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ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న రేణు దేశాయ్.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘కాశీ మజిలీ’ ట్రైలర్..

Renu Desai OTT Debut: రేణు దేశాయ్ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి మాజీ భార్యగా అందరికీ సుపరిచితురాలు. ఆ మధ్య రవితేజ హీరోగా నటించిన ‘టైగర్ నాగేశ్వరరావు’ సినిమాలో ప్రత్యేక పాత్రలో నటించింది. తాజాగా ఇపుడు ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి రెడీ అవుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:42 PM IST
ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న రేణు దేశాయ్.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘కాశీ మజిలీ’ ట్రైలర్..
Image Credit: Renu Desai Kashi Majili OTT (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న రేణు దేశాయ్.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘కాశీ మజిలీ’ ట్రైలర్..
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