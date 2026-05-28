/NTR: మాట తప్పని రేవంత్ రెడ్డి.. మైత్రివనంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం

NTR: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిలబెట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని మైత్రివనం చౌరస్తాలో తెలుగు ప్రజల ఆరాధ్య నాయకుడు, దివంగత ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఎన్నికల ప్రచారం సమయంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ మాటను నిలబెట్టుకోవడంతో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మైత్రివనం చౌరస్తాలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ నాయకులు, స్థానిక ప్రజలు, ఎన్టీఆర్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. విగ్రహ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. పూలతో అలంకరించిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అభిమానులు నినాదాలతో సందడి చేస్తూ ఎన్టీఆర్కు నివాళులు అర్పించారు. రేవంత్ రెడ్డి కూడా విగ్రహానికి పూలమాల వేసి గౌరవ నివాళులు సమర్పించారు.
ఎన్టీఆర్ తెలుగు సినీ రంగంలోనే కాదు.. రాజకీయాల్లో కూడా తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. తెలుగు దేశం పార్టీని స్థాపించి ప్రజల మద్దతుతో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. పేదల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసి ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. అందుకే ఆయనకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికీ ప్రత్యేకమైన అభిమాన వర్గం ఉంది.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల సమయంలో స్థానికంగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేయాలనే డిమాండ్ వచ్చింది. అప్పట్లో స్పందించిన రేవంత్ రెడ్డి.. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ హామీ నెరవేరుస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే మాట నిలబెట్టుకుని మైత్రివనం చౌరస్తాలో విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో స్థానికులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, దేశం గర్వించదగ్గ మహానేతల్లో ఎన్టీఆర్ ఒకరని అన్నారు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, ఇందిరా గాంధీతో పాటు ఎన్టీఆర్ కూడా జాతి గర్వించదగ్గ నాయకుడని పేర్కొన్నారు. కుల, మత, ప్రాంతాలకు అతీతంగా తెలుగు జాతికి ఎన్టీఆర్ చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని చెప్పారు. రూ.2 కిలో బియ్యం, పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థ రద్దు, మహిళల సంక్షేమం వంటి పథకాల వెనుక ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తి ఉందన్నారు. తెలంగాణలో అనేక మంది నాయకులను రాజకీయాల్లోకి తీసుకువచ్చిన ఘనత కూడా ఎన్టీఆర్దేనని తెలిపారు.
తమ ప్రభుత్వం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో ఇందిరమ్మ, ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తి కనిపిస్తుందని, రైతులను రాజులను చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు. హైదరాబాద్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి చేస్తూ, ఫ్యూచర్ సిటీ ద్వారా యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.