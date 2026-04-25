Renu Desai Health Condition: టాలీవుడ్ నటి రేణు దేశాయ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. తెలుగులో అతి తక్కువ చిత్రాల్లో నటించినా.. ఆమెను పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ పెళ్లాడిన తర్వాత లక్షలాది మంది ఫాలోవర్స్ను దక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత పవన్తో విడాకులైనా ఆమెకు అంతే గుర్తింపు ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతోంది. ఇటీవల చిత్ర పరిశ్రమలోకి తిరిగి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రేణూ దేశాయ్.. ప్రస్తుతం తన నటనకు పూర్తి అవకాశం ఇచ్చే పాత్రలను ఎంచుకుంటున్నారు. సినిమాలతో పాటు సమాజంలో జరిగే కొన్ని అంశాలపై రేణూ దేశాయ్ తన గళాన్ని వినిపిస్తారు.
సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎన్నో సామాజిక సంఘటనలపై రేణూ దేశాయ్ స్పందిస్తూ.. అవసరమైనప్పుడు తన అసంతృప్తిగా గట్టిగా వినిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా, తన గురించి లేదా తన కుటుంబం గురించి ప్రతికూల వ్యాఖ్యలు చేసే వారికి తనదైన ప్రత్యేక శైలిలో ఘాటైన సమాధానాలు ఇవ్వడంలో రేణు దేశాయ్ ముందుంటారు.ఇటీవల, రేణు దేశాయ్ ఒక ప్రైవేట్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
తన వ్యక్తిగత గోప్యతను కాపాడుకోవడం రోజురోజుకీ మరింత కష్టంగా మారిందని నటి రేణూ దేశాయ్ ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాకుండా నటి రేణు దేశాయ్ తన ఆరోగ్య సమస్యల గురించి కూడా నిష్కపటంగా మాట్లాడారు. ఇటీవల తాను బరువు పెరగడానికి గల కారణాలను వివరించి అందర్ని ఆశ్చర్యపరిచారు. గుండె సంబంధిత వ్యాధికి చికిత్స నిమిత్తం తాను బీటా-బ్లాకర్స్ అనే మందులు వాడాల్సి వచ్చిందని రేణు దేశాయ్ వెల్లడించారు. ఈ మందుల వల్ల బరువు పెరగడంతో పాటు శరీర జీవక్రియ కూడా మందగిస్తుందని నటి రేణు దేశాయ్ వివరించారు. ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితిలో ఈ మందులు తీసుకోవడం తప్ప తనకు మరో మార్గం లేదని, ఆ సమయంలో తనకు వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదని నటి రేణు దేశాయ్ స్పష్టం చేశారు.
బీటా-బ్లాకర్స్ వాడకం వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావం కారణంగా తాను గణనీయంగా బరువు పెరిగానని నటి రేణూ దేశాయ్ చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఆమె ఇచ్చిన అనేక ఇంటర్వ్యూలలో, నటి రేణు దేశాయ్ బరువు పెరగడం స్పష్టంగా కనిపించింది. తాను తొలుత సహజ వైద్య విధానాలను ఎంచుకున్నట్లు చెప్పగా.. కానీ ఆ తర్వాత శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నానని నటి రేణు దేశాయ్ వివరించారు. ఈ విధానాలు తన ఆరోగ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపినప్పటికీ, తాను ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నందున మందులను కొనసాగించాల్సి వచ్చిందని ఆమె అన్నారు.
నటి రేణు దేశాయ్ అపెండెక్టమీ గురించి మాట్లాడుతూ.. తాను కూడా అపెండిక్స్ సమస్యతో బాధపడ్డానని ఈ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. అపెండిక్స్ తొలగించడానికి చేసిన అత్యవసర శస్త్రచికిత్స సమయంలో తాను పడిన బాధ గురించి కూడా నటి రేణుకా దేశాయ్ వెల్లడించారు. వైద్యులు కొన్ని గంటలు ఆలస్యం చేసి ఉంటే, నటి రేణు దేశాయ్ ప్రాణాలు కోల్పోయి ఉండేవారని ఆమె ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఆ సమయంలో తనకు తీవ్రమైన శారీరక నొప్పి మొదలైందని, అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయానని నటి రేణు దేశాయ్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
నటి రేణు దేశాయ్ హీరో, ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప-ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య కూడా. ఈమె సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుకుగా ఉంటారు. నటి రేణు దేశాయ్ తరచుగా తన జీవితం గురించి అప్డేట్లను ఇస్తుంటారు. గతంలో వెండితెరపై మెరిసిన నటి రేణు దేశాయ్, ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ల తర్వాత రవితేజ హీరోగా నటించిన 'టైగర్ నాగేశ్వరరావు' వెండితెరపై కనిపించారు.
