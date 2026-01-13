Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Review and Rating: చాలా రోజులుగా సరైన బ్లాక్బస్టర్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మాస్ మహారాజా రవితేజ.. 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' అంటూ సంక్రాంతి బరిలోకి వచ్చేశారు. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీలో ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్స్గా యాక్ట్ చేశారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తుండగా.. SLV సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించారు.భీమ్స్ సిసిరోలియో మ్యూజిక్ అందించారు. సునీల్, సత్య, వెన్నెల కిషోర్, సుధాకర్, మురళీధర్ గౌడ్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. ప్రసాద్ మూరేళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా.. ఎడిటర్గా శ్రీకర్ ప్రసాద్ వర్క్ చేశారు. ప్రమోషన్స్, ట్రైలర్లో అంచనాలు పెంచేసిన ఈ మూవీ నేడు (జనవరి 13) థియేటర్లలో సందడి మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటికే యూఎస్లో ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. సినిమా చూసిన వారి ఆడియన్స్ రివ్యూ ఏమంటున్నారు..? ట్విట్టర్లో టాక్ ఎలా ఉంది..? ఓ లుక్కేద్దాం..
ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని.. ఆశికా రంగనాథ్ గ్లామరస్గా హాట్గా కనిపించిందని ఓ నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు. సునీల్ ఎపిసోడ్స్ బాగున్నాయని.. ఇంటర్వెల్ గుడ్ అని అన్నాడు. "ఓవరాల్గా ప్రెట్టీ యావరేజ్ సినిమా.. వన్ లైన్ పంచెస్ వర్కవుట్ అయ్యాయి. సునీల్ ఎపిసోడ్స్, సత్య కామెడీ ప్లస్ అయింది. రొటీన్ స్టోరీ, రన్టైమ్ ఎక్కువగా ఉంది.." అని రివ్యూ రాసుకొచ్చాడు.
Show completed :- #BharthaMahasayulakuWignyapthi
My rating 2.5/5
Pretty average film
Positives :-
Interval
Sunil episodes
One line punches
Ashika ranganath
Satya
Negatives -
routine story
Runtime pic.twitter.com/b9ZvvJW411
— venkatesh kilaru (@kilaru_venki) January 12, 2026
"సినిమా కథ బాగుంది. కానీ సంక్రాంతి సీజన్కు విడుదల కోసం తొందరపడినట్లు ఉంది. ఇది సినిమాకు చాలా చిన్న విషయం. ఫస్ట్ హాఫ్ పర్వాలేదు. కామెడీ కొన్ని బ్లాక్స్ బాగా పనిచేశాయి. పాటలు బాగున్నాయి. సెంకడాఫ్ పూర్తి సరదాగా ఉంటుంది. రవితేజ ట్రేడ్ మార్క్తో ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం మీద వన్టైమ్ వాచ్బుల్.." అని మరో నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు.
January 12, 2026— 𝐍𝐚𝐯𝐞𝐞𝐧 𝐑𝐞𝐝𝐝𝐲 (@urslvlyNR)
Final Review !
Movie Plot is Good but Makes Hurry To release For Sankranthi Season it's huge minius for Film ...
1st Half is okay
Comedy Some position is worked well and Songs are good 😊 and then executive for 2nd half..
2nd Half Starts with Full fun ride and RT Trade Mark… pic.twitter.com/Yv3D7H85Kf
"మంచి విషయమేమిటంటే.. ఆ మాస్ ట్యాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. రవితేజ ఫుల్ కమ్బ్యాక్ కాదు. కానీ గత చిత్రాల కంటే కచ్చితంగా మెరుగ్గా ఉంటుంది. అసలు సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం ఉంది..? టైమ్ తీసుకుని ఉంటే ఇంకా మంచి సినిమా అయ్యి ఉండేది.." ఒక నెటిజన్ పోస్ట్ చేశాడు.
Good thing is ah Mass tag ekkada use cheyledhu not a complete comeback but it's definitely better than his previous films. Asalu sankranthiki release cheyyalsina avasaram em vundhi Inka better movie ayyedhi time teeskuni chesi vunte.
Final verdict: An above average entertainer. https://t.co/NJnB5qt1da
— AA (@pragmaticquote) January 12, 2026
పక్కా పండగ బొమ్మ.. అని 2 గంటల 20 నిమిషాల లాఫ్ రైడ్ అని మరో ఆడియన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు. రవితేజ వన్ మ్యాన్ షో అని.. కామెడీ చాలా బాగుందని మెచ్చుకున్నాడు. మ్యూజిక్, డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల రచన బాగుందని రాసుకొచ్చాడు. పక్కా పండగ బొమ్మ.. ఎంజాయ్ చేయండి అని పోస్ట్ చేశాడు.
#BharthaMahashayulakiWignyapthi
Pakka pandaga bomma.
2hr 20 min laugh ride🤣👌#RaviTeja one man show.
+ve:
Comedy
2nd half
Music #KishoreTirumala writing
Pakka pandaga bomma enjoy it.
-ve:
Fast Screenplay
Better stroy and climax would be good.
Overall: 3/5
Hilarious pic.twitter.com/6ROBHXZdD0
— UK X roads (@UKTFI) January 12, 2026
"పెద్దగా సెటప్ లేదు. స్టోరీ లైన్ చిన్నగా ఉంది. కానీ చాలా వరకు కామెడీ బాగా పనిచేసింది. అక్కడక్కడా డిప్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని బిట్స్ అతిగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ జనరేషన్కు సరిపోతుంది. రీసెంట్ సినిమాలలో రవితేజ ఫస్ట్ హాఫ్ మెరుగ్గా ఉంది.." అని వెంకీ అనే రివ్యూయర్ పోస్ట్ చేశాడు.
#BMW Watchable 1st Half!
Doesn’t have much of a setup and the storyline is thin, but the comedy has worked decently for the most part There are dips here and there, and some bits are over the top, but it still works for its genre. Easily RTs better 1st half in recent times.…
— Venky Reviews (@venkyreviews) January 13, 2026
మాస్ మహారాజా ట్యాగ్ లేకుండా పండగ బరిలోకి వచ్చేసిన రవితేజ.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీతో హిట్ అందుకున్నట్లే ఉన్నారు. అయితే పండగ కోసం హడావుడిగా పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొంచెం టైమ్ తీసుకుని థియేటర్లలోకి తీసుకువచ్చి ఉంటే ఇంకా సూపర్ హిట్ అయ్యేదని మెజారిటీ ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫైనల్ రివ్యూ జీ తెలుగు న్యూస్లో మరి కాసేపట్లో రానుంది.