  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rashmika Movies After Marriage: మిసెస్ దేవరకొండగా రష్మిక కొత్త ప్రయాణం.. పెళ్లి తర్వాత వెండితెరకు గుడ్ బై చెప్పనుందా?

Rashmika Movies After Marriage: 'మిసెస్ దేవరకొండ'గా రష్మిక కొత్త ప్రయాణం.. పెళ్లి తర్వాత వెండితెరకు గుడ్ బై చెప్పనుందా?

Rashmika Cinema Career After Marriage: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జీవితంలో ఒక అందమైన మలుపు చోటుచేసుకుంది. 'కుమారి' నుంచి 'శ్రీమతి'గా మారి, మిసెస్ దేవరకొండగా కొత్త చాప్టర్ ప్రారంభించిన ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే, ఈ ఆనందంతో పాటు అభిమానుల మదిలో ఒకే ప్రశ్న మెదులుతోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:55 AM IST

Rashmika Movies After Marriage: 'మిసెస్ దేవరకొండ'గా రష్మిక కొత్త ప్రయాణం.. పెళ్లి తర్వాత వెండితెరకు గుడ్ బై చెప్పనుందా?

Rashmika Cinema Career After Marriage: నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న జీవితంలో ఒక అందమైన మలుపు చోటుచేసుకుంది. 'కుమారి' నుంచి 'శ్రీమతి'గా మారి, మిసెస్ దేవరకొండగా కొత్త చాప్టర్ ప్రారంభించిన ఆమెకు సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే, ఈ ఆనందంతో పాటు అభిమానుల మదిలో ఒకే ప్రశ్న మెదులుతోంది.. "పెళ్లి తర్వాత రష్మిక మళ్ళీ ముఖానికి రంగు వేసుకుంటుందా?" అనే ప్రశ్న అందరిలోనూ కలిగింది.

ప్రస్తుతం చేతిలో ఉన్న క్రేజీ ప్రాజెక్టులు
రష్మిక ప్రస్తుతం తన కెరీర్‌లో అత్యంత కీలకమైన దశలో ఉంది. ఆమె చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు చూస్తుంటే, ఆమె సినిమాలకు అంత సులభంగా దూరం కాదని స్పష్టమవుతోంది.

తన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి నటిస్తున్న హ్యాట్రిక్ సినిమా 'రణబాలి'. పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా వస్తున్న ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తెలుగులో చేస్తున్న 'మైసా' పాన్-ఇండియా యాక్షన్ మూవీలో రష్మిక ఒక పవర్ ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనుంది. మరోవైపు బాలీవుడ్ స్టార్ షాహిద్ కపూర్‌తో కలిసి 'కాక్ టైల్ 2' రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంలో నటిస్తుంది.

మారిన ట్రెండ్.. మారిన ఆలోచనలు
ఒకప్పుడు హీరోయిన్లకు పెళ్లైతే కెరీర్ ముగిసినట్లే అనే భావన ఉండేది. కానీ నేడు సమంత, నయనతార, ఆలియా భట్ వంటి వారు పెళ్లి తర్వాత కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద తమ సత్తా చాటుతున్నారు. రష్మికకు ఉన్న డెడికేషన్ మరియు పాన్-ఇండియా లెవల్లో ఆమెకున్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, ఆమె కెరీర్ ఇప్పుడప్పుడే ముగిసే అవకాశం లేదు.

సినీ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. రష్మిక పెళ్లి తర్వాత కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇకపై వచ్చిన ప్రతి సినిమా చేయకుండా, కేవలం నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న, తన ఇమేజ్‌కు సరిపోయే సెలెక్టివ్ కథలను మాత్రమే ఎంచుకోవచ్చు. కొత్త జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి కొన్ని నెలల పాటు షూటింగ్‌లకు విరామం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. పర్సనల్ లైఫ్‌ను, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మునుపటి కంటే మరింత ఉత్సాహంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావొచ్చు.

రష్మిక మందన్న కేవలం ఒక గ్లామర్ డాల్ మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన నటి కూడా. అందుకే ఆమె అభిమానులు తనను మళ్లీ వెండితెరపై చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. బహుశా కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్నా, రష్మిక తన నటనతో మనల్ని అలరించడానికి మళ్లీ రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది!

