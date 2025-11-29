Jagannath Movie Release Date: భారీ యాక్షన్స్ సీక్వెన్స్తో అలరించేందుకు సిద్ధమైంది జగన్నాథ్ మూవీ. ఈ సినిమా ద్వారా రాయలసీమ భరత్ హీరోగా పరిచయం కానున్నాడు. భరత్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై పీలం పురుషోత్తం నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా నటించడంతోపాటు సంతోష్తో కలిసి భరత్ దర్శకత్వం కూడా వహిస్తున్నారు. నిత్యశ్రీ, ప్రీతి, సారా హీరోయిన్స్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సంబంధించిన షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సహా అన్ని పనులు పూర్తయ్యాయి. దీంతో రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ను మేకర్స్ వదిలారు. డిసెంబర్ 19న థియేటర్స్లో విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇక జోరుగా ప్రమోషన్స్ నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన పోస్టర్లతో మంచి బజ్ క్రియేట్ అయింది. మరోవైపు హీరో భరత్ స్వయంగా ప్రజల్లోకి వెళ్లి వినూత్నంగా తన సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తుండడంతో హైప్ క్రియేట్ అయింది. రిలీజ్ పోస్టర్ విషయానికి వస్తే.. హీరో రాయలసీమ భరత్ లుక్ మరింత మాస్గా ఉంది. రక్తంతో నిండిన యాక్షన్ మోడ్లో ఆయన గెటప్ సినిమాకి యాక్షన్ డోస్ ఎంత భారీగా ఉంటుందో ముందే చెప్పేస్తోంది. హీరో హీరోయిన్ల ప్రేమకథ, రొమాంటిక్ ఎపిసోడ్స్ కూడా చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని మేకర్స్ చెబుతున్నారు. విజువల్స్తోపాటు మ్యూజిక్ సినిమా మరింత ప్లస్ అవుతాయని అంటున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్స్లో చూడాలని కోరుతున్నారు.
అజయ్, బాహుబలి ప్రభాకర్, సత్యప్రకాష్, సమ్మెటగాంధీ, జబర్దస్త్ అప్పారావు, షేకింగ్ శేషు ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన ఈ మూవీకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా శేఖర్ మోపూరి వర్క్ చేస్తున్నారు. షేక్ వలి – క్రాంతి కుమార్ డీఓపీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> బ్యానర్ : భరత్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ
==> ప్రొడ్యూసర్ : పీలం పురుషోత్తం
==> డైరెక్టర్: భరత్, సంతోష్
==> మ్యూజిక్ : శేఖర్ మోపూరి
==> DOP :షేక్ వలి, క్రాంతి కుమార్
==> PRO: సాయి సతీష్
