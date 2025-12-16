Rishab Shetty: టైమ్ చూసి దెబ్బకొట్టిన రిషబ్ శెట్టి..!. కాంతారా చాప్టర్ 2 పై రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ వివాదంపై కౌంటర్..

Rishabu shetty reacts on ranveer singh controversy on kantara 2: ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ హీరో నటించిన దురంధర్ బాక్సాఫీస్ మీద దూసుకుని పోతుంది. రణవీర్ సింగ్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ యాక్షన్–ఎంటర్టైనర్, విడుదలైనప్పటి నుంచి పలు రికార్డులుతిరగరాస్తొంది. ఈ సినిమాకు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అయితే.. మొత్తంగా ఈ మూవీ రూ. 300 కోట్ల వసూళ్లురాబడుతుందని ట్రెడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ మూవీని రణ్ వీర్ సింగ్ ఎనర్జీటికి పెర్ఫామెన్స్ కు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.
మరోవైపు ఈ మూవీని తెలుగులో కూడా డబ్బింగ్ వర్షన్ లో రిలీజ్ చేయనున్నారని టాక్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రిషభ్ శెట్టి రణ్ వీర్ సింగ్ గతంలో కాంతారా దైవంపై చేసినమిమిక్రీపై ఇప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యారు. దురంధర్ మూవీ హిట్ టాక్ నేపథ్యంలో రిషభ్ రియాక్ట్ కావడం వెనుక ఏంటి అసలు కారణం అంటూ నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది. రణ్ వీర్ సింగ్ గతంలో గోవా అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా లో పాల్గొన్నప్పుడు కాంతారా 2 లో క్లైమాక్స్ లో చాముండి వాయిస్ ను మిమిక్రీ చేశారు. కళ్లు పెద్దవి చేసుకుని, భూతం అంటూ వ్యాఖ్యలుచేశారు. దీనిపై పెద్ద వివాదం రాజుకుంది.
అయితే.. దీనిపై గతంలోనే రణ్ వీర్ సింగ్ రిషభ్ కు సారీ కూడా చెప్పారు. తన ఉద్దేష్యం అలా సంప్రదాయాల్ని,దేవుళ్లను అపహస్యం చేయాలని కాదని, సారీ కూడా చెప్పారు. అయితే.. రణ్ వీర్ సారీ చెప్పడంతొ ఆ వివాదంకు పుల్ స్టాప్ పడింది. అయితే..దీనిపై తాజాగా రిషబ్ శెట్టి రియాక్ట్ అయ్యారు. రణ్ వీర్ సింగ్ మిమిక్రీ తమను ఇబ్బంది పెట్టాయన్నారు.ఇది తమ దైవం, నమ్మకాలు, సంప్రదాయాలకు చెందిన సినిమా అని మాట్లాడారు.
ఇది తమ ఎమోషన్ కు చెందిందని, ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం, మిమిక్రీ చేయోద్దనిచెప్తుంటానని కూడా రిషభ్ శెట్టి అన్నారు. రణ్ వీర్ సింగ్ సారీ చెప్పిన కూడా ఇప్పుడు ఇది అవసరమా..?.. అంటూ కొంతమంది రిషబ్ శెట్టిని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దురంధర్ మూవీని వసూళ్లను తగ్గించడానికే రిషభ్ శెట్టి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేశాడా ఏంటని కొంత మంది డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొత్తంగా రిషబ్ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
