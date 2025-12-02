English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Ranveer singh: కాంతారా మూవీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. ఫైనల్‌గా కీలక ప్రకటన చేసిన రణ్ వీర్ సింగ్..

Ranveer singh: కాంతారా మూవీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. ఫైనల్‌గా కీలక ప్రకటన చేసిన రణ్ వీర్ సింగ్..

Ranveer singh apologises on kantara row: రణ్ వీర్ సింగ్ పై ఇప్పటికే కన్నడిగులు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా.. ఆయన మూవీ ధురంధర్ ను బైకాట్ చేస్తామని కూడా  వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో రణ్ వీర్ సింగ్ ఈ వివాదంపై కీలక  ప్రకటన చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 2, 2025, 02:25 PM IST
  • తన వ్యాఖ్యలకు సారీ చెప్పిన రణ్ వీర్ సింగ్..
  • సోషల్ మీడియాలో కీలక ప్రకటన..

Trending Photos

School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
6
School holidays
School Holidays: విద్యార్ధులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. డిసెంబర్ లో క్రిస్మస్ సహా 12 రోజులకు పైగా స్కూల్ హాలీడేస్..
Business Ideas: భూమిని నమ్ముకున్నవాడి భవిష్యత్‎కు ఢోకా ఉండదు.. అర ఎకరం పొలంలో ఈ పంట పండిస్తే రాజులా బతుకుతారు..!!
7
Black Wheat
Business Ideas: భూమిని నమ్ముకున్నవాడి భవిష్యత్‎కు ఢోకా ఉండదు.. అర ఎకరం పొలంలో ఈ పంట పండిస్తే రాజులా బతుకుతారు..!!
Horoscope: త్వరలో కీలక గ్రహాల మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్టే..
8
today Horoscope
Horoscope: త్వరలో కీలక గ్రహాల మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి లాటరీ తగిలినట్టే..
Samantha Marriage Pics: సమంత రెండో పెళ్లి అఫిషియల్.. పిక్స్ షేర్ చేసిన సామ్..!
5
Samantha Marriage Photos
Samantha Marriage Pics: సమంత రెండో పెళ్లి అఫిషియల్.. పిక్స్ షేర్ చేసిన సామ్..!
Ranveer singh: కాంతారా మూవీపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. ఫైనల్‌గా కీలక ప్రకటన చేసిన రణ్ వీర్ సింగ్..

Ranveer singh apologises controversy row on kantara chapter 1 controversy: రిషభ్ శెట్టి హీరోగా, దర్శకత్వం వహించిన కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ లను షేక్ చేసింది. ఈ మూవీలో రిషభ్, రుక్మిణి వసంత్ నటనకు వరల్డ్ వైడ్ గా అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. అయితే.. ఈ మూవీలో కాంతారా దైవం అనుకరణను చూపించారు.  ముఖ్యంగా కన్నడిగులు పంజూర్లీ దైవంను తమ ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తారు. అందుకే మూవీ యూనిట్ ఇప్పటికే కాంతారా మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక కూడా.. మూవీలో దైవంను ఎవరు కూడా ఇమిటేట్ చేయోద్దని, ఇది ఎంతో మంది మత విశ్వాసాలు, మనోభావాలకు చెందినదిగా మూవీ టీమ్ చెప్పింది.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే..  ఇటీవల గోవాలో  ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ముగింపు వేడుకలు జరిగాయి. దీనిలో బాలీవుడ్ నటుడు రణ్ వీర్ సింగ్, కాంతారా చాప్టర్ 1 హీరో రిషబ్ శెట్టి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో రణ్ వీర్ సింగ్ చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీగా మారాయి. రిషబ్ శెట్టిని రణ్ వీర్ సింగ్ ఎంతో ప్రశంసించారు .

అయితే.. ఈ మూవీలో క్లైమాక్స్ లో  చాముండి దైవం ఆవహించినప్పుడు రిషభ్ శెట్టి అవుట్ స్టాండింగ్ నటనతో అదరగొట్టారన్నారు. కళ్లు పెద్దవిగా చేసి.. హీరో దెయ్యం పాత్ర   రిషభ్లో ప్రవేశించినప్పుడు సీన్ లు బాగున్నాయని అన్నాడు.  అంతేకాకుండా.. ఈ మూవీలో ఓ.. అన్న శబ్దంను కూడా మిమిక్రీ చేశారు. దీనిపై జోకులు కూడా వేశారు. ఈ క్రమంలో కన్నడిగులు పంజూర్లీ , చాముండీలను దైవంగా భావిస్తారు. తమ దైవాన్ని దెయ్యం అంటూ రణ్ వీర్ చేసిన కామెంట్స్ పై మండిపడ్డారు. 

మా ప్రాంతా ఇలవేల్పును అలా పోల్చడం సరికాదని రణ్‌వీర్‌సింగ్‌ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అయితే దీనిపై రిషబ్‌ ఎక్కడా స్పందించలేదు. దీనిపై రణ్ వీర్ సింగ్ పై పోలీసు స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. రణ్ వీర్ సింగ్ ఇన్ స్టా వేదికగా కీలక ప్రకటన  చేశారు. కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీలో.. రిషబ్‌ శెట్టి అద్భుతమైన నటుడు అని హైలైట్‌ చేయడమే నా మాటల్లోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యమంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఒక నటుడిగా ఆయన ప్రదర్శనను ఇలా తాను ఆ సీన్ ను ఇమిటేట్ చేసి చూపించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

Read more: Samantha Marriage: ఒకరి ఇంటిని పాడుచేసి కొత్తిల్లు కట్టుకున్నావ్.!. సమంతపై స్టార్ హీరోయిన్ సంచలన ట్విట్..

 రిషబ్ శెట్టి అంటే తనకు ఎంతో గౌరవమని అదే విధంగా.. అందరి సంప్రదాయలు, నమ్మకాలను, దైవాలను గౌరవిస్తానని అన్నారు. నా మాటలు ఎవరినైనా బాధపెట్టి ఉంటే మనస్ఫూర్తిగా  క్షమాపణ కోరుతున్నానంటూ తన  పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ నెట్టింట హల్ చల్ గా మారింది. దీంతో ఈ కాంటవర్సీకి ఫుల్ స్టాప్ పడినట్లైంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ranveer SinghKantara chapter1 movieRishabh ShettyRanveer singh apologisesranveer singh controversy on karntara

Trending News