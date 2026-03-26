Dhurandhar 2 1st Week collections: ‘దురంధర్ 2’ ఫస్ట్ వీక్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. ఏకంగా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో..!

Dhurandhar 2 1st Week Box Office Collections: ‘దురంధర్’.. గతేడాది చివర్లో విడుదలైన ఈ సినిమా సంచలనాకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది. కేవలం ఒక భాషలో విడుదలైన దాదాపు రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాకు రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన ‘దురంధర్ 2’ మూవీపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. అంతేకాదు అందుకు తగ్గట్టే కంటెంట్ అదిరిపోవడంతో ఈ సినిమాకు కలెక్షన్స్ సునామి ముంచెత్తుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 03:29 PM IST

Dhurandhar The Revenge 7 Days Box Office Records:  సాధారణంగా మన దగ్గర ఒక సినిమా హిట్టైతే దానికి సంబంధించిన రెండో భాగం రావడానికి చాలా టైమ్ తీసుకుంటారు. బాహుబలి 1 సినిమా తర్వాత బాహుబలి 2 రావడానికి 658 రోజులు సమయం పట్టింది. అటు పుష్ప 1 తర్వాత పుష్ప 2 రావడానికి దాదాపు 1084 రోజులు పట్టింది. అటు కేజీఎఫ్ పార్ట్ 1 సక్సెస్ తర్వాత రెండో భాగంగా కేజీఎఫ్ 2 మూవీ రావడానికి 1210 రోజులు పట్టింది. యాత్ర సినిమా సిరీస్ రావడానికి 1825 రోజులు పట్టింది. కానీ దురంధర్ సినిమా విడుదలైన కేవలం 104 రోజుల వ్యవధిలో ఈ సినిమా విడుదలైంది. 

దర్శకుడు ఆదిత్యధర్ ఈ సినిమాను ముందుగా 8 గంటల నిడివితో తెరకెక్కించాడు. ఒక సినిమాను అంత లెంగ్త్ తో తెరకెక్కించడం అంటే జూదం ఆడటమే. ఈ సినిమా హిట్ కాకపోతే ఆదిత్య ధర్ నిండా మునిగిపోయేవాడే. కానీ కథ, కథనాలపై అతను పెట్టుకున్న వమ్ము కాలేదు. మొదటి భాగం.. సంచలన విజయం సాధిస్తే.. రెండో భాగం అంతకు మించి దూసుకుపోతుంది. నిన్నటితో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫస్ట్ వీక్ కంప్లీ చేసుకుంది. అంతేకాదు రూ. 1000 కోట్లకు కాస్త అటు ఇటుగా వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు కేవలం 104 రోజులు వ్యవధిలో హీరో రణ్ వీర్ సింగ్, దర్శకుడు ఆదిత్యధర్ బ్యాక్ టూ బ్యాక్ వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించడం అనేది మాములు విషయం కాదు. అంతేకాదు తొలి పార్ట్, రెండో పార్ట్ ఒక భాషలో రూ. 600 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా దురంధర్ సిరీస్ సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు రూ. 2400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూవీ సిరీస్ గా నిలిచిపోయింది. 

తాజాగా ఈ సినిమా ఏడో రోజు మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 47 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. 
దురంధర్ 2  చిత్రం మన దేశంలో హిందీ నెట్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 
ప్రీమియర్స్ - రూ. 50 కోట్లు.. ఫస్ట్ డే.. రూ. 90 కోట్లు.. సెకండ్ డే.. రూ. 81 కోట్లు.. ధర్డ్ డే.. రూ. 109 కోట్లు.. నాల్గో డే.. రూ. 113 కోట్లు.. ఐదో రోజు లో - రూ. 60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఆరో రోజు రూ. 54 కోట్లు.. ఏడో రోజు.. రూ. 47 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా హిందీలో రూ. 604 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది.  ఓవరాల్ గా రూ. 722 కోట్ల గ్రాస్.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 270 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా ఏడు రోజుల్లో  రూ. 988 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ రోజుతో దురంధర్ 2 వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది. ఓవరాల్ గా ‘దురంధర్ 2 ది రివేంజ్’ లాంగ్ రన్ లో ఎలాంటి వసూళ్లను రాబట్టి సరికొత్త రికార్డులను క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి. ఇక తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ఈ సినిమా మంచి హోల్డ్ చూపిస్తోంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

