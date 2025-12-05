RGV As Show Man: కొత్త జీవిగా ఆర్జీవి.. ‘షో మ్యాన్’ గా రామ్ గోపాల్ వర్మ..

Ram Gopal Varma: రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇప్పటి వరకు తెరపై దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా చూసిన ప్రేక్షకులు ఇపుడు ఆయనలోని నటుడిని చూడబోతున్నారు. తాజాగా ఈయన టైటిల్ రోల్లో ‘షో మ్యాన్’ సినిమాను అనౌన్స్ చేయడమే కాదు. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. ‘మ్యాడ్ మాన్స్టర్’ అనేది ఉప శీర్షిక. ఈ సినిమాలో రామ్ గోపాల్ వర్మకు ఢీ కొట్టే విలన్ పాత్రలో సుమన్ నటిస్తున్నాడు. గతంలో ‘శివాజీ’ సహా పలు చిత్రాల్లో విలన్ గా మెప్పించిన సుమన్.. ఆర్జీవి కోసం ప్రతి నాయకుడిగా మారారు. ఈ సినిమాలో సుమన్ పాత్రకు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది.
నిజ జీవితంలో "షో మ్యాన్" ఆయిన దర్శక సంచలనం రాంగోపాల్ వర్మ టైటిల్ రోల్ ప్లే చేస్తున్న చిత్రం "షో మ్యాన్". "మ్యాడ్ మాన్స్టర్" అన్నది ట్యాగ్ లైన్ గా రాబోతుంది. ఈ సినిమాతో ‘నూతన్’ అనే కొత్త డైరెక్టర్ తెలుగు తెరకు పరిచయం కాబోతున్నాడు. ఆర్జీవీతో గతంలో "ఐస్ క్రీమ్-1, ఐస్ క్రీమ్-2" చిత్రాలు నిర్మించి, ఆయనతో ప్రత్యేక అనుబంధం కలిగిన ప్రముఖ నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ ఈ సినిమా ను నిర్మిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు ఓ ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థతో కలిసి... భీమవరం టాకీస్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ 120గా ఈ చిత్రం రాబోతుంది.
ఈ సినిమాలో ఇతర నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలను ప్రకటించనున్నారు. ఈ సినిమాలో రామ్ గోపాల్ వర్మ గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. రీసెంట్ గా ఈ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసింది. సంక్రాంతికి ట్రైలర్ ను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామసత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ సినిమాకు నూతన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
