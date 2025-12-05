English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • RGV As Show Man: కొత్త జీవిగా ఆర్జీవి.. ‘షో మ్యాన్’ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ..

RGV As Show Man: కొత్త జీవిగా ఆర్జీవి.. ‘షో మ్యాన్’ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ..

RGV As Show Man: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి బాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలిన దర్శకుల్లో రామ్ గోపాల్ వర్మ. ఆయనకు నచ్చితే సినిమా తీస్తారు. నచ్చకపోయినా.. అదే సినిమాను తెరకెక్కిస్తారు. సినిమా జీవిగా ఆర్జీవి గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.తాజాగా ఈయన మెయిన్ లీడ్ లో కొత్త సినిమా అనౌన్స్ చేయడమే కాదు.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 03:53 PM IST

Trending Photos

Real Estate Kokapet: కోకాపేట కాదు కాసుల పేట.. మూడో వేలంలో భూముల ధరలు రికార్డ్.. అటు వైపే హైదరాబాద్ రియల్ దూకుడు..!!
7
HMDA
Real Estate Kokapet: కోకాపేట కాదు కాసుల పేట.. మూడో వేలంలో భూముల ధరలు రికార్డ్.. అటు వైపే హైదరాబాద్ రియల్ దూకుడు..!!
AP Govt Public Holidays 2026: 2026 కొత్త ఏడాది సెలవుల లిస్ట్ ఇదే.. అధికారికంగా జీవో జారీ చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం..
8
School Holiday
AP Govt Public Holidays 2026: 2026 కొత్త ఏడాది సెలవుల లిస్ట్ ఇదే.. అధికారికంగా జీవో జారీ చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం..
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Doogee V Max Lr
Doogee V Max LR: అద్భుతం.. 20500 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి కొత్త ఫోన్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Koteshwara yoga: ఈ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తలు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
6
Koteshwara Yoga
Koteshwara yoga: ఈ రాశి స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకుంటే భర్తలు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ.. ఇంట్లో డబ్బే డబ్బు..
RGV As Show Man: కొత్త జీవిగా ఆర్జీవి.. ‘షో మ్యాన్’ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ..

Ram Gopal Varma: రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటి వరకు తెరపై దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా చూసిన ప్రేక్షకులు ఇపుడు ఆయనలోని నటుడిని చూడబోతున్నారు. తాజాగా ఈయన టైటిల్ రోల్లో ‘షో మ్యాన్’ సినిమాను అనౌన్స్ చేయడమే కాదు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. ‘మ్యాడ్ మాన్స్టర్’ అనేది ఉప శీర్షిక. ఈ సినిమాలో రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఢీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సుమన్ నటిస్తున్నాడు. గతంలో ‘శివాజీ’ సహా పలు చిత్రాల్లో విలన్ గా మెప్పించిన సుమన్.. ఆర్జీవి కోసం ప్రతి నాయకుడిగా మారారు. ఈ సినిమాలో సుమన్ పాత్రకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

నిజ జీవితంలో "షో మ్యాన్" ఆయిన దర్శక సంచలనం రాంగోపాల్ వర్మ టైటిల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్న చిత్రం "షో మ్యాన్". "మ్యాడ్ మాన్స్టర్" అన్నది ట్యాగ్ లైన్ గా రాబోతుంది. ఈ సినిమాతో ‘నూతన్’ అనే కొత్త డైరెక్టర్ తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతున్నాడు. ఆర్జీవీతో గతంలో "ఐస్ క్రీమ్-1, ఐస్ క్రీమ్-2" చిత్రాలు నిర్మించి, ఆయనతో ప్రత్యేక అనుబంధం కలిగిన ప్రముఖ నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ ఈ సినిమా ను నిర్మిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు ఓ ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థతో కలిసి... భీమవరం టాకీస్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ 120గా ఈ చిత్రం రాబోతుంది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

ఈ సినిమాలో ఇతర నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను ప్రకటించనున్నారు. ఈ సినిమాలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. రీసెంట్ గా ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. సంక్రాంతికి ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ సినిమాకు నూతన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

RGVRGV As Show ManRam Gopal VarmasumanVarma Lead Role

Trending News