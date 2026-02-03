English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Sumathi Sathakam:‘సుమతీ శతకం’ మూవీ టీమ్ కు మాస్ మహారాజ్ రవితేజ ప్రశంసలు.. ఫిబ్రవరి 6న విడుదల..

Sumathi Sathakam: విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మించిన చిత్రం ‘సుమతి శతకం’.  ఎంఎం నాయుడు దర్శకత్వం వహించారు. అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జోడిగా యాక్ట్ చేసిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిబ్రవరి 6న  వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ చూసి ఇంప్రెస్ అయిన రవితేజ హీరో అమర్ దీప్ చౌదరితో పాటు చిత్ర యూనిట్ ను అభినందించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:55 PM IST

Ravi Teja Praise Sumathi Sathakam Movie Team: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సినిమాలను నిర్మించడంతో పాటు డిస్ట్రిబ్యూషన్ రంగంలో దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ‘సుమతీ శతకం’ చిత్రాన్నిమైత్రీ  డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సుమతీ శతకం మూవీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ఆడియన్స్ నుండి  మంచి అభినందనలు లభిస్తున్నాయి. సుభాష్ ఆనంద్ సంగీతం అందించిన  పాటలు మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్నాయి.  రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ టూర్ లో ఆడియన్స్ నుంచి  చక్కటి వచ్చింది సుమతి శతకం చిత్ర బృందం. అలాగే తిరుపతిలోని ఒక కళాశాలలో ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్  చేయడం జరిగింది.  

సీరియల్స్ అలాగే బిగ్ బాస్  ద్వారా ప్రతి ఇంట్లో ఒకరిగా అందరికీ పరిచయమైన అమర్ దీప్  చౌదరి మాస్ మహారాజ్ రవితేజ అభిమాని అని అందరికీ తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కంటెంట్ చూసిన మాస్ మహారాజ్ రవితేజ స్పందిస్తూ... "అమర్దీప్, నీ సినిమా సుమతీ శతకం చిత్ర టీజర్, ట్రైలర్ ఇంకా ఇతర కంటెంట్ చూశాను. నాకు బాగా నచ్చింది. ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకోవాలని అభిలాష వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు నీ ఫ్యూచర్  అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. 

కాలేజీలలో ప్రమోషన్లు చేస్తున్న సమయంలో హీరో వేసిన హుక్ స్టెప్స్ విద్యార్థులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమా టీజర్ ఇంకా ట్రైలర్ కు ప్రమోషన్స్ టైమ్ లో ఆంధ్ర, తెలంగాణలో మంచి స్పందన లభిస్తోంది. చిత్ర టైటిల్ కూడా ప్రేక్షకులలో వెళ్లిపోయింది. సాధారణంగా జీరో కట్స్ తో సెన్సార్ కావడం అనేది చాలా రేర్  విషయం, అటు వంటిది ఈ చిత్రానికి జీరో కట్స్ తో యు/ఎ సర్టిఫికెట్ తో పాటు సెన్సార్ బోర్డు నుండి ప్రశంసలు రావడం మరొక ప్రత్యేకమైన విషయం. చాలా రోజులు తరువాత ఫీల్ గుడ్ సినిమాను చూస్తున్నామని సెన్సార్ వారు  ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు.  తెలుగు రాష్ట్రాలలో మైత్రి మూవీ మేకర్ ద్వారా రిలీజ్ కాబోతున్న  ఈ చిత్రాన్ని ఓవర్సీస్ లోని నార్త్ అమెరికాలో వైబ్రంట్ సినిమాస్, అమెరికాలోని డల్లాస్ లో రవి కొల్లిపార, జై పాకాల రిలీజ్  చేయనున్నారు. 

నటీనటులు: అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి, టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్ తదితరులు నటించారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ravi Teja Praises Sumathi Satakam Movie HeroRavi TejaMythri Movie MakersRavi Teja Praises Sumathi SatakamSumathi Satakam

