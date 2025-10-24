The Girlfriend: రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ ట్రైలర్ కు ముహూర్తం ఫిక్స్.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

The Girlfriend Trailer Release date: ప్రస్తుతం భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రష్మిక మందన్న హవా కొనసాగుతోంది. లాస్ట్ ఇయర్ ‘పుష్ప 2 ది రూల్’ మూవీతో మంచి సక్సెస్ ను అందుకుంది. ఈ సినిమా దాదాపు ఇండస్ట్రీ రికార్డు కొట్టింది. ఆ తర్వాత ‘ఛావా’తో మరోసారి తన నటనతో మెప్పించింది. ఈ సినిమా ఛత్రపతి శంభాజీ మహారాజ్ భార్య ఏసు బాయ్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఈ సినిమాలో నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఆ తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ తో చేసిన ‘సికందర్’ నిరాశ పరిచింది. కానీ శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కుబేర’ లో డీ గ్లామర్ పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే. తాజాగా ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి నటించిన ‘తమ్మా’తో మరోసారి బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. దీపావళి కానుకగా ఒక రోజు ఆలస్యంగా విడుదలైన ఈ సినిమా భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూళ్లనే రాబడుతోంది. తొలి రోజే ఈ చిత్రం రూ. 25.11 కోట్లు.. బుధవారం రోజు 19.23 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. మొత్తంగా రెండు రోజుల్లో ఈ చిత్రం రూ. 44.34 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో దూకుడు మీదుంది. ఈ వీకెండ్ తర్వాత ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
తాజాగా రష్మిక మందన్న హీరోయిన్ గా తొలిసారి టైటిల్ రోల్లో నటించిన ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమాకు టీజర్ విడుదల అయితే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమాకు ట్రైలర్ ను ఈ నెల 25న రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్. అంతేకాదు ‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రాన్ని నవంబర్ 7న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో రష్మిక మందన్న సరసన దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నాడు.
‘ది గర్ల్ ఫ్రెండ్’ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహిస్తున్నారు.
తాజాగా "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్" సినిమా ట్రైలర్ విడుదల తేదిని నిర్మాతలు అనౌన్స్ చేశారు. ఈ నెల 25న ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ ట్రైలర్ ను ప్రముఖ సెలబ్రిటీలో విడుదల చేయించాలనే ప్లాన్ లో ఉణ్నారు. "ది గర్ల్ ఫ్రెండ్" సినిమా ట్రైలర్ పై ప్రేక్షకుల్లో ఓ రకమైన అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
