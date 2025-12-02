Ranveer singh apologises controversy row on kantara chapter 1 controversy: రిషభ్ శెట్టి హీరోగా, దర్శకత్వం వహించిన కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ లను షేక్ చేసింది. ఈ మూవీలో రిషభ్, రుక్మిణి వసంత్ నటనకు వరల్డ్ వైడ్ గా అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే.. ఈ మూవీలో కాంతారా దైవం అనుకరణను చూపించారు. ముఖ్యంగా కన్నడిగులు పంజూర్లీ దైవంను తమ ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తారు. అందుకే మూవీ యూనిట్ ఇప్పటికే కాంతారా మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా.. మూవీలో దైవంను ఎవరు కూడా ఇమిటేట్ చేయోద్దని, ఇది ఎంతో మంది మత విశ్వాసాలు, మనోభావాలకు చెందినదిగా మూవీ టీమ్ చెప్పింది.
అయితే.. ఇటీవల గోవాలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ముగింపు వేడుకలు జరిగాయి. దీనిలో బాలీవుడ్ నటుడు రణ్ వీర్ సింగ్, కాంతారా చాప్టర్ 1 హీరో రిషబ్ శెట్టి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రణ్ వీర్ సింగ్ చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీగా మారాయి. రిషబ్ శెట్టిని రణ్ వీర్ సింగ్ ఎంతో ప్రశంసించారు .
అయితే.. ఈ మూవీలో క్లైమాక్స్ లో చాముండి దైవం ఆవహించినప్పుడు రిషభ్ శెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ నటనతో అదరగొట్టారన్నారు. కళ్లు పెద్దవిగా చేసి.. హీరో దెయ్యం పాత్ర రిషభ్లో ప్రవేశించినప్పుడు సీన్ లు బాగున్నాయని అన్నాడు. అంతేకాకుండా.. ఈ మూవీలో ఓ.. అన్న శబ్దంను కూడా మిమిక్రీ చేశారు. దీనిపై జోకులు కూడా వేశారు. ఈ క్రమంలో కన్నడిగులు పంజూర్లీ , చాముండీలను దైవంగా భావిస్తారు. తమ దైవాన్ని దెయ్యం అంటూ రణ్ వీర్ చేసిన కామెంట్స్ పై మండిపడ్డారు.
మా ప్రాంతా ఇలవేల్పును అలా పోల్చడం సరికాదని రణ్వీర్సింగ్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే దీనిపై రిషబ్ ఎక్కడా స్పందించలేదు. దీనిపై రణ్ వీర్ సింగ్ పై పోలీసు స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. రణ్ వీర్ సింగ్ ఇన్ స్టా వేదికగా కీలక ప్రకటన చేశారు. కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీలో.. రిషబ్ శెట్టి అద్భుతమైన నటుడు అని హైలైట్ చేయడమే నా మాటల్లోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒక నటుడిగా ఆయన ప్రదర్శనను ఇలా తాను ఆ సీన్ ను ఇమిటేట్ చేసి చూపించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
రిషబ్ శెట్టి అంటే తనకు ఎంతో గౌరవమని అదే విధంగా.. అందరి సంప్రదాయలు, నమ్మకాలను, దైవాలను గౌరవిస్తానని అన్నారు. నా మాటలు ఎవరినైనా బాధపెట్టి ఉంటే మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ కోరుతున్నానంటూ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. దీంతో ఈ కాంటవర్సీకి ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.
