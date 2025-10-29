English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ravi Teja: "నువ్వు ఎమోషనల్ అవ్వద్దు.. నాకు ఏదోగా ఉంటుంది": మాస్ జాతర ఈవెంట్ లో రవితేజ

Mass Jathara Event:  మాస్ మహారాజా రవితేజ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మాస్ జాతర’ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాను శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో.. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్.. ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ నిర్మిస్తున్నాయి. 

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 29, 2025, 08:45 AM IST

Ravi Teja Mass Jathara: రచయితగా అనేక హిట్లు ఇచ్చిన భాను భోగవరపు.. రవితేజ హీరోగా వస్తున్న మాస్ జాతర.. చిత్రంతో దర్శకుడిగా మారుతున్నారు. రవితేజ సరసన శ్రీలీల, నవీన్ చంద్ర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన పాటలు ఇప్పటికే పెద్ద హిట్ అయ్యి ప్రేక్షకుల్లో భారీ బజ్ ను పెంచాయి.

అక్టోబర్ 31న ప్రత్యేక ప్రీమియర్ షోలతో థియేటర్లలో విడుదలకానున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లోని జె.ఆర్.సి కన్వెన్షన్‌లో ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో హాజరవడంతో ఈ వేడుక మాస్ ఉత్సవంలా సాగింది. ముఖ్య అతిథిగా తమిళ స్టార్ సూర్య హాజరై వేడుక ఆకర్షణగా నిలిచారు.

ఈ ఈవెంట్‌లో రవితేజ మాట్లాడుతూ, “నాకిష్టమైన వ్యక్తుల్లో ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నాగేంద్ర గారు ఒకరు. ఈ చిత్రంలో యాక్షన్ బాగా రావడానికి ఫైట్ మాస్టర్స్ వెంకట్, పృథ్వీ గారికి క్రెడిట్ వెళ్లాలి. భీమ్స్ మరో చార్ట్ బస్టర్ ఇచ్చాడు. థియేటర్‌లో సాంగ్స్, బీజీఎం మీరు పక్కా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నవీన్ చేసిన శివుడు పాత్ర గురించి సినిమా విడుదల తర్వాత చాలా మాట్లాడుకుంటారు” అని అన్నారు.

అలాగే “రాజా ది గ్రేట్ తర్వాత రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో మళ్లీ పనిచేయడం చాలా హ్యాపీ. మా కాంబినేషన్‌ని ప్రేక్షకులు మరింత ఇష్టపడతారు అని నమ్ముతున్నా. నాది, శ్రీలీలది సూపర్ హిట్ జోడీ. ఈసారికి ఫుల్ మాస్ అవతారంలో శ్రీలీల కనిపిస్తుంది. భాను రూపంలో మన ఇండస్ట్రీకి మంచి దర్శకుడు వచ్చాడు. మాస్ జాతర చిత్రం ఎవరినీ నిరాశపరచదు. ఇది నా హామీ” అని చెప్పారు.

మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ ఎమోషనల్ అవుతుండగా రవితేజ నవ్వుతూ, “నువ్వు ఎమోషనల్ అవ్వద్దు.. నాకు ఏదోగా ఉంటుంది” అంటూ అతన్ని దగ్గరకు తీసుకుని మాట్లాడడం అభిమానులను మరింత ఆకట్టుకుంది. అలాగే సంక్రాంతికి.. ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వి.. మరో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయని..అవి కూడా తప్పకుండా విజయాలు సాధిస్తాయని చెప్పారు.

