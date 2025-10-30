Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ప్రముఖ ఓటీటీలోకి కాంతార లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 స్ట్రీమింగ్..

Kantara A Legend Chapter 1 OTT Streaming: ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’. గతంలో వచ్చిన కాంతార మూవీకి ప్రీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అంతేకాదు ఈ యేడాది విడుదలైన భారతీయ చిత్రాల్లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. అంతేకాదు కన్నడ నాట తొలి రూ. 200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి చిత్రంగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ముందు అంచనాలు తగ్గినా.. ఆ తర్వాత ప్రీమియర్స్ తో ఒక్కసారి మౌత్ టాక్ తో ఈ సినిమా గత రికార్డులను అన్ని బద్దలు కొట్టింది. అంతేకాదు తెలుగులో దాదాపు రూ. 70 కోట్ల షేర్ (రూ. 110 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. అంతేకాదు తెలుగులో విడుదలైన డబ్బింగ్ చిత్రాల్లో సెకండ్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. మొదటి స్థానంలో కేజీఎఫ్ 2 రూ. 85 కోట్లకు షేర్ తో మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి.. కర్ణాటకు చెందిన జానపద కథను ఎంతో హృద్యంగా తెరకెక్కించిన విధానం ప్రేక్షకులను అలరించింది. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్.. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ ఈ చిత్రానికి ప్రాణంగా నిలిచింది. నిన్నటితో ఈ సినిమా 4 వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 405 కోట్ల షేర్ (రూ. 830 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి ఈ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన ‘ఛావా’ సినిమా వసూళ్లను అధిగమించి ఈ ఇయర్ కలెక్షన్స్ లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది. అంతేకాదు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 340 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రూ. 342 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 70 కోట్ల వరకు లాభాలను థియేట్రికల్ గా తీసుకొచ్చింది.
తాజాగా ‘కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1’ చిత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా అక్టోబర్ 31న కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. హిందీ వెర్షన్ మాత్రం 8 వారాల తర్వాత స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. మరోవైపు కాంతర ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ ను రేపు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. మొత్తంగా భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించిన ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1 లెజెండ్’ చిత్రం ఆంగ్ల ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరిస్తుందో చూడాలి. మరి ఓటీటీలో కాంతార ఏ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1 ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.
