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మరోసారి కామెడీని నమ్ముకుంటున్న రవితేజ.. ఫ్లాప్ దర్శకుడే శరణ్యం అంటున్న మాస్ మహారాజ్..

Ravi Teja With Maruthi: తెలుగులో హిట్ ఫ్లాప్‌లతో సంబంధం లేకుండా వరుసగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళుతున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరో రవితేజ. ఈ యేడాది ‘భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి’ అంటూ తన రూట్‌కు భిన్నమైన కథతో సినిమా చేసాడు. ఈ చిత్రానికి మంచి టాక్ వచ్చినా.. అనుకున్నంత వసూళ్లను రాబట్టేలేకపోయింది. త్వరలో ఇరుముడి సినిమాతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ సినిమా తర్వాత ఫ్లాప్  దర్శకుడితో కామెడీ ఎంటర్టేనర్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:11 PM IST
మరోసారి కామెడీని నమ్ముకుంటున్న రవితేజ.. ఫ్లాప్ దర్శకుడే శరణ్యం అంటున్న మాస్ మహారాజ్..
Image Credit: Ravi Teja (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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