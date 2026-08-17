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Ravi Teja: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌పై రవితేజ అసభ్యకరమైన కామెంట్.. సోషల్ మీడియాలో మొదలైన వివాదం..!

Ravi Teja:మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఇరుముడి’. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో రవితేజకు కూతురిగా బాలనటి నక్షత్ర నటిస్తోంది. సినిమా విడుదలకు ముందు జరిగిన ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో రవితేజ చేసిన ఓ కామెంట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 17, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:32 PM IST
Ravi Teja: చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌పై రవితేజ అసభ్యకరమైన కామెంట్.. సోషల్ మీడియాలో మొదలైన వివాదం..!
Image Credit: Ravi Teja controversy(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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