/Badshah and Isha rikhi: నాలుగేళ్లు లివింగ్ రిలేషన్.!. పెళ్లయిన ఐదునెలలకే స్టార్ హీరోయిన్ డైవర్స్.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Rapper Badshah and Punjabi actress isha rikhi confirm divorce: సమాజంలో పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధం పూర్తిగా అభాసు పాలైందని చెప్పుకొవచ్చు. ఒకప్పుడు పెళ్లయిన తర్వాత ఏదైన వివాదం వస్తే మాట్లాడుకుని లేదా పెద్దలతో చర్చించి వివాదాలు సాల్వ్ చేసుకునే వారు. కానీ ఇటీవల సమాజంలో ప్రతి చిన్న విషయాలకు కొంత మంది డైవర్స్ ల వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మరికొంత మంది కట్టుకున్న వాళ్లను కాటికి పంపడం లేదా సుపారీ హత్యలు చేయించడం, తాము సూసైడ్ చేసుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీలవరకు ఇటీవల డైవర్స్ అనేది కామన్ గా అయిపోయాయి. అప్పటి వరకు లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉన్న వారు కూడా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఒకరితో మరోకరు గొడవలు పడి డైవర్స్ తీసుకుంటున్నారు.
అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ప్రముఖ బాలీవుడ్ రాపర్.. సింగర్ బాద్షా, పంజాబీ హీరోయిన్ ఇషా రిఖీ తమ వివాహ బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. మరోవైపు పెళ్లయిన ఐదు నెలలకే తాము విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించడంతో పంజాబీ మూవీ ఇండస్ట్రీ షాక్ కు గురైంది. అయితే.. ఇషా, బాద్ షా మధ్య గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని, అందు వల్ల ఈ జంట తమ కుటుంబాలతో చర్చించి పరస్పరం అంగీకారంతో విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించాయి.
ఈ మేరకు బాద్ షా, ఇషా రిఖీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. పరస్పర అంగీకారంతో తాము విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మా దారులు వేరైనా, ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం ఎప్పటికీ ఉంటుందన్నారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని అందరూ గౌరవించాలని దీనిపై మా నుంచి ఇదే చివరి ప్రకటన అని చెప్పుకొచ్చారు. దయచేసి ఎలాంటి ఊహాగానాలు, రూమర్స్ లను ప్రచారం చేయోద్దని బాద్షా, ఇషా తమ పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
బాద్ షా, ఇషా రిఖీల మధ్య 2021లో ఒక పార్టీలో ఉమ్మడి స్నేహితుల ద్వారా మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. ఆతర్వాత వారు ఒకరికొకరు దగ్గరై డేటింగ్ ప్రారంభించారు. చాలా సంవత్సరాల పాటు లివింగ్ రిలేషన్ లో ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. ఆ తర్వాత.. 2026 మార్చిలో సన్నిహితుల మధ్య పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
అయితే.. పెళ్లయిన కొన్ని నెలలకే వీరి మధ్య వివాదాలు మొదలయ్యాయి. దీంతొ గత కొంత కాలంగా ఇద్దరు వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..ఈ జంట తమ డైవర్స్ పై కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇక వీరిద్దరు విడిపోవడానికి గల కారణాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించలేదు. మరొవైపు బాద్షా గతంలో జాస్మిన్ మసీహ్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంట 2012లో వివాహం చేసుకుని, 2020లో అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరికి ఒక పాప కూడా ఉంది.
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