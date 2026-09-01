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Badshah and Isha rikhi: నాలుగేళ్లు లివింగ్ రిలేషన్.!. పెళ్లయిన ఐదునెలలకే స్టార్ హీరోయిన్ డైవర్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Badshah Divorce News: పరస్పర అంగీకారంతో తాము డైవర్స్ తీసుకుంటున్నామని సింగర్ బాద్ షా, పంజాబీ నటి ఇషా రిఖీ ప్రకటించారు. తమ నిర్ణయాన్ని, గోప్యతను అందరు గౌరవిస్తారని భావిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా చెప్పుకొచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:01 PM IST
Badshah and Isha rikhi: నాలుగేళ్లు లివింగ్ రిలేషన్.!. పెళ్లయిన ఐదునెలలకే స్టార్ హీరోయిన్ డైవర్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: Isharikhi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Badshah and Isha rikhi: నాలుగేళ్లు లివింగ్ రిలేషన్.!. పెళ్లయిన ఐదునెలలకే స్టార్ హీరోయిన్ డైవర్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?
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