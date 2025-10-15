Kantara Chapter 1: ‘సలార్’ రికార్డులను క్రాస్ చేసిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’.. ఇది కదా మాస్ రాంపేజ్..

Kantara Chapter 1 Records: విజయ దశమి కానుకగా విడుదలైన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దూకుడు చూపిస్తూనే ఉంది. మొదటి రోజు నుంచి 13వ రోజు వరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎక్కడా తగ్గకుండా వసూళ్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఇప్పటికే కాంతార ఛాప్టర్ 1 పలు రికార్డులను పాతర వేసింది. రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ, జైలర్, 2.O తెలుగులో సాధించిన లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసిన ఆల్ టైమ్ తెలుగులో విడుదలైన సౌత్ డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో నెంబర్ 2 ప్లేస్ లో ఉంది. ప్రస్తుతం తెలుగులో కేజీఎఫ్ ఛాప్టర్ రూ. 84 కోట్ల షేర్ తో ఆల్ టైమ్ డబ్బింగ్ మూవీస్ లో నెంబర్ ప్లేస్ లో ఉంది. వాటిని క్రాస్ చేస్తుందా లేదా అనేది పక్కన పెడితే.. తాజాగా ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 670 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ తో ఇంకా స్టడీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. తాజాగా ప్రభాస్ నటించిన ‘సలార్’ మూవీ రూ. 630 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసింది. త్వరలో రజినీకాంత్ నటించిన 2.O లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను బీట్ చేసే అవకాశాలున్నాయి.
అంతేకాదు ఈ యేడాది విడుదలైన సౌత్ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా నిలిచింది. మరోవైపు మన దేశంలో ఈ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను రూ. 806 కోట్ల గ్రాస్ ను వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టిన ‘ఛావా’ మూవీ కలెక్షన్స్ ను దాటుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
రిషబ్ శెట్టి తెరకెక్కించిన ‘కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ సినిమాలో కన్నడ నాట ఉన్న సంప్రదాయాలైన పంజుర్లి, భూతకోళ వంటి వాటిని చూపించిన విధానం యావద్దేశ ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఓ రకంగా కాంతార రెండు సినిమాలు కలిపి ఇప్పటికే రూ. 1000 కోట్లను క్రాస్ చేయడం విశేషం. కాంతార ఛాప్టర్ 1లో ఏది సీజీ.. ఏది అసలు అనేది నమ్మశక్యం కానీ విధంగా తెరకెక్కించి మేకర్ గా మంచి మార్కులే కొట్టేశాడు రిషబ్ శెట్టి.
ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 340 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ను అడ్వాన్స్ బేసిస్ పేరిట చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రూ. 342 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఇంకా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 25 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక ఈ సినిమా తెలుగులో రూ. 62 కోట్ల షేర్ (రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్).. కన్నడలో 180 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీలో.. రూ. 183 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడులో రూ. 52 కోట్ల గ్రాస్.. కేరళలో రూ. 46 కోట్ల గ్రాస్.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 95 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో దూకుడు మీదుంది. ఇదే దూకుడు మరో వారం కంటిన్యూ అయితే.. ఈ ఇయర్ అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన ‘ఛావా’ మూవీ కలెక్షన్స్ ను దాటి అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా నిలుస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి.
