Ranveer Singh Sends Legal Notice To FWICE: బాలీవుడ్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ‘డాన్ 3’ వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతూ చివరకు కోర్టు మెట్లెక్కింది. ఈ సినిమాలో హీరోగా నటించాల్సిన స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్.. ప్రాజెక్ట్ నుండి మధ్యలోనే తప్పుకోవడంతో వివాదం మొదలైంది. దీనిపై స్పందించిన ఫెడరేషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ ఇండియా సినీ ఎంప్లాయీస్ (FWICE) సంస్థ రణ్వీర్పై నిషేధం విధించింది. ఈ చర్యను సవాలు చేస్తూ రణ్వీర్ సింగ్ మంగళవారం ఆ సంస్థకు లీగల్ నోటీసులు పంపారు.
రణ్వీర్ సింగ్ చర్చలకు సహకరించకపోవడం వల్లే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఎఫ్డబ్ల్యూఐసీఈ గతంలో పేర్కొంది. సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఆలస్యం కావడం వల్ల నిర్మాతలకు దాదాపు రూ.45 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందని, ఆ వివాదం పరిష్కారమయ్యే వరకు ఎవరూ రణ్వీర్తో కలిసి పనిచేయకూడదని ఆదేశించింది.
ఇక తమకు లీగల్ నోటీసులు అందిన విషయాన్ని ఎఫ్డబ్ల్యూఐసీఈ ప్రతినిధి అశోక్ పండిట్ ధ్రువీకరించారు. దీనిపై ముంబైలో ప్రెస్మీట్ నిర్వహించనున్నారు. మరోవైపు ఈ తీవ్ర వివాదంపై రణ్వీర్ సింగ్ బృందం స్పందించింది. రణ్వీర్కు తన వృత్తి పట్ల, పరిశ్రమ పట్ల అపారమైన గౌరవం ఉందని వెల్లడించింది. సినిమా బాగా రావాలనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ఇప్పటివరకు ఈ వివాదంపై మౌనంగా ఉన్నారని స్పష్టం చేసింది. అయితే రణ్వీర్ లీగల్ నోటీసుల వ్యవహారంతో ఈ వివాదం బాలీవుడ్లో మరింత వేడెక్కింది.
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