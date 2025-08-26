Rasha Thadani: ఘట్టమనేని వారసుడితో 18 ఏళ్ల బాలీవుడ్ హీరోయిన్? త్వరలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ghattamaneni Jayakrishna New Movie: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, మహేష్ బాబు తర్వాత ఇప్పుడు ఘట్టమనేని ఫ్యామిలీ నుంచి మరో కుర్రహీరో ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నాడు. హీరో మహేష్ బాబు అన్న రమేష్ బాబు కొడుకు జయకృష్ణ హీరోగా త్వరలో తెలుగు తెరకు పరిచయం కానున్నట్లు సమాచారం. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 04:07 PM IST

దర్శకుడు ఎవరంటే?
తొలి సినిమా 'ఆర్.ఎక్స్ 100'తో సంచలనం సృష్టించిన అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో ఘట్టమనేని జయకృష్ణ హీరోగా లాంఛ్ అవ్వబోతున్నారట. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు ప్రారంభమైనట్లు సమాచారం. ప్రముఖ ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయని టాక్. 

హీరోయిన్ ఎవ్వరంటే?
90ల్లో తన నటనతో పాటు గ్లామర్, డ్యాన్సింగ్ స్టైల్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ రవీనా టాండన్ గుర్తిందా? ఆమెకు ఓ 18 ఏళ్ల అందమైన కూతురు ఉంది. ఆమె పేరు రాషా తడానీ. ఆమె హీరోయిన్ గా జయకృష్ణ లాంఛ్ అవుతున్న తొలి మూవీలో నటిస్తుందని టాక్. ఇప్పుడీ వార్త టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

అయితే ఈమె ఇంతకుముందే నందమూరి మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఇచ్చే సినిమాలో రాషా తడానీ హీరోయిన్ గా తెలుగు తెరకు పరిచయం అవ్వాల్సింది. కానీ, ఆ ప్రాజెక్టు ఇంకా మొదలు కాకపోవడంతో ఇప్పుడు ఘట్టమనేని వారసుడితో రాషా తడానీ టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులను పలకరించనుంది. 

రాషా తడానీ ఇప్పటికే బాలీవుడ్ చిత్రసీమలో హీరోయిన్ గా అడుగుపెట్టింది. 'ఆజాద్' చిత్రంలో అజయ్ దేవగణ్ మేనల్లుడు అమన్ దేవగణ్ కు జోడీగా నటించింది. ఇందులో ఆమె నటనతో పాటు గ్లామర్‌కు సినీ ప్రియులు ఫిదా అయ్యారు. ఈమె అందంతో పాటు నటనకు సినిమా ఆఫర్లు క్యూ కడుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో వస్తున్న ఈ రూమర్లలో ఏది నిజం అవుతుందో తెలియాలంటే కొన్ని రోజులు ఆగాల్సిందే.

