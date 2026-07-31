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Rashmika Mandanna Health Update : షూటింగ్‌లో రష్మిక మందన్నకి ప్రమాదం.. పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే!

Rashmika Mandanna Health Update:డ్యాన్స్ రిహార్సల్స్ సమయంలో రష్మిక మందన్న గాయపడినట్లు వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కాలుకు, నడుముకు గాయాలయ్యాయని ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ, దీనిపై రష్మిక లేదా ఆమె బృందం నుంచి ఇప్పటివరకు అధికారిక ధృవీకరణ వెలువడలేదు. అభిమానులు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:34 PM IST
Rashmika Mandanna Health Update : షూటింగ్‌లో రష్మిక మందన్నకి ప్రమాదం.. పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే!
Image Credit: Rashmika Mandanna Health Update(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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