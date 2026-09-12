Ravi Mohan: ఆర్తి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖ హీరోల పేర్లను ప్రస్తావించారు. సూర్య, అజిత్, విక్రమ్, కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ హీరోలతో పోలిస్తే తన జీవితంలోకి వచ్చిన ఓ వ్యక్తి చాలా గొప్పగా నటించాడని ఆమె వ్యంగ్యంగా పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. అతడి నటనకు ఏకంగా ఆస్కార్ అవార్డు ఇవ్వొచ్చని చెప్పడం ఇప్పుడు చర్చకు దారితీసింది.
ఆర్తి తన పోస్టులో ఎవరి పేరును నేరుగా ప్రస్తావించలేదు. అయితే ప్రస్తుతం రవి మోహన్తో ఆమెకు ఉన్న వివాదం కారణంగా ఈ వ్యాఖ్యలు ఆయనను ఉద్దేశించే చేసినవేనని సోషల్ మీడియాలో పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో ఆర్తి పోస్ట్పై అభిమానులు, నెటిజన్లు పెద్ద ఎత్తున స్పందిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే రవి మోహన్, గాయని కెనీషా ఫ్రాన్సిస్కు సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో ఇటీవల మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. అందులో ఇద్దరూ కలిసి కూర్చుని ఉన్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ఈ వీడియోపై కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరిగింది. అంతేకాకుండా రవి మోహన్ నటిస్తున్న ‘An Ordinary Man’ సినిమాకు కెనీషా సంగీతం అందించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
రవి మోహన్, ఆర్తి 2009లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. దాదాపు 15 సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం తర్వాత 2024లో తాము విడిపోతున్నట్లు రవి మోహన్ ప్రకటించారు. అయితే ఆ తర్వాత ఈ విషయం ఇద్దరి మధ్య వివాదంగా మారింది. పిల్లలు, కుటుంబ విషయాలపై ఇద్దరూ వేర్వేరు సందర్భాల్లో తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు.
కొద్ది నెలల క్రితం రవి మోహన్ తన వ్యక్తిగత జీవితంపై మీడియా సమావేశంలో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తన కుటుంబ పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. తన పిల్లలే తనకు ఎంతో ముఖ్యమని చెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆర్తి చేసిన తాజా పోస్ట్ మరోసారి వారి వ్యక్తిగత వివాదాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఆర్తి తన పోస్టులో రవి మోహన్ పేరు నేరుగా చెప్పలేదు. అందువల్ల ఆమె వ్యాఖ్యలు ఎవరిని ఉద్దేశించి చేశారనే దానిపై అధికారిక స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుతం మాత్రం ఈ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ తమిళ సినీ వర్గాల్లో, అభిమానుల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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