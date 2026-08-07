/Raveena tandon: జస్ట్ మిస్.. వేదిక మీద కుక్క కాటు నుంచి బైటపడ్డ రవీనా టాండన్.. షాకింగ్ వీడియో..

Raveena tandon narrowly escaped from dog bite: సాధారణంగా శునకాలు చాలా ప్రమాదకరమైనవని చెప్తుంటారు. అవి ఎప్పుడు ఏవిధంగా ప్రవర్తిస్తాయో ఎవరు చెప్పలేరు. ఇటీవల వీధి శునకాల కేసు సుప్రీం కోర్టు వరకు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. కొంత మంది వీధిశునకాల్ని దూరంగా షెల్టర్ ఏర్పాటుచేసి తరలించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని ఎన్జీవోస్ దీన్ని వ్యతిరేకించిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండాన్ కు ముంబైలో ఒక కార్యక్రమంలో కుక్క కాటు నుంచి వెంట్రుక వాసిలో బైటపడింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండాన్ ముంబైలో పంకజ్ త్రిపాఠి చిత్రం 'ఓహ్ మై డాగ్' ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు న్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో రవీనా టాండన్ ఈమూవీలో నటించిన కుక్కతో ఫోజులు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. ఇంతలో కుక్క రెప్పపాటులో రవీనా టాండన్ ను కొరకడానికి ప్రయత్నించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరు షాక్ అయ్యారు.
ఒక వ్యక్తి వెంటనే చాకచక్యంగా కుక్కను కదలకుండా పట్టుకున్నాడు. దీంతో రెప్పపాటులో రవీనా టాండర్ కుక్క కాటు నుంచి బైట పడింది. దీంతో అందరు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ డ్రెస్ లోని దారం కుక్క నోటిలోని పండ్లకు చిక్కుకుందని దీని వల్ల ఆ శునకం కోపంగా ప్రవర్తించిందని దాని యజమాని చెప్పాడు.
మొత్తంగా రవీనా టాండన్ మాత్రం కుక్క కాటు ప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. రవీనా టాండన్ కూడా ఆ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రవీనాజీ నిజమైన జంతుప్రేమికురాలని మరికొంత మంది ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.