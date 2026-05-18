Rashmika mandanna feels uncomfortable over shahid kapoor behaviour in cocktail 2 trailer event: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండతో వివాహం తర్వాత చాలా బిజి బిజీగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రష్మిక ప్రస్తుతం.. కాక్టెయిల్ 2, మైసా, రణబాలి మూవీస్ లలో నటిస్తున్నారు. తాజాగా.. రష్మిక మందన్న కాక్ టెయిల్ మూవీకి సీక్వెల్ గా కాక్ టెయిల్ 2 మూవీ ఈవెంట్ ముంబైలో జరిగింది. దీనికి హోమీ అదాజనీయా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీనిలో షాహిద్ కపూర్, కృతి సనన్, రష్మిక మందన్నలు హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా సంజయ్ దత్, వరుణ్ ధావన్, ఇషితా దత్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. తాజాగా.. ముంబైలో ఈ మూవీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది.
Shahid Kapoor was trying to place his hand on Rashmika Mandanna’s shoulder, but Rashmika immediately removed Shahid’s hand and pushed him away.
Meanwhile, another man standing beside Rashmika was comfortably keeping his hand on her shoulder, and Rashmika had no problem with… pic.twitter.com/ORA7bC2Sh6
— Saffron Chargers (@SaffronChargers) May 18, 2026
షాహిద్ కపూర్, కృతిసనన్, రష్మిక మందన్న సహా చిత్ర యూనిట్ సందడి చేసింది. స్టేజీ మీద నేషనల్ క్రష్ మాట్లాడుతుండగా షాహిద్ కపూర్ ఒక్కసారిగా రష్మిక భుజంపై చెయ్యి వేయడానికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో రష్మిక ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యి తీవ్ర అసౌకర్యంకు గురైంది. వెంటనే షాహిద్ కపూర్ తన చెయ్యిని తీసి వేసి అక్కడి నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నాడు. ఆమె ముఖం, బాడీ లాంగ్వెజ్ చూస్తే అసౌకర్యంకు గురైందని స్పష్టంగా తెలుస్తొంది.
మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. అంతే కాకుండా రష్మిక ఇదే కార్యక్రమంలో కృతి సనన్ ను పొగుడుతూ బూతు పదం కూడా మాట్లాడి వెంటనే కవరింగ్ కు ప్రయత్నించారు. కానీ అప్పటికే అందరు నవ్వుకున్నారు. మరోవైపు కాక్ టెయిల్ 2 మూవీ జూన్ 19న 2026 లో విడుదల కానుంది. ఈ వీడియోపై మాత్రం విజయ్ దేవర కొండ, రష్మిక మందన్న అభిమానులు పైర్ అవుతున్నారు.
