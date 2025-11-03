Mass Jathara: అప్పుడే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోన్న రవితేజ,‌ శ్రీలీల..మాస్ జాతర.. ఎక్కడంటే..?

Mass Jathara OTT: మాస్ మహారాజా రవితేజ.. హీరోగా వచ్చిన మాస్ జాతర..సినిమా అక్టోబర్ 31, 2025 న థియేటర్లలో విడుదలైంది. సంగీతాన్ని భీమ్స్ సిసిరోలియో సమకూర్చారు. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచే నెగిటివ్ సొంతం చేసుకుంది.
రవితేజకు మంచి అభిమాన వర్గం ఉన్నా.. గత కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద అంచనాలకు తగ్గట్లు ఆడలేదు. అయినా ప్రతి కొత్త సినిమాకి.. రవితేజ కావాల్సిన హైప్ ఉంటుంది. మాస్ జాతర కూడా విడుదలకు ముందే జోరు చూపించింది. కానీ రిలీజైన వెంటనే రివ్యూలు మిశ్రమంగా వచ్చాయి. ప్రేక్షకులు కొన్ని విషయాలను నెగెటివ్గా పేర్కొన్నారు. సినిమాలో కథలో, స్క్రీన్ ప్లే లో.. యాక్షన్ సీక్వెన్సులో.. బలంగా లేవని విమర్శలు వచ్చాయి.
అందుకే రవితేజ కామెడీ టైమింగ్ చాలా బాగున్న.. అంతేకాకుండా ఆయన పాత సినిమాల రెఫరెన్సులు ఎన్నో ఉన్న.. కానీ ఈ చిత్రానికి కలెక్షన్స్ మాత్రం మొదటి రోజు నుంచి తగ్గుతూ వచ్చాయి. ఇక ఈ సినిమా.. విలన్ పాత్రలో నవీన్ చంద్ర తన నటనతో ప్రశంసలు సంపాదించారు. కాగా రీలీజ్ తర్వాత IMDbలో సినిమా దాదాపు 5.1/10 రేటింగ్ లభించింది. ఇక ఈ రేటింగ్ అలా అని ఈ కలెక్షన్స్ వల్ల.. ఈ సినిమా త్వరలోనే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ రాబోతోంది అన్న వార్త గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
మాస్ జాతర ఓటీటీ హక్కులను దిగ్గజ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ కి అమ్మారు. ఇక ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత.. సుమారు నాలుగు వారాల్లో లేదా అందుకు ముందే నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు అంటున్నారు.
ముందుగా తప్పకుండా నాలుగు వారాల తరువాతే ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రావాలి అని నిర్మాతలు అనుకున్న.. ప్రస్తుతం.. ఈ సినిమాకి వస్తున్న కలెక్షన్స్ బట్టి ఇది ముందుగానే ప్రీ పోన్ చేసి.. ముడు వారాల్లోనే వెయ్యొచ్చు అని తెలుస్తోంది. ఇక ఈ అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు కూడా ఎదురుచూస్తున్నారు.
