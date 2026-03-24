Who Is Real Dhurandhar: మేజర్ మోహిత్ శర్మ Or రవీంద్ర కౌశిక్.. ఇద్దరిలో ఎవరు అసలు ధురంధర్..?

Major Mohit Sharma or Ravindra Kaushik: పాకిస్తాన్ లో యేళ్ల తరబడి భారత ‘రా’ (RAW) ‘దురంధర్’ సినిమా మొదటి భాగమే దాదాపు రూ. 1450 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి ఔరా అనిపించింది. ఇపుడీ ఈ సినిమాకు రెండో భాగం పై భారీ అంచనాలతో విడుదలై పాజిటివ్ మౌత్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ‘దురంధర్ 2’ సినిమా విడుదలైన ఫస్ట్ వీకెండ్ లోనే రూ. 761 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి ఔరా అనిపించింది.
అంతేకాదు ఫస్ట్ వీక్ లోనే రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించనుంది. ఈ సినిమాలో మొదటి భాగం విడుదలైనపుడు ఈ సినిమా స్టోరీ దివంగత మోహిత్ శర్మ జీవిత కథతో తెరకెక్కిన సినిమా అనే ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అతని తల్లిదండ్రులు తమ కుమారుడి జీవితాన్ని తెరకెక్కించి కనీసం క్రెడిట్స్ ఇవ్వలేదని రచ్చ కెక్కారు. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ హైకోర్టును కూడా ఆశ్రయించారు.
ఇక మేజర్ మోహిత్ శర్మ విషయానికొస్తే.. 1978 జనవరి 13న హర్యానాలోని రోహ్ తక్ లో జన్మించిన ఇతను 1995లో ఘజియాబాద్ లో ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ నుండి పట్టభద్రుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత NDA శిక్షణను పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మేజర్ శర్మ 1999 డిసెంబర్ 11న ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ (IMA) నుంచి డిగ్రీ పొందాడు. అంతేకాదు MADRAS రెజిమెంట్ లో అధికారిగా నియమితుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉగ్రవాద నిరోధక కార్యకలాపాల్లో భాగాంగా 38 రాష్ట్రీయ రైఫిల్స్ దళంతో కలిసి సేవలందించారు. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ లో భారత్ ఏజెంట్ గా పనిచేసాడు. హిజ్బుల్ ముజాహిదీన్ ఉగ్రవాడ ముఠాలో చొరబడి .. అక్కడి ఉగ్రవాదులను మట్టుపెట్టినందుకు సేవా పతకం లభించింది. అతను అందించిన విలువైన సమాచారంలో భారత్ లో పలు ఉగ్రవాద కార్యక్రమాలు నిలిచిపోయాయి. అయితే ఓ ఆపరేషన్ లో భాగంగా తీవ్రంగా గాయపడ్డ అతను చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ప్రభుత్వం అతనికి అశోక చక్రతో గౌరవించింది.
అటు దురంధర్ సినిమా పాకిస్థాన్ లో అండర్ కవర్ ఏజెంట్ గా పనిచేసిన రవీంద్ర కౌశిక్ పేరు కూడా వినిపిస్తోంది. ఈయన కూడా పాకిస్తాన్ లో ‘రా’ ఏజెంట్ గా పనిచేస్తూ అక్కడ పాక్ ఆర్మీలో మేజర్ స్థాయికి ఎదిగారు. దివంగత మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ అతన్ని ‘బ్లాక్ టైగర్’గా అభివర్ణించిందంటే అతని పోరాట పటిమ ఎలాంటిదో చెప్పకనే చెప్పింది. రాజస్థాన్ లోని శ్రీగంగా నగర్ లో ని 1952 ఏప్రిల్ 11న జన్మించారు. అతనికి ముందు నుంచి పంజాబీతో పాటు ఇతర భాషలకు సంబంధించిన యాసలపై మంచి పట్టు ఉండేది. అంతేకాదు చిన్నప్పటి నుంచే స్టేజ్ నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
అలా భారత గూఢచార విభాగం (రీసెర్చ్ అండడ్ అనాలిసిస్ వింగ్) దృష్టిలో పడ్డాడు రవీంద్ర కౌశిక్. దేశ రాజధానిలో అతనికి రెండేళ్ల కఠిన శిక్ష కూడా అందించారు. అంతేకాదు పాకిస్థాన్ వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో అలా పూర్తిగా ట్రాన్స్ ఫార్మేషన్ అయ్యాడు. నబీ అహ్మద్ షకీర్ పేరుతో 1975లో దేశ సరిహద్దు దాటి..పాకిస్తాన్ లో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ విషయాలన్ని రిటైర్డ్ విశ్రాంత మేజర్ జనరల్ .. రా మాజీ అధికారి వీకే సింగ్ రాసిన ‘ఇండియా ఎక్స్ టర్నర్ ఇంటెలిజెన్స్’ సీక్రెట్ ఆఫ్ రా’ పుస్తకంలో వివరించారు.
అంతేకాదు కరాచీ యూనివర్సిటీలో లా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ‘డీప్ కవర్’ మిషన్ లో భాగంగా అక్కడ సైన్యంలో చేరి మేజర్ స్థాయికి చేరుకున్నాడు రవీంద్ర కౌశిక్ అలియాస్ నబీ అహ్మద్ షకీర్. 1979 నుంచి 1983 వరకు మన దేశానికి కీలక సమాచారాన్ని చేరవేసాడు. అక్కడ సైన్యంలో ఉంటూనే ఒక పాకిస్థానీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఓ బిడ్డకు తండ్రి కూడా అయ్యాడు.
అయితే చివరకు తన జూనియర్ చేసిన ఓ తప్పుకు అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. అలా పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐకు చిక్కి 18 యేళ్ల జైల్లోనే మగ్గి 2001 నవంబర్ 21న మియాన్ వాలీ జైలులో కన్నుమూసాడు. చనిపోయే ముందు దేశం కోసం త్యాగం చేసిన తనకు దక్కిన గౌరవం ఇదేనా అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. అయితే దురంధర్ సినిమా 1999 కాందహార్ హైజాక్ తర్వాత మన దేశం పాక్ కు పంపిన ఓ గూఢచారి ఎలా మన దేశానికి ఎలా సాయపడ్డాడు. పాకిస్థాన్ లో రాజకీయ నాయకులు, ఐఎస్ఐ కుట్రలను ఎలా ఛేధించాడనేది ఈ సినిమాలో చూపెట్టారు. అయితే దురంధర్ సినిమాలోని హీరో జీవితం ఇద్దరు జీవితాలను తీసుకొని దర్శకుడు కొంచెం సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఏది ఏమైనా దేశం కోసం ప్రాణం త్యాగం చేసిన ఈ అజ్ఞాత హీరోలైన ఈ ఇద్దరు దురంధరులతో పాటు ఎంతో మంది దురంధరుల కారణంగా మన దేశం హాయిగా నిద్రపోగలుగుతుంది. వారందరికీ సెల్యూట్.
