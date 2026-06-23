/దర్శకుడు సాయి కిరణ్ చేతులు మీదుగా ‘గాసిప్’ ట్రైలర్ లాంచ్.. ఈ నెల 26న విడుదల..

Gossip Release Date: ‘గాసిప్’ పేరుతోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. నేటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషన్స్, లవ్ స్టోరీతో సోషల్ సెటైర్డ్ మూవీగా ఈ సినిమా రాబోతుంది. తెలుగు తెరపై ఇప్పటి వరకు రానటువంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమా రాబోతుంది. ఈ సినిమాకు శక్తికాంత్ కార్తీక్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. సతీష్ సినిమాటోగ్రఫీ చేయగా.. జై కుమార్ ఎడిటింగ్ నిర్వహించాు. రవి వర్మ కీ రోల్ పోషించారు. ఈ మూవీలో మహేష్ యడ్లపల్లి, 30 ఇయర్స్ పృథ్వీరాజ్, ఆర్టిస్ట్ విజయ్ అదిరాజు, గురు చరణ్, ఫాల్గుణి, శృతి తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాను ఈ నెల 26న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ను ప్రముఖ దర్శకుడు సాయి కుమార్ అడివి లాంఛ్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా నటుడు మహేష్ యడ్లపల్లి మాట్లాడుతూ... "అందరికి నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన సాయి కిరణ్ అడివికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ప్రస్తుత సమాజంలో చూస్తున్న కొన్ని సంఘటనలకు దగ్గరగా ఉన్న ఒక విషయాన్ని సినిమాగా తెరకెక్కించాము. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన వైభవ్కి, యతి కి థాంక్స్. రాశి సింగ్ గారితో పని చేయడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. శక్తికాంత్ కార్తీక్ సినిమాకు మంచి సంగీతం అందించారు. అందరూ మా సినిమాకు సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
నిర్మాత యతి మాట్లాడుతూ... "ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి మమ్మల్ని, మా చిత్రాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న సాయి కిరణ్ అడివికి స్పెషల్ థాంక్స్. ప్రతి దర్శకుడికి వాళ్ల కంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండాలి. అటువంటి ప్రత్యేకత ఉన్న దర్శకుడు వైభవ్.మంచి కంటెంట్ ఉన్న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు.
అతిథిగా హాజరైన దర్శకుడు సాయి కిరణ్ అడివి మాట్లాడుతూ... "వైభవ్ నాకు చాలా కాలం నుండి తెలుసు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న వ్యక్తి. నాకు ఈ ఈవెంట్ కోసం పిలిచే వరకు నాకు ఈ సినిమా చేస్తున్నట్లు తెలీదు. ఎవరి సహాయం లేకుండా అంతా తన స్వయం కృషితో ఈ స్టేజ్కు చేరుకున్నాడు. ఇక వేదికపై ఉన్న కొంత మందితో గతంలో కలిసి పని చేశాను. ఈ చిత్ర బృందం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నాను.
చిత్ర దర్శకుడు వైభవ్ కౌండిన్య మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. నా తొలి చిత్రం "గాసిప్"కు మీరు చూపిస్తున్న ఆదరణకు కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమాకు నేను రచయితగా, దర్శకుడిగా పని చేశాను. మన జీవితాల్లో గాసిప్ అనేది సాధారణ విషయమే. కానీ మనం సరదాగా మాట్లాడే మాటలు కొన్నిసార్లు ఇతరుల జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో చూపించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాను రూపొందించాము.ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను.
హీరోయిన్ రాశి సింగ్ మాట్లాడుతూ... "అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మా సినిమా ట్రైలర్, పాట విడుదల చేసి మాకు మద్దతుగా నిలిచిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ సినిమా నాకు ప్రత్యేకమైనది. ప్రతి ఒక్కరు ఈ సినిమా స్టోరీతో కనెక్ట్ అవుతారు. ఇది నా తొలి మహిళా ప్రధాన చిత్రం కావడంతో నాకు చాలా బాధ్యతగా, కొంచెం భయంగా కూడా అనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం నాపై నమ్మకం ఉంచి అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకుడు వైభవ్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.జూన్ 26న విడుదల అవుతున్న "గాసిప్" చిత్రాన్ని అందరూ థియేటర్లలో చూసి ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్టు ముగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో 30 ఇయర్స్ పృథ్వీరాజ్ సహా ఇతర నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
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