Rithu Chowdary clarifies relation with demon pawan after elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రస్తుతం 13 వీక్ లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే.. ఈ వారంలో ఊహించని బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతం హౌస్ లో టాప్ 7 గురు కంటెస్టెంట్ మిగిలారు. వీరిలో 5 గురు ఫైనల్ కు వెళ్లనున్నారు. బిగ్ బాస్ అందరికి ట్విస్ట్ ఇస్తు రీతూ చౌదరీని ఎలిమినేట్ చేశాడు.
మరోవైపు ఓటింగ్ పోల్స్ ప్రకారం.. సుమన్ ఎలిమినేట్ అవుతాడని ప్రచారం జరిగింది. ఒకనొక సమయంలో డబుల్ ఎలిమినేషన్ కూడా ఉండొచ్చనే పెద్దఎత్తున రచ్చ నడిచింది. కానీ లాస్ట్ మినిట్ లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇస్తూ.. ఎవరు ఊహించని విధంగా రీతూనే ఎలిమినేట్ చేశారు.
అయితే.. ఎలిమినేషన్ తర్వాత బైటకు వచ్చిన రీతూచౌదరీ పలు ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొంది. ముఖ్యంగాబిగ్ బాస్ హౌస్ లో తన 13 వారాల పాటు జర్నీపై పలు విషయాలను పంచుకుంది. ఈ క్రమంలో డెమోన్ పవన్ తో డేటింగ్ అంటూ.. పలు ప్రశ్నలు రీతూకు ఎదురయ్యాయి. దీనికి రీతూ చాలా తెలివిగా కౌంటర్ఇచ్చింది.
ఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి కొంత చనువుగా ఉంటే డేటింగ్ అంటే ఎలా అని రూమర్స్ కు చెప్పింది. అంతేకాకుండా.. బిగ్ బాస్ లో తనూజ మంచి కంటెంట్ ఇస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. మొదట్లో పవన్ తో క్లోజ్ గా ఉండి, ఆ తర్వాత డెమోన్ పవన్ తో పులిహోర కల్పడంపై కూడా ఆమెకు ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. పచ్చళ్ల పాప రమ్య కూడా డేమోన్ తో , రీతుకు డేటింగ్ అని చెప్పిందని కొంత మందిప్రశ్నించగా నవ్వేసి ఇగ్ నోర్ చేసింది.
మూడు వారాల్లోనే జుట్టు కట్ చేసుకునేంత సాక్రీఫైజ్ అవసరమా అంటూ మీడియా వాళ్లు ఆమెను ప్రశ్నించారు. దీంతో రీతూ వీటన్నింటికి లైట్ అంటూ చాలా స్మార్ట్ గా ఆన్సర్ చేసింది. మొత్తంగా బిగ్ బాగ్ హౌస్ లో ప్రస్తుతం రీతు చౌదరీ 13 వారాల పాటు ఉన్నందుకు .. రోజుకు రెమ్యూనరేషన్ గా రూ. 50,000 గాను.. సుమారు.. రూ.45.75 లక్షల నుండి రూ.55.50 లక్షల వరకు సంపాదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
