/Hero Darshan Case: అండర్ వేర్ మీద వేలాడ దీసి.!. రేణుకస్వామి హత్య ఘటనలో అప్రూవర్ బైటపెట్టిన మరో షాకింగ్ నిజం..!!

Renuka swamy murder case update: కన్నన హీరో దర్శన్ ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్నాడు. ఈ క్రమంలో అభిమాని రేణుకస్వామి హత్యకేసులో మరిన్ని షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అభిమాని రేణుకాస్వామి హత్య కేసులో A-14గా ఉన్న దర్శన్ అనుచరుడు ప్రదోష్ అప్రూవర్గా మారాడు. ఇతగాడు పోలీసులకు దర్శన్ పైశాచికంపై అనేక విస్తుపోయే విషయాల్ని చెప్పాడు. తన ప్రియురాలు పవిత్ర గౌడకు రేణుక స్వామి సోషల్ మీడియాలో అసభ్య కరమైన పోస్ట్ లు, కామెంట్స్ ల వ్యవహరంపై హీరో దర్శన్ అతనిపై దాడి చేశాడు. ఆ రోజు రేణుక స్వామిని బట్టలూడదీసి హీరో దర్శన్ దొస్తులతో కారుకు వేలాడదీసి దారుణంగా కొట్టాడని చెప్పాడు.
ఆ తర్వాత అండర్వేర్ మీద టాటా ఏస్కు వేలాడదీసి నైలాన్ తాడుతో విచక్షణా రహితంగా దాడిచేశాడని చెప్పాడు. అన్నం, నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఛాతీ, మెడపై కాలితో గట్టిగా దర్శన తన్నడంతో అతను స్పృహతప్పి పడిపోయాడని చెప్పాడు. ఆ తర్వాత రేణుకాస్వామి ఛాతీపై నిలబడి తొక్కేందుకు దర్శన్ ప్రయత్నించాడని చెప్పాడు.
ఆ సమయంలో దర్శన్ను పక్కకు లాగి, రేణుకాస్వామి చనిపోయినట్లు గుర్తించానని ప్రదోష్ చెప్పుకొచ్చాడు. హత్య విషయాన్ని సెటిల్ చేయకపోతే దర్శన్ గన్తో కాల్చుకొని చనిపోతానని అన్నాడని.. అందుకే కట్టుకథను అల్లడానికి చర్చలు జరిపామని ప్రదోష్ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు. తనకు తెలిసిన వివరాలు తెలిపానని.. తన రక్షణ కోసం దర్శన్ వాళ్లతో పాటు కాకుండా ప్రత్యేక సెల్లో ఉంచాలని పిటిషన్లోప్రదోష్ విజ్ఞప్తి చేశాడు.
ఈ పిటిషన్పై కోర్టు ఏవిధంగా స్పందిస్తుందో తెలియాల్సి ఉంది. దీంతో హీరో దర్శన్ మరింత చిక్కుల్లో పడ్డట్లు తెలుస్తొంది. ఇప్పటికే జైలులో మగ్గిపోతున్న దర్శన్ తనకు బెయిల్ పిటిషన్ లను కోర్టు పలుమార్లు తిరస్కరించిన విషయం తెలిసిందే.
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