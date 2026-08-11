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Ritika Nayak: రితికా నాయక్ మొబైల్ వాల్‌పేపర్‌గా ఆ స్టార్ ఫొటో.. అతడంటే అంత ప్రేమా?

Ritika Nayak: హీరోయిన్ రితికా నాయక్ మొబైల్ వాల్‌పేపర్‌కు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆమె ఫోన్‌లో ఓ స్టార్ హీరో ఫొటో వాల్‌పేపర్‌గా కనిపించడంతో నెటిజన్లు పలు రకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు. అసలు ఆ ఫొటో ఎవరిది? దీని వెనుక ఉన్న కారణమేంటి? పూర్తి వివరాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకోండి.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 11, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:00 PM IST
Ritika Nayak: రితికా నాయక్ మొబైల్ వాల్‌పేపర్‌గా ఆ స్టార్ ఫొటో.. అతడంటే అంత ప్రేమా?
Image Credit: Ritika Nayak Wallpaper(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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