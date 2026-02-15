Rayudu Gari Thaluka Trailer: డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ చేతులు మీదుగా ‘నాయుడు గారి తాలూకా’ట్రైలర్ విడుదల.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Rayudu Gari Thaluka Trailer Talk Review: తాజాగా విడుదలైన ‘రాయుడు గారి తాలూకా’ మూవీ ట్రైలర్ ఆసక్తి రేకిస్తోంది. ఈ రోజుల్లో ఈ తరహా సినిమా రాలేదని దర్శకుడు కళ్యాణ్ కృష్ణ తెలిపారు. తాజాగా ఈసినిమా ట్రైలర్ ను ఆయన విడుదల చేయడం జరిగింది. సినిమా గురించి చాలా మంది మాటలో విన్నాను. టీం అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్ అని చెప్పుకొచ్చారు.
హీరో నిర్మాత ఉలిశెట్టి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఇది ఒక చక్కటి కుటుంబ చిత్రం అని తెలిపారు. ఇంటిల్లి పాది కలిసి కూర్చొని చూసే చిత్రమన్నారు. అంతేకాదు ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ను ఈ సినిమాలో ఉన్నాయన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఇలాంటి ఒక మంచి చిత్రం తీసినందుకు చాలా సంతోషకంగా ఉందన్నారు. ఇది ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రావడం నా అదృష్టం గా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా మార్చి 6న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్టు శ్రీనివాస్ ఉలిశెట్టి తెలిపారు.
డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ విషయానికొస్తే.. తెలుగులో సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా, బంగార్రాజు చిత్రాలతో తెలుగులో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు తండ్రీ కుమారులైన అక్కినేని నాగార్జున, అక్కినేని నాగ చైతన్యలను డైరెక్ట్ చేసి దర్శకుడిగా సత్తా చాటాడు. మధ్యలో రవితేజ హీరోగా ‘నేల టిక్కెట్’ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. కానీ ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను పెద్దగా అలరించలేకపోయింది.
