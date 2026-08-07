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Raveena tandon: జస్ట్ మిస్.. వేదిక మీద కుక్క కాటు నుంచి బైటపడ్డ రవీనా టాండన్.. షాకింగ్ వీడియో..

Dog try to bite Raveena tandon: ఓహ్ మై డాగ్ ప్రత్యేక ప్రదర్శనకు వచ్చిన బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కు ఊహించని ఘటన ఎదురైంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై అభిమానులు రవీనా ప్రవర్తనపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 07, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:55 PM IST
Raveena tandon: జస్ట్ మిస్.. వేదిక మీద కుక్క కాటు నుంచి బైటపడ్డ రవీనా టాండన్.. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: raveenatandondogbiteincident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Raveena tandon: జస్ట్ మిస్.. వేదిక మీద కుక్క కాటు నుంచి బైటపడ్డ రవీనా టాండన్.. షాకింగ్ వీడియో..
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