Ravi Teja:ఇరుముడి ఫ్రీ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో నక్షత్ర రవితేజను తనకు ఏ ముద్దుపేరు పెడతారని అడిగింది. దీనికి రవితేజ ఒక పదాన్ని రెండుసార్లు చెప్పాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న కొందరు నవ్వారు. అయితే ఆ పదం అర్థం తనకు తెలియదని నక్షత్ర చెప్పింది. దీనికి రవితేజ తర్వాత చెబుతానని సమాధానం ఇచ్చాడు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన క్లిప్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఆ పదానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భిన్నమైన అర్థాలు ఉన్నాయని నెటిజన్లు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చిన్న పిల్లలను ప్రేమగా పిలిచే సందర్భాల్లో ఇలాంటి పదాలను కొందరు ఉపయోగిస్తారని కొందరు పేర్కొన్నారు. అయితే మరోవైపు అదే పదానికి మహిళలను ఉద్దేశించి ప్రతికూలంగా లేదా అవమానకరంగా ఉపయోగించే అర్థం కూడా ఉందని మరికొందరు గుర్తు చేశారు.
దీంతో సోషల్ మీడియాలో రవితేజపై విమర్శలు వచ్చాయి. బాలనటితో మాట్లాడేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా పదాలను ఎంచుకోవాల్సిందని కొందరు కామెంట్లు చేశారు. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల విషయంలో ఇలాంటి పదాలు పబ్లిక్ ఈవెంట్లలో ఉపయోగించడం సరికాదని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు.
అయితే మరికొందరు మాత్రం రవితేజ ఉద్దేశం తప్పుగా ఉండకపోవచ్చని అన్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో పెద్దలు పిల్లలను సరదాగా, ప్రేమగా పిలిచే సమయంలో ఇలాంటి పదాలు వాడటం సాధారణమేనని వారు వివరించారు. అందువల్ల సందర్భాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండా రవితేజను తప్పుపట్టడం సరైంది కాదని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.
‘ఇరుముడి’ సినిమాలో రవితేజ ఒక మద్యానికి బానిసైన తండ్రి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. గతంలో హింసాత్మక జీవితం గడిపిన అతడు అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకుని తన అలవాట్లకు దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాడని తెలుస్తోంది. నక్షత్ర అతడి కూతురిగా నటిస్తోంది. ప్రియా భవానీ శంకర్ కూడా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించనుంది. సినిమా విడుదలకు ముందు వచ్చిన ఈ వివాదం ఇప్పుడు ‘ఇరుముడి’పై ప్రేక్షకుల్లో మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అసలు సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే ఆగస్టు 21 వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
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