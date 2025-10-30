English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 స్ట్రీమింగ్..

Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 స్ట్రీమింగ్..

Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’. దసరా కానుకగా విడుదలైన ఈ చిత్రం భారతీయ బాక్సాఫీస్ రికార్డు వసూళ్లను సాధిస్తోంది. ప్రస్తుతం థియేట్రికల్ గా నడుస్తూన్న ఈ సినిమా 4 వారాల తర్వాత ప్రముఖ ఓటీటీలోకి స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
6
top 5 business idea
Business Idea: కేవలం రూ. 5వేల పెట్టుబడితో ఈ బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే.. మీకు మీరే బాస్.. ప్రతినెలా జీతం కాదు.. లక్షల ఆదాయం మీ సొంతం..!!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
6
Montha cyclone effect
Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ బంపర్ జాక్ పాట్.. అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎక్కడంటే..?
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
5
Biometric Unlock Deceased
Interesting Fact: చనిపోయిన వ్యక్తి వేలిముద్రతో మొబైల్ అన్‌లాక్ అవుతుందా? అసలు నిజం ఇదే!
Samantha: అప్పుడేమో ఇష్టంగానే అలా చేసేసి.. ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది పడ్డానంటున్న సమంత
5
samantha
Samantha: అప్పుడేమో ఇష్టంగానే అలా చేసేసి.. ఇప్పుడేమో ఇబ్బంది పడ్డానంటున్న సమంత
Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 స్ట్రీమింగ్..

Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’. గతంలో వచ్చిన  కాంతార మూవీకి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ యేడాది విడుదలైన భారతీయ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. అంతేకాదు కన్నడ నాట తొలి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది.  అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ముందు అంచనాలు తగ్గినా.. ఆ తర్వాత ప్రీమియర్స్ తో ఒక్కసారి మౌత్ టాక్ తో ఈ సినిమా గత రికార్డులను అన్ని బద్దలు కొట్టింది. అంతేకాదు తెలుగులో దాదాపు రూ. 70 కోట్ల షేర్ (రూ. 110 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు తెలుగులో విడుదలైన డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. మొదటి స్థానంలో కేజీఎఫ్ 2 రూ. 85 కోట్లకు షేర్ తో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి.. కర్ణాటకు చెందిన జానపద కథను ఎంతో హృద్యంగా తెరకెక్కించిన విధానం ప్రేక్షకులను అలరించింది.  ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్.. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రాణంగా నిలిచింది.  నిన్నటితో ఈ సినిమా 4 వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 405 కోట్ల షేర్ (రూ. 830 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి ఈ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన ‘ఛావా’ సినిమా వసూళ్లను అధిగమించి ఈ ఇయర్ కలెక్షన్స్ లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 340 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 342 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 70 కోట్ల వరకు లాభాలను థియేట్రికల్ గా తీసుకొచ్చింది. 

తాజాగా ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా అక్టోబర్ 31న కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. హిందీ వెర్షన్ మాత్రం 8 వారాల తర్వాత స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. మరోవైపు కాంతర ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ ను రేపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. మొత్తంగా భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1 లెజెండ్’ చిత్రం ఆంగ్ల ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి.  మరి ఓటీటీలో కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming DateKantara A Legend Chapter 1 OTT StreamingAmazon Prime VideoKantara A Legend Chapter 1 English version releaseKantara Chapter 1 Release in International Version

Trending News