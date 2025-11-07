The Girlfriend Review: రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ రివ్యూ.. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా..!

రష్మిక మందన్న గురించి కొత్తగా మాట్లాడుకోవాల్సిన పనిలేదు. కేవలం గ్లామర్ రోల్స్ తో పాటు యాక్టింగ్ స్కోప్ ఉన్ పాత్రల్లో నటిస్తూ దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈమె టైటిల్ రోల్లో నటించిన చిత్రం ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’. మరి ఈ శుక్రవారం ఆడియన్స్ ముందుకు వస్తోంది. అంతకు ముందు మీడియాతో పాటు ప్రేక్షకులకు స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. మరి ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
భూమా (రష్మిక మందన్న), విక్రమ్ (దీక్షిత్ శెట్టి) ఒకే కాలేజీలో వేరు వేరు కోర్సులు చేసే పీజీ విద్యార్థులు. అయితే అనుకోకుండా వీళ్లిద్దరు చిన్న యాక్సిడెంట్ తర్వాత ప్రేమలో పడతారు. ఇద్దరు శారీరకంగా కూడా ఇద్దరు ఒక్కటవుతారు. మరోవైపు అదే కాలేజీలో దుర్గ (అను ఇమాన్యుయేల్) విక్రమ్ ను ప్రేమిస్తుంటుంది. అతను మాత్రం ఈమె ప్రేమను రిజెక్ట్ చేస్తాడు. అయితే ఓ రోజు భూమా తండ్రి (రావు రమేష్) తన కూతురును చూడడానికి కాలేజ్ హాస్టల్ కు వస్తే.. తన కూతురు బాయ్ ఫ్రెండ్ తో చూస్తాడు. ఆ తర్వాత కోపోద్రిక్తుడై విక్రమ్ పై చేయి చేసుకుంటాడు. అంతేకాదు కూతురును తనతో రమ్మంటాడు. ఈ ప్రేమ గీమా వద్దంటాడు. అటు బాయ్ ఫ్రెండ్.. భూమా కోర్సు పూర్తైయ్యేంత వరకు అక్కడే ఉంటుందని రెట్టించి మరి భూమా తండ్రికి వార్నింగ్ ఇస్తాడు. ఇక తండ్రి, తను కావాలో.. అతను కావాలో తేల్చుకోవాలని చెబుతాడు. తండ్రి, బాయ్ ఫ్రెండ్ మధ్యలో నలిగిపోయిన భూమా చివరకు ఏ నిర్ణయం తీసుకుందనేదే ఈ మూవీ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చే రొటీన్ లవ్ స్టోరీలు కాకుండా.. కాస్త డిఫరెంట్ గా ఈ సినిమా కథను రాసుకున్నాడు. టీనేజ్ తో పాటు యవ్వనంలో వచ్చే హార్మోన్స్ ప్రభావం వలన ఆడపిల్లలు ఎలా వేరే వాళ్లకు అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. దాని వల్ల ఏం కోల్పోతున్నారనే విషయాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఓ సందర్భంలో హీరో, హీరోయిన్స్ ముద్దుతో దగ్గరవడం .. ఆ తర్వాత ఇద్దరు శారీరకంగా దగ్గరవుతారు. మరోవైపు ప్రేమించే వాడు... తన లవర్ తాను చెప్పినట్టు వినాలనుకోవడం. పైగా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇష్టాయిష్టాలతో పనిలేకుండా తాను చెప్పినట్టు ఉండాలనే స్వభావాన్ని హీరో పాత్రలో చూపించాడు. మరోవైపు అమ్మాయిల తండ్రి కూడా తన కూతురు ఇలా ఉండాలి. అలా ఉండాలి అని గిరి గీసుకుని ఉండాలి. ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయాన్ని పట్టించుకోవడం లేదనే అంశాలను టచ్ చేశాడు. ప్రస్తుత సమాజంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లో ఆడవాళ్లకు తమకంటూ సొంత అభిప్రాయాలు ఉన్నా.. తమ అభిప్రాయాలను ఎలా రుద్దుతున్నారనే అంశాన్ని చూపించాడు. అంతా తాము చెప్పినట్టే అంతా నడుచుకోవాలనే వారే ఎక్కువగా ఉన్నారనే విషయాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించాడు. తనకు కెరీర్ ముఖ్యమనుకునే భూమా.. హీరోతో బ్రేకప్ చెబుతుంది. దాంతో రెచ్చిపోయి భూమాతో తాను గడిపిన క్షణాలను బయట పెడతానని చెప్పడం వంటి సైకో ప్రేమికుడి తరహాలో మారిపోవడం. చివరకు అతనికి భూమా ఎలా బుద్ధి చెప్పిందనే అంశంతో ముగించడం ఇప్పటి లేడీ యూత్ ఓ గుణపాఠం అని చెప్పాలి. ప్రేమ కంటే కెరీర్ ముఖ్యమనే విషయాన్ని కన్విన్సింగ్ చెప్పడం బాగుంది. ఈ సినిమాలో ఎక్కడా అసభ్యతకు తావు లేకుండా క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టేనర్ గా చెప్పడం బాగుంది. ఇప్పటి కాలేజీ విద్యార్ధులకు ఈ తరహా సినిమాలు చూసి తీరాల్సిన సినిమా. ఈ చిత్రానికి వెరైటీ ఎండ్ ఇవ్వడం ఆకట్టుకుంటుంది. నటీనటులతో మంచి నటన రాబట్టుకొన్నాడు దర్శకుడు. అయితే ఇలాంటి చిత్రాలు కమర్షియల్ గా మాస్ ఆడియన్స్ ఏ మేరకు ఆకట్టుందనేది చూడాలి. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ తో హేషమ్ అబ్దుల్ వాహబ్ అదరగొట్టేసాడు. పాటలు వినసొంపుగా ఉన్నాయి. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
రష్మిక మందన్న అమాయకురాలైన భూమా పాత్రలో చక్కగా ఒదిగిపోయింది. కాదు కాదు జీవించింది. ఈ సినిమాతో నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ పర్ఫామెన్స్ ఇచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరు రష్మిక భూమా పాత్రకు ఇట్టే కనెక్ట్ అవుతారు. అన్ని ఎమోషన్స్ ను పండించిన విధానం బాగుంది. రష్మిక కెరీర్ లో ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉందనే చెప్పాలి. ఈ చిత్రం తర్వాత రష్మిక మరిన్ని లేడీ ఓరియెంటెడ్ పాత్రలు వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. హీరోగా చేసిన దీక్షిత్ శెట్టి.. అర్జున్ రెడ్డిలో విజయ్ దేవరకొండ తరహాలో కొన్ని సీన్స్ లో బాగా చేశాడు. హీరోగా.. విలన్ గా రెండు షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో మెప్పించాడు. హీరోగా.. విలన్ గా రెండు పాత్రలకు పనికొస్తానని విషయాన్ని ప్రూవ్ చేశాడు. చూడడానికి క్యూట్ గా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు. నటుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. రావు రమేశ్ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఓ సగటు తండ్రిగా తన పాత్రలో ఒదిగిపోయాడు. రాహుల్ రవీంద్రన్.. కాలేజ్ లెక్చరర్ అమ్మాయికి ఏది మంచో.. ఏది చెడో చెప్పే పాత్రలో సినిమాలో పాత్రలో నటించారు. అను ఇమ్మాన్యుయేల్ పర్వాలేదనిపించింది. మిగిలిన పాత్రల్లో నటించిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
చివరి మాట.. ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’.. ఇప్పటి యూత్ తప్పక చూడాల్సిన సినిమా
ప్లస్ పాయింట్స్
రష్మిక, దీక్షిత్ పోటా పోటీ నటన
కథ
నిర్మాణ విలువలు
మైనస్ పాయింట్స్
ఫస్ట్ హాఫ్
అక్కడక్కడ బోర్ కొట్టే సీన్స్
రేటింగ్: 3/5
Also Read: మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.