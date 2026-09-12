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Ravi Mohan: రవి మోహన్‌పై మాజీ భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ‘ఆస్కార్ ఇవ్వొచ్చు’ అంటూ కౌంటర్

Ravi Mohan: తమిళ హీరో రవి మోహన్, ఆయన మాజీ భార్య ఆర్తి మధ్య వివాదం మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ సోషల్ మీడియాలో పరోక్ష వ్యాఖ్యలు, పోస్టులతో ఒకరిపై ఒకరు స్పందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఆర్తి చేసిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ పోస్టులో ఆమె తన గత జీవితంలోని ఓ వ్యక్తి నటన గురించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినట్లు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 12, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:23 AM IST
Ravi Mohan: రవి మోహన్‌పై మాజీ భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ‘ఆస్కార్ ఇవ్వొచ్చు’ అంటూ కౌంటర్
Image Credit: Ravi Mohan(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Ravi Mohan: రవి మోహన్‌పై మాజీ భార్య సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ‘ఆస్కార్ ఇవ్వొచ్చు’ అంటూ కౌంటర్
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