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Hero Darshan Case: అండర్ వేర్ మీద వేలాడ దీసి.!. రేణుకస్వామి హత్య ఘటనలో అప్రూవర్ బైటపెట్టిన మరో షాకింగ్ నిజం..!!

Renuka swamy murder case: రేణుక స్వామి హత్య కేసులో అప్రూవర్ గా మారిన హీరో దర్శన్ అనుచరుడు మరిన్ని షాకింగ్ విషయాలను బైటపెట్టాడు. దీంతో దర్శన్ చుట్టు ఉచ్చు మరింత బిగుసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:23 PM IST
Hero Darshan Case: అండర్ వేర్ మీద వేలాడ దీసి.!. రేణుకస్వామి హత్య ఘటనలో అప్రూవర్ బైటపెట్టిన మరో షాకింగ్ నిజం..!!
Image Credit: actordarshan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hero Darshan Case: అండర్ వేర్ మీద వేలాడ దీసి.. రేణుకస్వామి హత్య ఘటనలో అప్రూవర్ బైటపెట్టిన మరో షాకింగ్ నిజం..!!
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