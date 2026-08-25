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Rashmika Mandanna: ఇరుముడిలో ఆ విషయం రష్మికను బాగా టచ్ చేసిందట.. కారణం ఇదే!

Rashmika Mandanna: రవితేజ నటించిన ఇరుముడి సినిమాను చూసిన రష్మిక మందన్న తన స్పందనను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తండ్రి, కూతురు అనుబంధంతో పాటు సినిమాలో చూపించిన సున్నితమైన అంశాలు తనను ఊహించని విధంగా కదిలించాయని ఆమె తెలిపారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 06:15 PM IST
Rashmika Mandanna: ఇరుముడిలో ఆ విషయం రష్మికను బాగా టచ్ చేసిందట.. కారణం ఇదే!
Image Credit: Rashmika Mandanna(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Rashmika Mandanna: ఇరుముడిలో ఆ విషయం రష్మికను బాగా టచ్ చేసిందట.. కారణం ఇదే!
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