English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rashmika Mandanna Video: థామా మూవీ ప్రమోషన్లలో రష్మిక మందన్న.. చేతికి ఎంగెజ్ మెంట్ రింగ్‌తో రచ్చ..?.. వీడియో వైరల్..

Rashmika Mandanna Video: థామా మూవీ ప్రమోషన్లలో రష్మిక మందన్న.. చేతికి ఎంగెజ్ మెంట్ రింగ్‌తో రచ్చ..?.. వీడియో వైరల్..

Rashmika mandanna in Thamma movie promotions: రష్మిక మందన్న ముంబైలో థామా మూవీ ప్రమోషన్లలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో రష్మిక చేతికి ఒక డైమండ్ రింగ్ కన్పిస్తుంది. ఇది పక్కా ఎంగెజ్ మెంట్ రింగే అంటూ అభిమానులు ఈ వీడియోను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 03:52 PM IST
  • మరోసారి దొరికిపోయిన రష్మిక మందన్న..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
5
AP School Holiday 2025
School Holiday: తెలుగు విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
5
Staff Selection Commission Notification
SSC Jobs: పరీక్షా లేకుండానే డిగ్రీ అర్హతతో SSCలో జాబ్స్.. వెంటనే అప్లయ్ చేసేయండి..!
Rashmika Mandanna Video: థామా మూవీ ప్రమోషన్లలో రష్మిక మందన్న.. చేతికి ఎంగెజ్ మెంట్ రింగ్‌తో రచ్చ..?.. వీడియో వైరల్..

Rashmika mandanna makes her first appearance after engagement: రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవర కొండల ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగిపోయిందని వార్తలు నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారాయి. వీరిద్దరి పెళ్లి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో జరుగనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే.. వీరిద్దరు మాత్రం దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు. అయితే.. ఇటీవల విజయ్ దేవర కొండ పుట్టపర్తికి వెళ్లినప్పుడు తన చేతికి ఒక డైమండ్ రింగ్ కన్పించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

అది పక్కాగా ఎంగెజ్ మెంట్ రింగ్ అని అభిమానులు ఫిక్స్ అయిపోయారు. మరోవైపు రష్మిక కూడా ఇటీవల తన పెంపుడు శునకంతో  ఆడుకుంటు ఉండగా.. ఒక రింగ్ తో కన్పించారు. దీంతో ఇవే వీరి డైమండ్ ఎంగెజ్మెంట్ రింగ్ లు అంటూ ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఇంకా నో డౌట్ అంటూ పండగ చేసుకున్నారు.

అయితే.. తాజాగా.. రష్మిక మందన్న  ముంబైలో థామా మూవీ ప్రమోషన్లతో పాల్గొన్నారు.  ఈ వేడుకలో శ్రీవల్లి.. ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి పాల్గొన్నారు. మలైకా అరోరా నటించిన తాజా పాట 'పాయిజన్ బేబీ' సోమవారం ముంబైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో విడుదలైంది. రష్మిక, ఆయుష్మాన్ తోపాటు, దర్శకుడు ఆదిత్య సర్పోత్దార్‌లు కూడా దీనికి హాజరయ్యారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రష్మిక చేతికి ఉన్న డైమండ్ రింగ్ ప్రత్యేకంగా  అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. రష్మిక ఈవెంట్ వేదిక వద్దకు రాగానే అందరి దృష్టి ఆమె వజ్రపు ఉంగరంపైనే పడింది.

Read more: Tamannaah Bhatia: నీ మిల్కీ బాడితో ఆ పనిచేస్తావా.?.. తమన్నపై 69 ఏళ్ల సీనియర్ నటుడు వల్గర్ కామెంట్స్..

దీంతో అందరు కూడా దీనికంటే ఇంకా ఏంఫ్రూఫ్ కావాలంటూ కూడా ఈ వీడియోను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇంకా పక్కా రష్మిక, విజయ్ ల మధ్య ఎంగెజ్ మెంట్ అయిపోయిందని అభిమానులు మరోసారి నెట్టింట రచ్చ చేస్తున్నారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rashmika MandannaRashmika Mandanna Engagement RingTollywoodVijay DevarakondaThammudu movie promotions

Trending News