Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /రష్మిక కెరీర్‌లో బిగ్ ఛాలెంజ్.. భారత రత్న సుబ్బులక్ష్మిగా సరికొత్త అవతార్..

రష్మిక కెరీర్‌లో బిగ్ ఛాలెంజ్.. భారత రత్న సుబ్బులక్ష్మిగా సరికొత్త అవతార్..

Rashmika As MS Subbulakshmi: ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సహా అన్ని ఇండస్ట్రీస్‌లో బయోపిక్‌ల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఏదైనా రంగంలో ప్రతిభా పాఠవాలు ప్రదర్శించిన వారి జీవితాలను ప్రేరణగా తీసుకొని బయోపిక్ మూవీస్‌ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీ, గ్యాంగ్ స్టర్స్, సినిమా నటులు, శాస్త్రవేత్తలు సహా పలువురు జీవితాలను తెరపై ఆవిష్కరించారు. ఈ కోవలో భారతీయ సంగీత సామ్రాజ్ఞిగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి జీవిత చరిత్రను తెరపై ఆవిష్కరించబోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:15 PM IST
రష్మిక కెరీర్‌లో బిగ్ ఛాలెంజ్.. భారత రత్న సుబ్బులక్ష్మిగా సరికొత్త అవతార్..
Image Credit: MS Subbulakshmi Biopic (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రష్మిక కెరీర్‌లో బిగ్ ఛాలెంజ్.. భారత రత్న సుబ్బులక్ష్మిగా సరికొత్త అవతార్..
2
3
4
5