/ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్న రేణు దేశాయ్.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘కాశీ మజిలీ’ ట్రైలర్..

Renu Desai OTT Entry With Kashi Majili: రేణు దేశాయ్.. చాలా యేళ్ల తర్వాత ‘కాశీ మజిలీ’ అనే వెబ్ సిరీస్తో ఓటీటీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సిరీస్కు సంబంధించిన ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ ట్రైలర్లో రేణు దేశాయ్.. గ్లామరస్గా కనిపించడంతో నటనకు అవకాశం ఉన్న పాత్రలో కనిపించబోతుంది. జె కె ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై జగదీష్ కుమార్ కాళ్ళూరు నిర్మించిన ఈ వెబ్ ఎపిసోడ్ ని 600 యాడ్స్ కు పైగా డైరెక్ట్ చేసిన యమునా కిషోర్ డైరెక్ట్ చేశారు.
చాలా యేళ్ల తర్వాత స్క్రీన్ పై రేణు దేశాయ్..
రేణు దేశాయ్ చాలా యేళ్ల తర్వాత స్క్రీన్ పై కనిపించడం, అందంగా అద్భుతమైన నటన కనపరచడంతో ఈ ట్రైలర్ పై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొని ఉంది. ఈ టీవీ విన్ లో ఈ ఆదివారం ప్రసారమయ్యే ఈ ఎపిసోడ్ కోసం రేణు దేశాయ్ ఫ్యాన్స్తో పాటు పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
రేణు దేశాయ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్..
రేణు దేశాయ్ విషయానికొస్తే.. ఈమె పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బద్రి’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయం అయింది. అందుకు ముందు ముంబై మోడల్గా పనిచేసారు. ఇక ‘బద్రి’ సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ తో పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. వీళ్లిద్దరు కొన్నాళ్లు సహజీవనం చేశారు. కుమారుడు అకిరానందన్ పుట్టిన తర్వాత వీళ్లిద్దరు అధికారికంగా పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి అకిరానందన్తో పాటు ఆద్య ఉన్నారు. అయితే కొన్నేళ్ల కాపురం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ కు విడాకులు ఇచ్చి ముంబైలో విడిగా ఉంటుంది. త్వరలో వీళ్ల కుమారుడు అకిరానందన్ వెండితెరకు పరిచయం కాబోతున్నాడు. ఇప్పటికే దానిక సంబంధించిన అన్ని రకాలుగా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు.
కాశీమజిలీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ..
ఈ వెబ్ సిరీస్కు రేణు దేశాయ్.. కథ, చిత్రానువాదం, డైలాగ్స్ అందించడం విశేషం. ఈ సిరీస్లో శంకర్ ఇందుచూడన్ హీరోగా నటించారు. దివంతగత పద్మశ్రీ సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి సాహిత్యం అందించారు. అబ్బూరి రవి డైలాగ్స్ పర్యవేక్షణ. రానా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. డాక్టర్ జోశ్యభట్ల సంగీతం అందించారు. మీర్ ఎడిటర్గా పనిచేశారు. ఆదిత్య గంగాధర్ అసోసియేట్ స్క్రిప్ట్ అందించారు. అసోసియేట్ డైరెక్టర్గా హర్షవర్ధన్ సాధనాల అందించడం విశేషం. ఈ ఆదివారం ఈటీవీ విన్లో ఎంచక్కా చూడొచ్చు.
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