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'స్పైడర్-మ్యాన్' కు నేను బిగ్ ఫ్యాన్.. రిషబ్ శెట్టి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!

Rishab Shetty good comments on Spider man: జాతీయ అవార్డు గ్రహీత, కాంతార హీరో-దర్శకుడు రిషబ్ శెట్టి ‘స్పైడర్ మ్యాన్’ పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను  చిన్నప్పటి నుంచే స్పైడర్-మ్యాన్‌కు బిగ్ ఫ్యాన్  అని వెల్లడించారు. Spider-Man: Brand New Day సినిమా విడుదలకు ముందు మార్వెల్ రూపొందించిన ప్రత్యేక వీడియోలో రిషబ్ శెట్టి కనువిందు చేశాడు.  ఇందులో ఆయన స్పైడర్-మ్యాన్‌ను కలుసుకుని, ఆ సూపర్ హీరోపై తనకున్న అభిమానాన్ని పంచుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:19 PM IST
'స్పైడర్-మ్యాన్' కు నేను బిగ్ ఫ్యాన్.. రిషబ్ శెట్టి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: Spider Man (XSource)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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