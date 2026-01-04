New Movie Poster: ‘రాయుడి గారి తాలుకా’ టైటిల్ పోస్టర్ విడుదల.. హీరో హీరోయిన్లు ఎవరో తెలుసా?

New Movie Poster: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కంటెంట్ ఉన్న చిన్న చిత్రాలకు ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుంది. ఇప్పటికే సినీ పరిశ్రమలో అలా వచ్చి హిట్ అయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఆ నమ్మకంతోనే.. ఒక విభిన్నమైన కథాంశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది ‘రాయుడి గారి తాలుకా’. ఉలిశెట్టి మూవీస్ బ్యానర్పై శ్రీనివాస్ ఉలిశెట్టి హీరోగా నటిస్తూ కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించిన ఈ చిత్రానికి కొర్రపాటి నవీన్ శ్రీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
‘రాయుడి గారి తాలుకా’ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్ పోస్టర్ను సీనియర్ నటుడు సుమన్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ను అభినందించిన ఆయన సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సినిమాలో ఒక బాధ్యతాయుతమైన పాత్రలో సుమన్ కూడా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో తన పాత్ర బలంగా ఉంటుందని సుమన్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర హీరో శ్రీనివాస్ ఉలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. తమ చిత్రం విభిన్నమైన కంటెంట్తో రూపొందిందని తెలిపారు. రాయుడి గారి తాలుకాలో నటీనటులు కొత్తవారైనా.. అనుభవజ్ఞుల్లా అద్భుతంగా నటించారని చెప్పారు. తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ మంచి కథలను ఆదరిస్తారని.. తమ సినిమాను కూడా ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటున్నట్లు హీరో శ్రీనివాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా సత్య ఈషా నటిస్తుండగా.. కిట్టయ్య, ఆర్కే నాయుడు, సలార్ పూజ, కరణం శ్రీహరి, ఉలిశెట్టి నాగరాజు, సృజనక్షిత వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఉలిశెట్టి నిత్యశ్రీ, ఉలిశెట్టి పునర్వికా వేద శ్రీ, నవీన్ శ్రీ కొర్రపాటి, పీజే దేవి, కరణం పేరినాయుడు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్ విడుదల చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే విడుదల తేదీని ప్రకటించనుంది. ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తయి వేసవిలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. కథ, కథనంపై పూర్తి విశ్వాసం పెట్టుకున్న రాయుడి గారి తాలుకా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందని చిత్రబృందం భావిస్తోంది.
