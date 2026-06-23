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దర్శకుడు సాయి కిరణ్ చేతులు మీదుగా ‘గాసిప్’ ట్రైలర్ లాంచ్.. ఈ నెల 26న విడుదల..

Gossip Trailer Talk Trailer Review :మోస్ట్ టాలెంటెడ్, ఎనర్జిటిక్ హీరోయిన్ రాశి సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో  యాక్ట్ చేస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘గాసిప్’.  వైభవ్ సినీ స్కల్ప్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై  యతి భారీ ఎత్తున నిర్మించారు. డైరెక్టర్  వైభవ్ కౌండిన్య ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను దర్శకుడు సాయి కిరణ్ లాంఛ్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:21 PM IST
దర్శకుడు సాయి కిరణ్ చేతులు మీదుగా ‘గాసిప్’ ట్రైలర్ లాంచ్.. ఈ నెల 26న విడుదల..
Image Credit: Gossip Movie (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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దర్శకుడు సాయి కిరణ్ చేతులు మీదుగా ‘గాసిప్’ ట్రైలర్ లాంచ్.. ఈ నెల 26న విడుదల..
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