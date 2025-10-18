English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kantara Chapter 1: ఒక్క అడుగు దూరంలో కాంతార.. రిషబ్ శెట్టి మూవీ ఆ రికార్డు అందుకుంటాడా..!

Kantara Chapter 1 Box Office Collections: రిషబ్ శెట్టి కథానాయకుడిగా నటిస్తూ  డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’. కాంతార  చిత్రానికి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ముందుగా ప్రీ బుకింగ్స్ లో అంతగా జోరు చూపించలేదు. ఒక్కసారిగా ప్రీమియర్స్ తో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారింది. ఈ సినిమా దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో వన్ ఆఫ్ ది హైయ్యోస్ట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రంగా పూటకో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తూ దూసుకుపోతుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం మరో రికార్డుపై కన్నేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:09 PM IST

Kantara Chapter 1 Box Collections: చిన్న చిన్న చినుకులు గాలి వానకగా మారినట్టు.. ‘కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి చూపించిన కొత్త ప్రపంచానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఫస్టాఫ్ రొటీన్ కాస్త కామెడీగా సాగిపోయినా..ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రాణం పోసిందనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా చివర్లో రిషబ్ శెట్టి తన విశ్వరూపంతో ప్రేక్షకులను మరో లోకంలోకి తీసుకెళ్లాడు. అంతేకాదు ఈ సినిమా తెలుగులో డబ్బింగ్ చిత్రాల పరంగా మరో రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన రెండో సౌత్ డబ్బింగ్ సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు తెలుగులో ఈ చిత్రం రూ. 63 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన సంచలనం రేపింది.

ఇక ఈ సినిమా ఇప్పటి వరకు రూ. 730 కోట్ల కు పైగా గ్రాస్.. రూ. కర్ణాటకలో రూ. 190కోట్ల గ్రాస్.. హిందీలో రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడులో రూ. 55 కోట్లు.కేరళలో రూ. 50 కోట్ల.. హిందీ +రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ కలిపి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 342 కోట్ల షేర్ తో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. మొత్తంగా అతిపెద్ద టార్గెట్ ను పెట్టుకొని దాన్ని రీచ్ కావడం మాములు విషయం కాదు. ఈ  సినిమాకు ఓటీటీ, శాటిలైట్ అన్ని భాషలకు కలిపి రూ. 200 కోట్ల టేబుల్ ప్రాఫిట్ ను అందుకున్నారు నిర్మాతలు. 

అంతేకాదు కర్నాటక సహా అన్ని ఏరియాల్లో ఈ చిత్రాన్ని ఓన్ గా రిలీజ్ చేసుకున్నారు. ఇక ఈ యేడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన విక్కీ కౌశల్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు రూ.800 కోట్ల కు పైగా గ్రాస్ వసూల్లతో ఈ యేడాది ‘ఛావా’ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది. త్వరలో ‘కాంతార’ మూవీ ఈ కలెక్షన్స్ అందుకుని ఈ యేడాది మన దేశంలో విడుదలైన చిత్రాల్లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలుస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇక సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసిన కాంతార ఛాప్టర్ ఇదే దూకుడు మరో వారం రోజులు కంటిన్యూ అయితే ‘ఛావా’ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ఖాయమనే చెప్పాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kantara Chapter 1 Box Office CollectionsKantara Chapter 1 Cross Salaar Life Time collectionsKantara Chapter 1 7 Day Box Office CollectionsKantara Chapter 1 1st day Collections0

