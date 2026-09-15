Rashmika Challenging Role: కొందరికి లైఫ్లో కొన్ని టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అలా రష్మిక మందన్న కూడా మన ఇళ్లలో వినే ‘కౌసల్యా సుప్రజా రామా’ అంటూ శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రబాతం వినందే మనకు రోజు గడవదు. దేవుడికి సంబంధించిన గానామృతాన్ని పంచిన గొంతు ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మిది. కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతంలో నిష్ణాతురాలిగా పేరు గడించిన సుబ్బు లక్ష్మి అప్పటి వాజ్పేయ్ ప్రభుత్వం భారతరత్నతో గౌరవించింది. అలా భారత రత్న అవార్డుకు ఓ వాల్యూ తీసుకొచ్చిన ఘనత ఈమెకే దక్కిందనే చెప్పాలి.
సంగీత ప్రపంచంలో అజాత శత్రువుగా పండితుల నుంచి పామరుల మెప్పు పొందిన గాయనీమణి సుబ్బు లక్ష్మి. ఎం.ఎస్.సుబ్బు లక్ష్మి ఈ పేరు వినగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది ఆమె స్వరం. ఆమె పాట వినగానే మనసును తాకేది ఆ మాధుర్యం..కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన గానంతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి జీవిత కథ ఇప్పుడు వెండితెరపై రాబోతుంది. రష్మిక మందన్న.. ఈ ఐకానిక్ ఛాలెంజింగ్ పాత్రలో కనిపించబోతుంది. జెర్సీ, కింగ్ డమ్ చిత్రాలతో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గౌతమ్ తిన్ననూరి ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
అనిరుథ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం..
అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందించే భాగ్యాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ఇది కేవలం ఒక సినిమా అనౌన్స్మెంట్ కాదు.. భారతీయ సంగీత చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన ఒక మహోన్నత కళాకారిణి జీవితాన్ని, ఆమె ప్రయాణాన్ని, ఆమె ప్రతిభను ప్రపంచానికి మరోసారి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయత్నం అని చెప్పాలి.
చిన్న వయసులో సంగీతం మక్కువే ఆమెను సంగీత సామ్రాజ్ఞిని చేసింది. తన స్వరంతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయ సంగీతానికి ప్రత్యేక గౌరవం తీసుకురావడం గొప్ప విషయం అని చెప్పాలి. ఆమె జీవితం ఎన్నో మైలురాళ్లతో నిండి ఉంది.
శాస్త్రీయ సంగీతంలో మరో సంచలనం..
అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తి జీవితాన్ని తెరకెక్కించడం ఒక ఎత్తు అయితే.. అందులో రష్మిక నటించడం మరో ఎత్తు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని అనిరుథ్ ఎలాంటి కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీతాన్ని అందిస్తారనేది ఓ రకంగా బిగ్ టాస్క్ అని చెప్పాలి. రష్మికకు ఇప్పటికే ‘ఛావా’లో చారిత్రక పాత్రలో మెప్పించింది. రణబాలిలో కూడా పీరియాడిక్ క్యారెక్టర్ చేసింది. ఇపుడు మరోసారి ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ ఐకానిక్ పాత్రతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది.
భావోద్వేగాలను బలంగా తెరపై ఆవిష్కరించడంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్న గౌతమ్ తిన్ననూరి.. ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి జీవితాన్ని ఎలాంటి కోణంలో చూపించబోతున్నారనేది ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఈ సినిమాలో నటించే నటీనటులు ఇతర వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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