Renu desai serious warning to trollers over abusive comments on artists: నటి రేణు దేశాయ్ ఇటీవల ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా ట్రోలింగ్ లపై మండి పడుతున్నారు. ఇప్పటికే తనపై బూతులు పెడుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని సైబరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించారు. అంతే కాకుండా దీనిపై ఇద్దరు అరెస్ట్ అయ్యారని తెలిపారు. ఆ తర్వాత సైబర్ పోలీసులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో పోలీసులపై గౌరవం మరింత పెరిగిందన్నారు. ఎవర్ని బూతులు తిట్టొద్దన్నారు. అంతేకాకుండా టెక్నాలజీ చాలా అప్ డేట్ అయ్యిందని, తొందరగా తప్పులుచేసిన వారు దొరికిపోతారని చెప్పారు.
తాజాగా.. ఇన్ స్టాలో మరో వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీనిలో రేణుదేశాయ్ ఆర్టిస్ట్ లను బూతులు తిట్టడం కరెక్ట్ కాదన్నారు. వారేమన్న మర్డర్ చేశారా..?..క్రిమినల్సా..?.. లేదా రేపులు చేశారా..?.. అంటూ మండిపడ్డారు. అలా సోషల్ మీడియాలో గట్టి గట్టిగా బూతులు తిట్టడంను కరెక్ట్ కాదని స్వీట్ గా చురకలు పెట్టారు. ఆర్టిస్ట్ లు చాలా స్వీట్ గా ఉంటారని సింగర్ లు, రైటర్ , డ్యాన్సర్, నటీ నటులు ఉంటారని అన్నారు. వారుచేసేపనినచ్చకుంటే చెప్పే విధానం వేరుగా ఉంటున్నారు.
కానీ బూతులు తిట్టడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదన్నారు. అంతే కాకుండా తానేం ఇతర దేశం నుంచి రాలేదని ఇలా బూతులు తిడుతూ, వల్గర్ గా కామెంట్స్ చేయడం మంచిది కాదన్నారు. అందరు దీనిపై ఆలోచించాలని స్వీట్ గా సుత్తిలేకుండా రేణుదేశాయ్ ట్రోలర్స్ కు స్పష్టం చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Read more: Manju Warrier Video: హీరోయిన్ మంజు వారియర్కు షాకింగ్ అనుభవం.. కసితీరా ముద్దులు పెట్టిన అభిమాని.. వీడియో వైరల్..
మరోవైపు రేణు దేశాయ్ కొన్ని నెలల క్రితం వీధిశునకాలు ఘటనలో హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. వీధి శునకాల్లో అన్ని చెడ్డవి ఉండవని, కొన్ని మాత్రమే కాటు వేస్తాయని, వాటిని దగ్గరలోని దానికి సంబంధించిన అధికారులకు లేదా తనకు చెందిన సంస్థలకు తెలియజేస్తే ఆ వీధి శునకంను తీసుకెళ్లి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తామన్నారు.ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో రేణు దేశాయ్ ను, ఆమె పిల్లల్ని ఒక రేంజ్ లో ట్రోల్స్ చేస్తు బూతులు తిట్టారు. దీనిపై పలు మార్లు రేణు దేశాయ్ సీరియస్ అయిన విషయం తెలిసిందే.