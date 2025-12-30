English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika Vijay Devarakonda Rome Tour: హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక.. వచ్చే ఏడాది పెళ్లిపీటలెక్కనున్నారనే వార్తలు విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతున్న క్రమంలో వారిద్దరూ ఇప్పుడు విహారయాత్రకు వెళ్లారని సమాచారం. రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం రోమ్ నగరంలో విహరిస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:37 PM IST

Rashmika Rome Tour: పెళ్లికి ముందే రష్మిక విదేశీ టూర్..విజయ్ దేవరకొండతో అడ్డంగా దొరికిపోయి..ఫొటోలు వైరల్!

Rashmika Vijay Devarakonda Rome Tour: హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక.. వచ్చే ఏడాది పెళ్లిపీటలెక్కనున్నారనే వార్తలు విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతున్న క్రమంలో వారిద్దరూ ఇప్పుడు విహారయాత్రకు వెళ్లారని సమాచారం. రష్మిక మందన్న ప్రస్తుతం రోమ్ నగరంలో విహరిస్తున్నారు. 

అయితే ఆమె షేర్ చేసిన తాజా ఫోటోలు, వీడియోలు కేవలం పర్యటనకు సంబంధించినవి మాత్రమే కాదు, నటుడు విజయ్ దేవరకొండతో ఆమెకు ఉన్న బంధం గురించి వస్తున్న పుకార్లకు మరింత ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరిలో ఉదయపూర్‌లోని ఒక ప్యాలెస్‌లో వీరిద్దరి వివాహం జరగబోతోందనే వార్తలు వినిపిస్తున్న తరుణంలో ఈ పోస్ట్ సంచలనంగా మారింది.

రష్మిక పోస్ట్‌లో విజయ్ ఎక్కడ?
రష్మిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో "ఇప్పటివరకు రోమ్" (Rome so far) అంటూ కొన్ని ఫోటోలు, వీడియోలను షేర్ చేశారు. ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ నేరుగా కనిపించకపోయినప్పటికీ, అభిమానులు తమ 'డిటెక్టివ్' కళ్లతో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కనిపెట్టారు.

> ఒక వీడియోలో రష్మిక డెజర్ట్ తింటూ, మొదటి ముద్దను కెమెరా వెనుక ఉన్న వ్యక్తికి ఎంతో ప్రేమగా తినిపిస్తున్నారు. అది విజయ్ దేవరకొండ అని అభిమానులు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు.

> మరొక వీడియోలో రష్మిక ప్రార్థన చేస్తూ కొవ్వొత్తి వెలిగిస్తుండగా, పక్కనే మరొక చేయి కొవ్వొత్తిని పట్టుకుని ఉంది. ఆ చేయి విజయ్ దేనని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

> ఈ ట్రిప్‌లో విజయ్ దేవరకొండ తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ కూడా రష్మిక స్నేహితులతో కలిసి కనిపించడం విశేషం. ఇది వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న కుటుంబ సంబంధాలను స్పష్టం చేస్తోంది.

సోషల్ మీడియాలో అభిమానుల సందడి
రష్మిక పోస్ట్ చేసిన వెంటనే ఎక్స్ (ట్విట్టర్), ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అభిమానులు రచ్చ మొదలుపెట్టారు. "రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ.. మీరిద్దరూ కలిసి ఉంటే చూడముచ్చటగా ఉంటుంది" అని రాసుకొచ్చారు. రష్మికను నెటిజన్లు ఇప్పటికే 'దేవరకొండ వారి కోడలు' అని పిలుస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

కెరీర్ పరంగా బిజీ బిజీ
ఒకవైపు వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇన్ని ఊహాగానాలు వస్తున్నా, రష్మిక తన కెరీర్ లోనూ దూసుకుపోతున్నారు. 'పుష్ప 2'తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ఆమె, ఇటీవలే 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' సినిమాతో అలరించారు. పలు భారీ ప్రాజెక్టులలో నటిస్తున్నారు. తాజా రోమ్ వెకేషన్ పోస్ట్‌‌‌లో ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. వచ్చే ఫిబ్రవరిలో ఉదయపూర్ వేదికగా ఈ జంట ఒక్కటి కాబోతున్నారా? లేదా అనేది తెలియాలంటే అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిందే!

