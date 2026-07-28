/తండ్రి మాదాల రంగారావు బాటలో సినీ సామాజిక సేవలో పీపుల్స్ డాక్టర్ మాదాల రవి..

Madhala Ravi: తండ్రి మాదాల రంగారావు హీరోగా నటించిన ‘ఎర్రమల్లెలు’ చిత్రంతో బాల నటుడిగ వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు మాదాల రవి. ఆ చిత్రంలోని "నాంపల్లి స్టేషన్ కాడి’ అనే పాట ఎవర్ గ్రీన్ ఛార్ట్ బస్టర్. ఎస్.పి.శైలజ పాడిన ఈ పాట అప్పటి రేడియో శ్రోతలను ఎంతగానో అలరించింది. కొన్నేళ్లు సిలోన్ రేడియోలో ఈ పాట నెంబర్ వన్ పాట నిలిచింది. ఆ తర్వాత చదవు నిమిత్తం రష్యాలో ఇంటర్నల్ మెడిసిన్లో ఎండీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీలో డీఎం పూర్తి చేశారు. అలాగే ఒక ప్రముఖ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీకి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేసిన అనుభవం ఈయన సొంతం. అంతేకాదు రష్యాలో ఉన్న భారతీయ సంస్థలకు, సాంస్కృతిక వ్యవహారాల విభాగానికి సాంస్కృతిక కార్యదర్శిగా కూడా సేవలందించారు మాదాల రవి సొంతం.విదేశాల్లో ఉన్న మాతృదేశానికి ఏదో సేవ చేయాలన్న సంకల్పం ఈయన్ని అక్కడ నిలువనీయలేదు.
స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆయన తన సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి 'నేను సైతం', 'మా ఇలవేల్పు', 'బ్రోకర్ 2', 'పంచముఖి', 'వీరగాధ', 'ఆజ్ కా ఇంక్విలాబ్', 'నాగ్ లక్ష్మి' వంటి అనేక చిత్రాలను స్వయంగా నటిస్తూ నిర్మించారు. ప్రస్తుతం సినీ నటుడిగా తనకు తానే పరిమితులు విధించుకొని సినీ రంగానికి మా ఉపాధ్యక్షుడిగా సేవలు అందిస్తున్నారు.
ఇంటర్నల్ మెడిసిన్లో ఎం.డి, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీలో డి.ఎం వంటి ప్రత్యేక డిగ్రీలు ఉన్న డాక్టర్ మాదాల రవి కేవలం పేదలకు తక్కువ ఖర్చులతో వైద్య శిబిరాలను నిర్వహిస్తూ వారి సేవలో తరిస్తున్నారు. కోట్లు సంపాదించే సినీ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూనే ఈ పనులు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా శ్రామిక కుటుంబాలు, రోజువారీ కూలీలకు ఎక్కువగా తన వైద్య సేవలను అందిస్తున్నారు. నిస్వార్థంగా వైద్య సేవల అందించడం ద్వారా ఆయన పీపుల్స్ డాక్టర్గా పేరు గడించారు.
వామపక్ష ప్రజా నాట్యమండలిలో సభ్యుడు..
ప్రజా నాట్య మండలి, సీపీఐ, సీపీఐ(ఎం) వంటి వామపక్ష పార్టీల నాయకుడిగా, ఆయన అనేక ప్రజా ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహించారు. సామాజిక దురాగతాలు, అన్యాయాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలలో చైతన్యం కలిగించే ప్రయత్నం చేశారు.
మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోషియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడిగా సేవలు..
మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ (MAA) ఉపాధ్యక్షుడైన డాక్టర్ మాదాల రవి ఓ వైపు సినీ కార్మికులు సమస్యలతో పాటు మరోవైపు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు తన ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఆరోగ్య శిబిరాల ద్వారా ‘మా’ సభ్యుల సంక్షేమానికి పాటు పడుతున్నారు. చిత్ర పరిశ్రమ, నిరుపేద కార్మికుల కోసం ఉద్దేశించిన అన్ని సంక్షేమ పథకాలలో ఆయన చురుకుగా వ్యవహరిస్తూ ఆయా ఫలాలు వాళ్లకు దక్కేలా చేస్తున్నారు.
నటుడిగా, చిత్ర నిర్మాతగా సాధించిన విజయాలకు అతీతంగా, సామాజిక కార్యకర్తగా, ప్రజల వైద్యుడిగా, నటుడిగా ఆయన చేసిన అవిశ్రాంత కృషికి గాను ఆయన్ను ఎన్నో పురస్కారాలు వరించాయి. అలాంటి డా. మాదాల రవి ఇలాంటి పుట్టిన రోజులు మరిన్ని జరుపుకోవాలని కోరుకుందాం.
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