/Rashmika Mandanna: ఇరుముడిలో ఆ విషయం రష్మికను బాగా టచ్ చేసిందట.. కారణం ఇదే!

Rashmika Mandanna:మాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన తాజా చిత్రం ఇరుముడి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. తండ్రి, కూతురు మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రధానంగా చూపించిన ఈ కుటుంబ కథా చిత్రం ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదలైంది. సినిమా చూసిన పలువురు ప్రేక్షకులు కథ, భావోద్వేగాలపై స్పందిస్తున్నారు. తాజాగా నటి రష్మిక మందన్న కూడా ఇరుముడిపై తన అభిప్రాయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.
సినిమా తనను ఊహించని విధంగా కదిలించిందని రష్మిక తెలిపారు. సాధారణంగా చిన్న పట్టణాల్లో పెరిగే పిల్లలకు ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఇంట్లోని పెద్దలకు చెప్పాలనే భావన ఉంటుందని ఆమె అన్నారు. తమకు జరిగిన విషయం గురించి పెద్దలతో చెప్పడం చిన్నతనంలోని అమాయకత్వానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో నిజం తెలిసిన తర్వాత కూడా మౌనంగా ఉండాలని చెప్పే పరిస్థితులు ఎదురవుతాయని రష్మిక వివరించారు.
ఈ అంశాన్ని ఇరుముడి సినిమాలో చాలా సున్నితంగా చూపించారని ఆమె ప్రశంసించారు. సినిమా తనకు మంచి ఆశ్చర్యాన్ని ఇచ్చిందని, మాట్లాడాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చిందని రష్మిక చెప్పారు.
అలాగే రవితేజతో పాటు చిత్రంలోని ఇతర నటీనటులను కూడా ఆమె అభినందించారు. సినిమాలో కూతురి పాత్రలో నటించిన బేబీ నక్షత్ర నటనను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. ఆమె చిరునవ్వు తనను కూడా నవ్వించిందని రష్మిక చెప్పారు. దర్శకుడు శివ నిర్వాణకు ఈ విజయం ఎంతో అర్హమైనదని పేర్కొంటూ అభినందనలు తెలిపారు. మొత్తం చిత్రబృందానికి కూడా ఆమె శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.
ఇరుముడిలో రవితేజ గతంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్న వ్యక్తిగా కనిపిస్తారు. ప్రస్తుతం తన కూతురితో సాధారణ జీవితం గడుపుతూ, ఆమెకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. కూతురు అడగడంతో ఆయన అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకోవడానికి అంగీకరిస్తారు. 41 రోజుల ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఆయన ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు, తండ్రి కూతుళ్ల అనుబంధం కథలో కీలకంగా ఉంటాయి.
శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, టీ-సిరీస్ సంస్థలు నిర్మించాయి. ప్రియ భవానీ శంకర్, సాయి కుమార్, అజయ్ ఘోష్, స్వాసిక విజయ్ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. రష్మిక ప్రశంసలతో సినిమాపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.