లో కాందహార్ ఎయిర్ ప్లేన్ హైజాక్ తర్వాత మన దేశ భద్రతా సలహాదారు ఓ వ్యక్తిని పాకిస్థాన్ లో తన ఏజెంట్ గా నియమిస్తాడు. ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి భారత వ్యతిరేక శక్తులను పాక్ లో ఎలా అంతం మొందించాడనేదే ‘దురంధర్’ మూవీ స్టోరీ. అంతేకాదు 2004 నుంచి 2014 మధ్య అప్పటి కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని యూపీఏ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న కొన్ని పనుల కారణంగా భారత్ ఎలాంటి దాడులను ఎదర్కొని మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చిందనేది నిజంగా జరిగిన సంఘటనల నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. . అప్పటి ఫైనాన్స్ మినిష్టర్ కారణంగా పాకిస్థాన్ లో దొంగ నోట్ల ముద్రణ అమాంతం పెరిగిందనే విషయాన్ని చూపెట్టారు. అంతేకాదు ఇది నయా భారత్.. అబ్ గర్ మే గుస్కే మారేంగే’ అంటూ సెకండ్ పార్ట్ ఉన్నట్టు చెప్పారు. ‘దురంధర్ 2’ మార్చి 19న ఉగాది కానుకగా విడుదల కానుంది. అందులో మరిన్ని విషయాలు చూపెట్టబోతున్నారు. ఈ సినిమాను ఛాప్టర్ వైజ్ చూపెట్టాడు.
2014లో నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత 2016 నవంబర్ లో నోట్ల రద్దు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనేదే పాయింట్ రెండో పార్ట్ లో చూపించబోతున్నారు. . మొత్తంగా కాంగ్రెస్ ను బూచిగా చూపెట్టి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో అన్ని నిజాలే ఉన్నాయని జాతీయ వాదులు చెబుతుంటే కొంత మంది మాత్రం కేంద్రం కావాలనే తమను బద్నాం చేయడానికే ఈ మూవీ చేసారని ఆరోపణలు గుప్పిస్తున్నారు. మొత్తంగా మెజారిటీ ప్రజల మన్ననలు అందుకున్న ఈ చిత్రం 2025లో కాదు.. బాలీవుడ్ హిస్టరీ బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.ఈ సినిమా త్వరలో మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 900 కోట్లు రాబడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.