'స్పైడర్-మ్యాన్' కు నేను బిగ్ ఫ్యాన్.. రిషబ్ శెట్టి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!

Spider-Man: Brand New Day:గ్లోబల్ సూపర్ హీరో ‘స్పైడర్ మ్యాన్’ క్రేజ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో మరోసారి రుజువు అయింది. దీనిపై పిల్లలు, పెద్దలు సహా సినీ సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ సినిమా కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన ‘స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ ఇప్పటికే రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ మూవీ ట్రైలర్ విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే ఈ ట్రైలర్ 1 బిలియన్ వ్యూస్ రాబట్టడం విశేషం. తాజాగా హీరో రిషబ్ శెట్టి.. స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను చిన్నప్పటి నుంచి స్పైడర్ మ్యాన్కు బిగ్ ఫ్యాన్ అని చెప్పుకొచ్చాడు. యేళ్ల క్రితమే సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లో మొదటిసారి స్పైడర్-మ్యాన్ సినిమా చూశాను.
రిషబ్ శెట్టి స్పైడర్ మ్యాన్..
అప్పుడే పీటర్ పార్కర్ పాత్రతో నాకు మంచి అనుబంధం ఏర్పడింది. జీవితంలో తప్పులు చేసినా, కష్టాలు ఎదురైనా మనలోని మంచితనాన్ని కోల్పోకూడదని ఆ క్యారెక్టర్ నాకు నేర్పింది. అత్యధిక శక్తి ఉంటే అంతే బాధ్యత కూడా ఉండాలనే సందేశం స్పైడర్-మ్యాన్ పాత్ర ఎప్పటికీ గుర్తు చేస్తుందన్నారు. అందుకే స్పైడర్ మ్యాన్ పై అభిమానం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఇప్పుడు నా పిల్లలకు కూడా స్పైడర్-మ్యాన్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. వాళ్ల కోసమే Spider-Man: Brand New Day టికెట్లు ముందుగానే బుక్ చేశాను. అందరం కలిసి థియేటర్లో ఈ సినిమా చూడబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
స్పైడర్ మ్యాన్ బ్యాండ్ న్యూ డే విడుదల తేది..
టామ్ హాలండ్ హీరోగా నటించిన Spider-Man: Brand New Day చిత్రం జూలై 30న భారత్లో రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా కేవలం ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. సోనీ పిక్చర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండియా నిర్మిస్తున్న 'స్పైడర్ మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే', విడుదల కాబోతుంది.
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