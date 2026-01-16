The Raja Saab 1st Week Collections:‘ది రాజా సాబ్’ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్.. మిక్స్ డ్ టాక్ తో రెబల్ స్టార్ బాక్సాఫీస్ దూకుడు..

Rebel Star Prabhas The Raja Saab World Wide 1st Week Box Office Collections: ప్యాన్ ఇండియా నెంబర్ వర్ వన్ స్టార్ ప్రభాస్ క్రేజ్ మరోసారి ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో ప్రూవ్ అయింది. ఈ నెల 9న విడుదలైన ఈ సినిమాకు వచ్చిన టాక్ కు వచ్చిన వసూళ్లు చూస్తే.. హీరోగా ప్రభాస్ స్టామినా ఏంటో అర్థమవుతుంది. జనవరి 9కి ఒక రోజు ముందు ఈ సినిమా ప్రీమియర్ టాక్ తో ఈ సినిమా పనైపోయిందనే టాక్ వినిపించింది. కానీ సంక్రాంతి సీజన్.. ప్రభాస్ స్టార్ డమ్ తో పాటు సంక్రాంతి సెలవులు కలిసొచ్చి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డీసెంట్ వసూళ్లను రాబడుతుంది. ఇక ప్రభాస్ కు అత్యంత కీలకమైన హిందీ బెల్ట్ లో ఈ సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు. బాహుబలి తర్వాత ‘రాధే శ్యామ్’ మాత్రమే అక్కడ పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా.. కంటెంట్ బాగలేకపోతే చూసేది లేదని హిందీ ప్రేక్షకులు ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీని తిరస్కరించారు. మరోవైపు తమిళం, మలయాళం, కన్నడలో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేదు.
కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ప్రభాస్ స్టార్ డమ్ తోనే ఈ మాత్రం వసూళ్లు దక్కాయి. ఈ సినిమా మొదటి రోజు వంద కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. బాహుబలి 2 తర్వాత ప్రభాస్ ఇది ఆరో వంద కోట్ల గ్రాస్ ఓపెనింగ్స్ తీసుకొచ్చిన చిత్రంగా ‘ది రాజా సాబ్’ నిలిచింది. మొదటి రోజు రూ.112 కోట్లతో ఓపెన్ అయిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా మొదటి వారం పూర్తయ్యే వరకు రూ. 238 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 120 కోట్ల షేర్) వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓ రకంగా ప్రభాస్ రేంజ్ కు ఈ వసూళ్లు పెద్దగా ఆనలేదనే చెప్పాలి. ఓ రకంగా బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ కెరీర్ లో అతిపెద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచిందనే చెప్పాలి.
ఓ రకంగా ప్రభాస్ కు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ డమ్ పై నీలి నీడలు కమ్ముకునేలా చేశాయనే చెప్పాలి. ఒకవేళ నెక్ట్స్ ‘ఫౌజీ’, స్పిరిట్, కల్కి 2, సలార్ 2 చిత్రాలు లైన్ లో ఉన్నాయి. ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిన ఈ సినిమాలతో ప్రభాస్ మరోసారి బాక్సాఫీస్ దగ్గర కుమ్మేయడం ఖాయం అనే ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతి హీరోకు హిట్ ఫ్లాపులు అనేవి కామన్. మొత్తంగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రస్తుతం షేర్ రూ. 120 కోట్ల ఉంది. మొత్తంగా చూసుకుంటే మరో రూ. 90 కోట్ల షేర్ అంటే దాదాపు రూ. 150 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టాలి. ఇపుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ టాక్ తో ‘ది రాజా సాబ్’ ఈ ఫీట్ అందుకోవడం ఇంపాజిబుల్ అని చెప్పాలి. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు సంజయ్ దత్ ప్రభాస్ తాత పాత్రలో అద్భుతమైన విలనిజం చూపెట్టారు. మరోవైపు ప్రభాస్ సరసన ఈ చిత్రంలో నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ అందాల ఆరబోత ఫ్యాన్స్ కు మంచి ట్రీట్ ఇచ్చింది.
