English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rishab Shetty: టైమ్ చూసి దెబ్బకొట్టిన రిషబ్ శెట్టి..!. కాంతారా చాప్టర్ 2 పై రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ వివాదంపై కౌంటర్..

Rishab Shetty: టైమ్ చూసి దెబ్బకొట్టిన రిషబ్ శెట్టి..!. కాంతారా చాప్టర్ 2 పై రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ వివాదంపై కౌంటర్..

Rishab shetty on ranveer singh: గతంలో గోవాలో జరిగిన ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియాలో రణ్ వీర్ సింగ్ కాంతారా 2 పై చేసిన కామెంట్స్ కాంట్రవర్సీగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై కాంతారా అభిమానులు పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. ఈక్రమంలో రిషభ్ శెట్టి తాజాగా. దీనిపై రియాక్ట్ కావడం సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:38 PM IST
  • రణ్ వీర్ సింగ్ కు రిషభ్ కౌంటర్..
  • నెట్టింట కొత్త రచ్చ..

Trending Photos

Best Mileage Bike Under 55 K : షైన్, స్ప్లెండర్.. ఈ బైక్ ముందు జుజుబీ.. ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టిస్తే మీ లవర్‎తో జిల్లా మొత్తం చుట్టేయ్యోచ్చు.. ధర కూడా చాలా చీప్..!!
7
Hero Hf Deluxe
Best Mileage Bike Under 55 K : షైన్, స్ప్లెండర్.. ఈ బైక్ ముందు జుజుబీ.. ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టిస్తే మీ లవర్‎తో జిల్లా మొత్తం చుట్టేయ్యోచ్చు.. ధర కూడా చాలా చీప్..!!
PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!
7
PF Account
PF New Rule : పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఏ కారణం లేకున్నా 75శాతం డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే అద్భుత అవకాశం..!!
Telugu actress suicide: కూతురితో సహా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసిన తెలుగు సీనియర్ నటి.. ఎలా ఉందంటే..!
5
Telugu actress suicide
Telugu actress suicide: కూతురితో సహా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసిన తెలుగు సీనియర్ నటి.. ఎలా ఉందంటే..!
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
6
BSNL 150 days validity plan
BSNL: జియో.. ఎయిర్‌టెల్‌కు BSNL చెక్‌.. 150 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌తో దిమ్మదిరిగే షాక్‌..!
Rishab Shetty: టైమ్ చూసి దెబ్బకొట్టిన రిషబ్ శెట్టి..!. కాంతారా చాప్టర్ 2 పై రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ వివాదంపై కౌంటర్..

Rishabu shetty reacts on ranveer singh controversy on kantara 2: ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ హీరో నటించిన దురంధర్ బాక్సాఫీస్ మీద దూసుకుని పోతుంది. రణవీర్ సింగ్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ యాక్షన్–ఎంటర్‌టైనర్, విడుదలైనప్పటి నుంచి పలు రికార్డులుతిరగరాస్తొంది.  ఈ సినిమాకు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అయితే.. మొత్తంగా ఈ మూవీ రూ. 300 కోట్ల వసూళ్లురాబడుతుందని ట్రెడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ మూవీని  రణ్ వీర్ సింగ్ ఎనర్జీటికి పెర్ఫామెన్స్ కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు  ఈ మూవీని తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ వర్షన్ లో రిలీజ్ చేయనున్నారని టాక్ వస్తుంది.  ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రిషభ్ శెట్టి రణ్ వీర్ సింగ్ గతంలో కాంతారా దైవంపై చేసినమిమిక్రీపై ఇప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యారు. దురంధర్ మూవీ హిట్ టాక్ నేపథ్యంలో రిషభ్ రియాక్ట్ కావడం వెనుక ఏంటి అసలు కారణం అంటూ నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది. రణ్ వీర్ సింగ్ గతంలో గోవా అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా లో పాల్గొన్నప్పుడు కాంతారా 2 లో క్లైమాక్స్ లో చాముండి వాయిస్ ను మిమిక్రీ చేశారు. కళ్లు పెద్దవి చేసుకుని, భూతం అంటూ వ్యాఖ్యలుచేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది.

అయితే.. దీనిపై గతంలోనే రణ్ వీర్ సింగ్ రిషభ్ కు సారీ కూడా చెప్పారు. తన ఉద్దేష్యం అలా సంప్రదాయాల్ని,దేవుళ్లను అపహస్యం చేయాలని కాదని, సారీ కూడా చెప్పారు. అయితే.. రణ్ వీర్ సారీ చెప్పడంతొ ఆ వివాదంకు పుల్ స్టాప్ పడింది. అయితే..దీనిపై తాజాగా రిషబ్ శెట్టి రియాక్ట్ అయ్యారు. రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ తమను ఇబ్బంది పెట్టాయన్నారు.ఇది తమ దైవం, నమ్మకాలు, సంప్రదాయాలకు చెందిన సినిమా అని మాట్లాడారు.

Read more: Anchor Vishnu Priya: ఆయన అలాంటి వారని అనుకోలేదు.!. వేణుస్వామిపై యాంకర్ విష్ణు ప్రియ షాకింగ్ కామెంట్స్..

ఇది తమ ఎమోషన్ కు చెందిందని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం, మిమిక్రీ చేయోద్దనిచెప్తుంటానని కూడా రిషభ్ శెట్టి అన్నారు. రణ్ వీర్ సింగ్ సారీ చెప్పిన కూడా ఇప్పుడు ఇది అవసరమా..?.. అంటూ కొంతమంది రిషబ్ శెట్టిని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దురంధర్ మూవీని వసూళ్లను తగ్గించడానికే రిషభ్ శెట్టి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశాడా ఏంటని కొంత మంది డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రిషబ్ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rishab ShettyKantara 2Ranveer Singhranveer singh apologyranveer singh on rishab shetty

Trending News