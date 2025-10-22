Kantara A Legend Chapter 1: ఇంగ్లీష్ లో కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1.. రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన..

Kantara A Legend Chapter 1 English version release: ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’. గతంలో వచ్చిన కాంతార చిత్రానికి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెరకెక్కించారు దర్శక కథానాయకుడు రిషబ్ శెట్టి. రిలీజ్ కు ముందు కాస్త జోరు తగ్గినా.. ఒక్కసారి ప్రీమియర్స్ పడిన తర్వాత టాక్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అన్ని చోట్లా ఈ సినిమా వీరలెవల్లో కుమ్మేస్తూనే ఉంది. అంతేకాదు ఈ సినిమాతో మరోసారి రిషబ్ శెట్టి నేషనల్ అవార్డు అందుకోవడం పక్కా అని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కర్ణాటకలోని భూతకోల, పంజుర్లి వంటి కర్నాటక జానపదాలు ఈ సినిమాలో చూపించారు. అంతేకాదు ఈ ప్రీక్వెల్ ను పూర్తిగా జానపద నేపథ్యంలో తెరపై చూపించిన విధానానికి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ గా సాదాసీదా అనిపించినా.. ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్.. ఆపై ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ తో ప్రేక్షకులను మరో లోకంలోకి తీసుకెళ్లాడు రిషబ్ శెట్టి. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ లో తన నటనతో దర్శక ప్రతిభతో మరోసారి మెస్మరైజ్ చేశాడు రిషబ్ శెట్టి.
‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ సినిమా ఇప్పటికే దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో వన్ ఆఫ్ ది హైయ్యోస్ట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన చిత్రంగా పూటకో రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తూ దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు 2025లో మన దేశంలో సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీలో అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు తెలుగులో డబ్బింగ్ చిత్రాల పరంగా ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ మరో రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత తెలుగులో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన రెండో దక్షిణాది డబ్బింగ్ చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు తెలుగులో ఈ చిత్రం రూ. 66 కోట్ల గ్రాస్.. రూ. 102 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించిన సంచలనం రేపింది.
తెలుగులో డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన రెండో చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతకు ముందు కేజీఎఫ్ 2 మూవీ తెలుగులో రూ. 86 కోట్ల షేర్ (రూ. 136 కోట్ల గ్రాస్)తో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ ను దాటడం అంత ఈజీ కాదు. ఇది కూడా ఓ రికార్డు. ఇక కర్నాటకలో రూ. 210 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీలో కూడా 215 కోట్ల గ్రాస్.. తమిళనాడులో రూ. 60 కోట్ల గ్రాస్.. కేరళలో రూ. 55 కోట్ల గ్రాస్.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 111 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లతో సంచలనం రేపింది. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 780 కోట్ల గ్రాస్ (రూ. 370 కోట్ల షేర్) రాబట్టింది. త్వరలో ఈ సినిమా మన దేశంలో 2025లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన ‘ఛావా’ మూవీ రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 342 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన ఈ సినిమా చేసిన బిజినెస్ పై రూ. 28 కోట్ల లాభాలతో దూసుకుపోతుంది.
భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని ఇపుడు ఇంగ్లీష్ లో విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ నెల 31న ఇంగ్లీష్ భాషలో విడుదల చేస్తున్నారు. భారతీయ భాషల్లో 2 గంటల 48 నిమిషాల నిడివి ఉంటే.. ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని సీన్స్ ను ట్రిమ్ చేసి 2 గంటల 14 నినిషాల 45 సెకన్ల నిడివితో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఇందులో పాటలు, కొన్ని సీన్స్ తీసేసి అంతర్జాయ ప్రేక్షకులకు అనుగుణంగా విడుదల చేస్తున్నారు. మరి భారతీయ మూలాలతో నిండిన ఈ చిత్రం ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పిస్తుందో చూడాలి.
