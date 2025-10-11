Rashmika Engagement: అడ్డంగా దొరికిపోయిన హీరోయిన్ రష్మిక..విజయ్ దేవరకొండ తొడిగిన రింగ్ ఇదేనా?

Rashmika Mandanna Engagement Ring: హీరో విజయ్ దేవరకొండతో స్టార్ హీరోయిన్ రష్మికకు నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు ఇటీవలే వార్తలు తెగ హల్చల్ చేశాయి. అందుకు తగ్గట్టుగా కొన్ని సంఘటనలు ఆ వార్తలకు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ వీడియోలో హీరోయిన్ రష్మిక అడ్డంగా దొరికిపోయింది. అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నతో హీరో విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవలే విజయ్ చేతికి రింగ్ కనిపించడం జరిగింది. ఆ రింగ్ గురించి నెట్టింట విస్తృతమైన చర్చ జరిగింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఇప్పుడు హీరోయిన్ రష్మిక చేతికి కూడా అలాంటి ఓ డైమండ్ రింగ్ కనిపించింది. దీంతో వారిద్దరికి నిశ్చితార్థం జరిగిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు బలంగా నమ్ముతున్నాయి. మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ కూడా హీరోయిన రష్మికను వదిన అని పిలవడం మొదలుపెడుతున్నారు.
తాజాగా హీరోయిన్ రష్మిక ఓ వీడియోను తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. అందులో ఆమె చేతికి ఓ డైమండ్ రింగ్ కనిపించింది. అందులో తన పెంపుడు శునకంతో ఏదే సరదాగా ఆడుతుంటే.. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను రికార్డు చేసి.. ఆ వీడియోని రష్మిక నెట్టింట షేర్ చేసింది. ఆ శునకాన్ని నిమురుతున్న క్రమంలో ఆమె ఎడమచేతికి ఉన్న డైమండ్ రింగ్ వీడియోలో తళుక్కున మెరిసింది. దీంతో విజయ్ దేవరకొండ నిశ్చితార్థం రోజున తొడిగిన రింగ్ ఇదే అంటూ వార్తలు వెల్లువెత్తాయి.
ఇదిలా ఉండగా.. విజయ్తో ఇటీవలే నిశ్చితార్థం చేసుకున్న మరుసటి రోజే ఆమె ఓ అవార్డు ఫంక్షన్ కోసం దుబాయ్ వెళ్లింది. అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన వెంటనే ఆమె చేతికి ఉన్న ఉంగరం అప్పట్లోనే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఈ ఉంగరాన్ని చూసి అభిమానుల్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండతో రష్మిక నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అనే అంతా అనుకున్నారు. ఈ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. విజయ్ తో రష్మిక రహస్యంగా నిశ్చితార్థం జరిగిందా? అని అప్పట్లో ఫ్యాన్స్ విపరీతంగా చర్చించుకున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండతో హీరోయిన్ రష్మిక మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందని కొన్నేళ్లుగా రూమర్స్ వస్తున్నాయి. వారు పెళ్లి చేసుకుంటారని నెలల తరబడి పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై వారిద్దరిలో ఎవరూ స్పందించకోవడం గమనార్హం. అలా అని ఈ వార్తలను ఎవరూ ఖండించలేదు. దీంతో వారిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనని అంతా అనుకుంటున్నారు. కానీ విజయ్ దేవరకొండ మాత్రం ఒక ఇంటర్వ్యూలో తాను ఒక సినీ నటితో డేటింగ్ చేస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్నాడు.
Also Read: Gold Rate: డొనాల్డ్ ట్రంప్ షాకింగ్ నిర్ణయం..బంగారం, వెండి కొనేవాళ్లకి పెద్దషాక్!
Also REad: Hardik Pandya: నటాషాతో విడాకుల తర్వాత మరో హీరోయిన్తో హార్దిక్ పాండ్యా..సగం సగం బట్టలేసుకోని..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook