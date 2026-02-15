English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rayudu Gari Thaluka Trailer: డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ చేతులు మీదుగా ‘నాయుడు గారి తాలూకా’ట్రైలర్ విడుదల.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Rayudu Gari Thaluka Trailer: తెలుగులో గత కొన్నేళ్లుగా వెరైటీ కాన్సెప్ట్ చిత్రాలు వస్తున్నాయి. అందులో కొన్ని చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఈ కోవలో వచ్చిన చిత్రం ‘రాయుడు గారి తాలూకా’. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను సోగ్గాడే చిన్ని నాయన, బంగార్రాజు వంటి చిత్రాల దర్శకుడు కురసాల కళ్యాణ్ కృష్ణ విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 15, 2026, 04:40 PM IST

Rayudu Gari Thaluka Trailer: డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ చేతులు మీదుగా ‘నాయుడు గారి తాలూకా’ట్రైలర్ విడుదల.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్..

Rayudu Gari Thaluka Trailer Talk Review:  తాజాగా విడుదలైన ‘రాయుడు గారి తాలూకా’ మూవీ ట్రైలర్ ఆసక్తి రేకిస్తోంది. ఈ రోజుల్లో ఈ తరహా సినిమా రాలేదని దర్శకుడు కళ్యాణ్ కృష్ణ తెలిపారు. తాజాగా ఈసినిమా ట్రైలర్ ను ఆయన విడుదల చేయడం జరిగింది. సినిమా గురించి  చాలా మంది మాటలో విన్నాను. టీం అందరికీ నా బెస్ట్ విషెస్ అని చెప్పుకొచ్చారు. 

హీరో  నిర్మాత  ఉలిశెట్టి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ ఇది ఒక చక్కటి కుటుంబ చిత్రం అని తెలిపారు. ఇంటిల్లి పాది కలిసి కూర్చొని చూసే చిత్రమన్నారు. అంతేకాదు ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ను ఈ సినిమాలో ఉన్నాయన్నారు. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమా కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.  ఇలాంటి ఒక మంచి చిత్రం తీసినందుకు చాలా సంతోషకంగా ఉందన్నారు. ఇది ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకు రావడం నా అదృష్టం గా భావిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ సినిమా మార్చి 6న  ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువస్తున్నట్టు శ్రీనివాస్ ఉలిశెట్టి  తెలిపారు. 

డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కృష్ణ విషయానికొస్తే..  తెలుగులో సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా, బంగార్రాజు చిత్రాలతో తెలుగులో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు తండ్రీ కుమారులైన అక్కినేని నాగార్జున, అక్కినేని నాగ చైతన్యలను డైరెక్ట్ చేసి దర్శకుడిగా సత్తా చాటాడు. మధ్యలో రవితేజ హీరోగా ‘నేల టిక్కెట్’ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. కానీ ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rayudu Gari ThalukaRayudu Gari Thaluka TrailerRayudu Gari Thaluka Kalyan KrishnaTollywoodTelugu cinema

