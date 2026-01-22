English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • The Raja Saab hindi Box Office Collections:‘ది రాజా సాబ్’ హిందీ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్.. ప్రభాస్ కెరీర్ లో ఘోరం ఘోరాంతకం..

The Raja Saab Box Office Collection Day 12 : ప్యాన్ ఇండియా  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఈ యేడాది యాక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘ది రాజా సాబ్’. దర్శకుడిని  మారుతి నమ్మి చేసిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా ప్రభాస్ కు పెద్ద ఎదురు దెబ్బే తగిలింది. తాజాగా ఈ సినిమా హిందీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎంత కలెక్ట్ చేసింది. మొత్తం డీటెల్స్ విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:06 PM IST

Rebel Star Prabhas The Raja Saab Hindi Net Box Office Collection: ‘కల్కి 2898 AD’ భారీ సక్సెస్ తర్వాత ప్రభాస్ పూర్తి స్థాయిలో హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. రెగ్యులర్ మాస్, సోషియో ఫాంటసీ వంటి సినిమా కాకుండా ‘చంద్రముఖి’ తరహాలో పూర్తి హార్రర్ కామెడీ ఎంటర్టేనర్ అంటూ చేసిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమాతో తనకు కొత్త ఇమేజ్ వస్తుందని ఆశించిన ప్రభాస్ కు పూర్తి నిరాశే మిగుల్చింది.  హిందీ మార్కెట్ కోసం ఈ సినిమా స్క్రిప్ట్ లో పలు మార్పులు చేయడంతో అది పూర్తిగా వికటించిందనే చెప్పాలి.  అది వసూళ్లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపించింది. ముఖ్యంగా హిందీ బెల్ట్ లో ప్రభాస్ కు మంచి ఇమేజే ఉంది. ఈ సినిమా హిందీ నెట్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. 

హిందీలో మొదటి రోజు రూ. 5.2 కోట్ల అతి తక్కువ నెట్ కలెక్షన్స్ ను సొంతం చేసుకుంది. ఫస్ట్ వీకెంట్ లో రూ. 12.75 కోట్ల నెట్ వసూల్లు అందుకుంటే.. ఫస్ట్ వీక్ లో రూ. 16 కోట్ల నెట్ వసూళ్లనే సాధించింది.ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు హిందీలో మన దేశంలో రూ. 22 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ ను సొంతం చేసుకొని రన్ ముగించుకుంది. హిందీ ప్లస్ నార్త్ ఇండియా మార్కెట్ లో రూ. 35 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉండగా.. కేవలం రూ. 13 కోట్ల షేర్ మాత్రమే రాబట్టి ఆల్ టైమ్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. మొత్తంగా ‘ది రాజాసాబ్’ సినిమాతో ప్రభాస్ హిందీ మార్కెట్ పై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయి. స్క్రిప్ట్ బాకాలేకపోతే ఎవరైనా చూసేది లేదని అక్కడి ప్రేక్షకులు తెగేసి చెప్పేసారు. 

మొత్తంగా బాలీవుడ్ మార్కెట్ ను నమ్ముకుని తీసిన ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా హిందీ ప్రేక్షకులకు ఛీత్కరించారు. అటు తెలుగు ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా తీసిన బాగుండేదనే టాక్ వినిపించింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 130 కోట్ల షేర్ (రూ. 250 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 209 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇంకా ఓవరాల్ బిజినెస్ పై రూ. 69 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసం ఉంది. ఏది ఏమైనా ఈ యేడాది సంక్రాంతికి ప్రభాస్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచిందనే చెప్పాలి. 

