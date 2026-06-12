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Remuneration Item Song: ఐటెంసాంగ్ ద్వారా భారీగా సంపాదించిన హీరోయిన్ ఈమెనే! ఒక్క పాటకి అన్ని కోట్ల రూపాయలా?

Highest Remuneration For Item Song: సినిమాల్లో ఐటెం సాంగ్స్ ఎంత కామనో అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే గతంలో కొందరు ర్యాంప్ పాత్రలు చేసే వాళ్లు ప్రత్యేకంగా ఉండేవారు. అయితే నేటి కాలంలో స్టార్ హీరోయిన్లు సైతం ఐటెంగాళ్‌గా మారిపోతున్నారు. అయితే అలా స్పెషల్ సాంగ్స్ చేసిన ప్రతిసారి కోట్ల రూపాయలు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. అయితే అత్యధికంగా పారితోషికం తీసుకున్న స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:31 PM IST
Remuneration Item Song: ఐటెంసాంగ్ ద్వారా భారీగా సంపాదించిన హీరోయిన్ ఈమెనే! ఒక్క పాటకి అన్ని కోట్ల రూపాయలా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఐటెంసాంగ్ ద్వారా భారీగా సంపాదించిన హీరోయిన్ ఈమెనే! ఒక్క పాటకి అన్ని కోట్ల రూపాయలా?
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