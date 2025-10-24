English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Girlfriend: రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

The Girlfriend: రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

The Girlfriend Trailer Release date: రష్మిక మందన్న గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. మన దేశంలో అసలు సిసలు ప్యాన్ ఇండియా హీరోయిన్ గా అన్ని భాషల్లో వరుస సక్సెస్ లతో దుమ్ము దులుపుతోంది. తాజాగా ఈమె ముఖ్యపాత్రలో ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ మూవీ రాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ విడుదల తేదితో పాటు రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించారు మేకర్స్. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 24, 2025, 12:30 AM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
The Girlfriend: రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

The Girlfriend Trailer Release date: ప్రస్తుతం భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రష్మిక మందన్న హవా కొనసాగుతోంది. లాస్ట్ ఇయర్ ‘పుష్ప 2 ది రూల్’ మూవీతో మంచి సక్సెస్ ను అందుకుంది. ఈ సినిమా దాదాపు ఇండస్ట్రీ రికార్డు కొట్టింది. ఆ తర్వాత ‘ఛావా’తో మరోసారి తన నటనతో మెప్పించింది. ఈ సినిమా ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ భార్య ఏసు బాయ్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ సినిమాలో నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఆ తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ తో చేసిన ‘సికందర్’ నిరాశ పరిచింది. కానీ శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కుబేర’ లో డీ గ్లామర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే. తాజాగా ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి నటించిన ‘తమ్మా’తో మరోసారి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. దీపావళి కానుకగా ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడుదలైన ఈ సినిమా భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూళ్లనే రాబడుతోంది. తొలి రోజే ఈ చిత్రం రూ. 25.11 కోట్లు.. బుధవారం రోజు 19.23 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం రూ. 44.34 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో దూకుడు మీదుంది. ఈ వీకెండ్ తర్వాత ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించే అవకాశాలున్నాయి.  

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా తొలిసారి టైటిల్ రోల్లో నటించిన ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమాకు టీజర్ విడుదల అయితే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు ట్రైలర్ ను ఈ నెల 25న రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. అంతేకాదు ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రాన్ని నవంబర్ 7న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న సరసన దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నాడు. 

‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.

తాజాగా  "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్" సినిమా ట్రైలర్ విడుదల తేదిని నిర్మాతలు  అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నెల 25న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ ట్రైలర్ ను ప్రముఖ సెలబ్రిటీలో విడుదల చేయించాలనే ప్లాన్ లో ఉణ్నారు.  "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్" సినిమా ట్రైలర్ పై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Girlfriend trailerRashmika Girl Friend Trailer on 25thThe Girlfriend movie release on November 7thThe Girlfriend movie reviewTollywood

Trending News