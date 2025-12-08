English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rithu Chowdary Video: డెమోన్ పవన్‌తో డేటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన రీతూచౌదరీ.. వీడియో..

Rithu Chowdary Video: డెమోన్ పవన్‌తో డేటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన రీతూచౌదరీ.. వీడియో..

Rithu Chowdary comments on demon pawan: రీతూ చౌదరీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 లో 13 వారంలో నామినేషన్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆమెను డేమెన్ పవన్ తో డేటింగ్ విషయాపై మాట్లాడారు. అంతే కాకుండా.. ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:38 AM IST
  • డేమోన్ పవన్ తో డేటింట్ వార్తలు..
  • క్లారీటీ ఇచ్చిన రీతూ చౌదరీ..

Trending Photos

EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
8
EPFO News
EPFO 2025: ఉద్యోగుల EPFO పెన్షన్ పై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇక డబ్బుల విత్ డ్రా మరింత సులభం..
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
6
Mahapurush Rajyoga
Mahapurusha Raja Yoga: 500 యేళ్ల తర్వాత మహాద్భుతమైన మహా పురుష రాజయోగం.. అదృష్టం అంటే ఈ రాశులదే..
Slowest Train: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్‌..!
6
Slowest train in india
Slowest Train: మన దేశంలో అత్యంత నెమ్మదిగా నడిచే రైలు తెలుసా? 116 ఏళ్ల పాత ఇంజిన్‌..!
Top 7 Viral Recipes : 2025లో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేసిన టాప్ 7 వంటకాలివే.. ఏంటో అంత స్పెషల్..!!
8
Viral Recipes
Top 7 Viral Recipes : 2025లో ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేసిన టాప్ 7 వంటకాలివే.. ఏంటో అంత స్పెషల్..!!
Rithu Chowdary Video: డెమోన్ పవన్‌తో డేటింగ్.. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన రీతూచౌదరీ.. వీడియో..

Rithu Chowdary clarifies relation with demon pawan after elimination: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ప్రస్తుతం 13 వీక్ లోకి అడుగుపెట్టింది. అయితే.. ఈ వారంలో ఊహించని బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు.  ప్రస్తుతం హౌస్ లో టాప్ 7 గురు కంటెస్టెంట్ మిగిలారు. వీరిలో 5 గురు ఫైనల్ కు వెళ్లనున్నారు. బిగ్ బాస్ అందరికి ట్విస్ట్ ఇస్తు రీతూ చౌదరీని ఎలిమినేట్ చేశాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు ఓటింగ్ పోల్స్ ప్రకారం.. సుమన్ ఎలిమినేట్ అవుతాడని ప్రచారం జరిగింది. ఒకనొక సమయంలో డబుల్ ఎలిమినేషన్ కూడా ఉండొచ్చనే పెద్దఎత్తున రచ్చ నడిచింది. కానీ లాస్ట్ మినిట్ లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇస్తూ.. ఎవరు ఊహించని విధంగా రీతూనే ఎలిమినేట్ చేశారు. 

 

అయితే.. ఎలిమినేషన్ తర్వాత బైటకు వచ్చిన రీతూచౌదరీ పలు ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొంది. ముఖ్యంగాబిగ్ బాస్ హౌస్ లో తన 13 వారాల పాటు జర్నీపై పలు విషయాలను పంచుకుంది. ఈ క్రమంలో డెమోన్ పవన్ తో డేటింగ్ అంటూ.. పలు ప్రశ్నలు రీతూకు ఎదురయ్యాయి. దీనికి రీతూ చాలా తెలివిగా కౌంటర్ఇచ్చింది.

ఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి కొంత చనువుగా ఉంటే డేటింగ్ అంటే ఎలా అని రూమర్స్ కు చెప్పింది. అంతేకాకుండా.. బిగ్ బాస్ లో తనూజ మంచి కంటెంట్ ఇస్తుందని కూడా చెప్పుకొచ్చింది. మొదట్లో పవన్ తో క్లోజ్ గా ఉండి,  ఆ తర్వాత డెమోన్ పవన్ తో పులిహోర కల్పడంపై కూడా ఆమెకు ప్రశ్నలు ఎదురయ్యాయి. పచ్చళ్ల పాప రమ్య  కూడా  డేమోన్ తో , రీతుకు డేటింగ్ అని చెప్పిందని కొంత మందిప్రశ్నించగా నవ్వేసి ఇగ్ నోర్ చేసింది.

Read more: Telangana global Summit 2025: అరెవావ్.. గ్లోబల్ సమ్మిట్ అతిథులకు అదిరిపోయే యమ్మీ.. యమ్మీ వంటకాలు.. లిస్ట్ ఇదే..

మూడు వారాల్లోనే జుట్టు కట్ చేసుకునేంత సాక్రీఫైజ్ అవసరమా అంటూ మీడియా వాళ్లు ఆమెను ప్రశ్నించారు. దీంతో రీతూ వీటన్నింటికి లైట్ అంటూ చాలా స్మార్ట్ గా ఆన్సర్ చేసింది. మొత్తంగా బిగ్ బాగ్ హౌస్ లో ప్రస్తుతం రీతు చౌదరీ 13 వారాల పాటు ఉన్నందుకు .. రోజుకు రెమ్యూనరేషన్ గా రూ. 50,000 గాను.. సుమారు.. రూ.45.75 లక్షల నుండి రూ.55.50 లక్షల వరకు సంపాదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rithu ChowdaryDemon pawanBigg Boss Season 9big boss season teluguBigg Boss Telugu 9

Trending News