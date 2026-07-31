Rashmika Injury: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న షూటింగ్ సందర్భంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. ఓ సినిమా కోసం డ్యాన్స్ రిహార్సల్స్ చేస్తున్న సమయంలో ఆమెకు ప్రమాదం జరిగినట్లు సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయం బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సమాచారం ప్రకారం, ఓ కీలకమైన పాట చిత్రీకరణకు ముందు రష్మిక కఠినమైన డ్యాన్స్ స్టెప్పులను ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ కాలు జారి పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనలో ఆమె కాలుకు బెణుకు రావడంతో పాటు నడుముకు కూడా గాయం అయినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. వెంటనే చిత్రబృందం ఆమెను వైద్యుల వద్దకు తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం.
వైద్యులు పరీక్షించిన అనంతరం పూర్తిగా కోలుకోవడానికి సుమారు ఆరు వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరమని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమయంలో షూటింగ్లు, అధిక శారీరక శ్రమకు దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై రష్మిక మందన్న లేదా ఆమె బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ప్రస్తుతం రష్మిక చేతిలో పలు భారీ పాన్-ఇండియా చిత్రాలు ఉన్నాయి. గాయాల కారణంగా ఆమె పాల్గొనాల్సిన కొన్ని షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. చిత్రబృందాలు కూడా తదుపరి షెడ్యూల్స్ను తిరిగి ప్లాన్ చేసే పనిలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
రష్మిక గాయపడిన వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానులు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. Get Well Soon Rashmika అంటూ పలువురు సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తున్నారు. ఆమె మళ్లీ పూర్తి ఆరోగ్యంతో షూటింగ్లలో పాల్గొని ప్రేక్షకులను అలరించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
గమనిక: రష్మిక మందన్న గాయపడిన విషయంపై, గాయం తీవ్రత లేదా విశ్రాంతి వ్యవధిపై ఇప్పటివరకు అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, సినీ వర్గాల్లో ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారమే ఇది.
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