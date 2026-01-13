English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Twitter Review: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి ట్విట్టర్ రివ్యూ.. మాస్ మహారాజా బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్నాడా..?

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Review and Rating: భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీతో మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేశారు. ట్విట్టర్‌లో ప్రీమియర్స్ టాక్ ఎలా ఉంది..? ఆడియన్స్ ఎలాంటి రివ్యూలు ఇస్తున్నారు..? పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉంది..? చూసేద్దాం పదండి..

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 13, 2026, 05:56 AM IST

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Twitter Review: 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' ట్విట్టర్ రివ్యూ.. మాస్ మహారాజా బ్లాక్‌బస్టర్ అందుకున్నాడా..?

Bhartha Mahasayulaku Wignyapthi Review and Rating: చాలా రోజులుగా సరైన బ్లాక్‌బస్టర్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న మాస్ మహారాజా రవితేజ.. 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' అంటూ సంక్రాంతి బరిలోకి వచ్చేశారు. కిశోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీలో ఆశికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి హీరోయిన్స్‌గా యాక్ట్ చేశారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తుండగా.. SLV సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ చెరుకూరి నిర్మించారు.భీమ్స్‌ సిసిరోలియో మ్యూజిక్ అందించారు. సునీల్, సత్య, వెన్నెల కిషోర్, సుధాకర్, మురళీధర్ గౌడ్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. ప్రసాద్ మూరేళ్ల సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా.. ఎడిటర్‌గా శ్రీకర్ ప్రసాద్ వర్క్ చేశారు. ప్రమోషన్స్, ట్రైలర్‌లో అంచనాలు పెంచేసిన ఈ మూవీ నేడు (జనవరి 13) థియేటర్లలో సందడి మొదలుపెట్టింది. ఇప్పటికే యూఎస్‌లో ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. సినిమా చూసిన వారి ఆడియన్స్‌ రివ్యూ ఏమంటున్నారు..? ట్విట్టర్‌లో టాక్ ఎలా ఉంది..? ఓ లుక్కేద్దాం..

ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని.. ఆశికా రంగనాథ్ గ్లామరస్‌గా హాట్‌గా కనిపించిందని ఓ నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు. సునీల్ ఎపిసోడ్స్ బాగున్నాయని.. ఇంటర్వెల్ గుడ్ అని అన్నాడు. "ఓవరాల్‌గా ప్రెట్టీ యావరేజ్ సినిమా.. వన్ లైన్ పంచెస్ వర్కవుట్ అయ్యాయి. సునీల్ ఎపిసోడ్స్, సత్య కామెడీ ప్లస్ అయింది. రొటీన్ స్టోరీ, రన్‌టైమ్ ఎక్కువగా ఉంది.." అని రివ్యూ రాసుకొచ్చాడు.

 

 

"సినిమా కథ బాగుంది. కానీ సంక్రాంతి సీజన్‌కు విడుదల కోసం తొందరపడినట్లు ఉంది. ఇది సినిమాకు చాలా చిన్న విషయం. ఫస్ట్ హాఫ్ పర్వాలేదు. కామెడీ కొన్ని బ్లాక్స్ బాగా పనిచేశాయి. పాటలు బాగున్నాయి. సెంకడాఫ్‌ పూర్తి సరదాగా ఉంటుంది. రవితేజ ట్రేడ్ మార్క్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. మొత్తం మీద వన్‌టైమ్ వాచ్‌బుల్.." అని మరో నెటిజన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు.

 

"మంచి విషయమేమిటంటే.. ఆ మాస్ ట్యాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. రవితేజ ఫుల్ కమ్‌బ్యాక్ కాదు. కానీ గత చిత్రాల కంటే కచ్చితంగా మెరుగ్గా ఉంటుంది. అసలు సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం ఉంది..? టైమ్ తీసుకుని ఉంటే ఇంకా మంచి సినిమా అయ్యి ఉండేది.." ఒక నెటిజన్ పోస్ట్ చేశాడు.

 

 

పక్కా పండగ బొమ్మ.. అని 2 గంటల 20 నిమిషాల లాఫ్ రైడ్ అని మరో ఆడియన్ రివ్యూ ఇచ్చాడు. రవితేజ వన్ మ్యాన్ షో అని.. కామెడీ చాలా బాగుందని మెచ్చుకున్నాడు. మ్యూజిక్, డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల రచన బాగుందని రాసుకొచ్చాడు. పక్కా పండగ బొమ్మ.. ఎంజాయ్ చేయండి అని పోస్ట్ చేశాడు.

 

 

"పెద్దగా సెటప్ లేదు. స్టోరీ లైన్ చిన్నగా ఉంది. కానీ చాలా వరకు కామెడీ బాగా పనిచేసింది. అక్కడక్కడా డిప్స్ ఉన్నాయి. కొన్ని బిట్స్ అతిగా ఉన్నాయి. కానీ ఈ జనరేషన్‌కు సరిపోతుంది. రీసెంట్‌ సినిమాలలో రవితేజ ఫస్ట్ హాఫ్ మెరుగ్గా ఉంది.." అని వెంకీ అనే రివ్యూయర్ పోస్ట్ చేశాడు.

 

 

మాస్ మహారాజా ట్యాగ్ లేకుండా పండగ బరిలోకి వచ్చేసిన రవితేజ.. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీతో హిట్ అందుకున్నట్లే ఉన్నారు. అయితే పండగ కోసం హడావుడిగా పూర్తి చేసినట్లు తెలుస్తోంది. కొంచెం టైమ్ తీసుకుని థియేటర్లలోకి తీసుకువచ్చి ఉంటే ఇంకా సూపర్ హిట్ అయ్యేదని మెజారిటీ ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఫైనల్ రివ్యూ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో మరి కాసేపట్లో రానుంది.

 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ravi TejaBhartha Mahasayulaku Wignyapthi ReviewBhartha Mahasayulaku Wignyapthi Twitter ReviewBhartha Mahasayulaku Wignyapthi RatingBhartha Mahasayulaku Wignyapthi Movie Review

