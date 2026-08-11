Ritika Nayak: టాలీవుడ్లో వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్లలో రితికా నాయక్ ఒకరు. ఢిల్లీకి చెందిన ఈ ముద్దుగుమ్మ మోడలింగ్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించి ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. 2022లో అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన రితికా.. అనంతరం హాయ్ నాన్నలో అతిథి పాత్రలో కనిపించారు. 2025లో వచ్చిన మిరాయ్ సినిమాలో విభా పాత్రతో మరింత గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తాజాగా వరుణ్ తేజ్ హీరోగా నటించిన కొరియన్ కనకరాజు సినిమాలో చైత్రగా కనిపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు.
మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కొరియన్ కనకరాజు ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు వస్తున్న స్పందనతో రితికా ఖాతాలో మరో విజయాన్ని అందుకున్నట్లు అభిమానులు భావిస్తున్నారు. వరుస విజయాలతో ఆమెను గోల్డెన్ లెగ్ అంటూ కూడా పిలుస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో రితికా వ్యక్తిగత అభిరుచికి సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
కొరియన్ కనకరాజు ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రితికా నాయక్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా యాంకర్ ఆమె మొబైల్ వాల్పేపర్ గురించి ప్రశ్నించారు. వెంటనే రితికా తన ఫోన్ చూపించగా, అందులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రేజ్ ఉన్న దక్షిణ కొరియా మ్యూజిక్ బ్యాండ్ BTS ఫొటో కనిపించింది. దీంతో ఆమెకు BTSపై ఉన్న అభిమానం గురించి ఆసక్తికర చర్చ మొదలైంది.
BTSలో తనకు సుగా అత్యంత ఇష్టమైన సభ్యుడని రితికా తెలిపారు. ఒకవేళ సుగాను కలిసే అవకాశం వస్తే చాలా ఎగ్జైట్ అవుతానని, ఎక్కువగా మాట్లాడలేకపోవచ్చని ఆమె చెప్పారు. ఆయనను చూస్తూ ఉండిపోతానని సరదాగా వెల్లడించారు. అలాగే తాను BTSకు సంబంధించిన పలు ఫ్యాన్ పేజీలను కూడా ఫాలో అవుతున్నట్లు తెలిపారు. BTS గతంలో నిర్వహించిన వరల్డ్ టూర్లో భారత్కు రాలేకపోవడం తనను నిరాశపరిచిందని, భవిష్యత్తులో ఆ బ్యాండ్ ఇండియాకు వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
BTS విషయానికి వస్తే.. ఇది దక్షిణ కొరియాకు చెందిన ప్రముఖ మ్యూజిక్ గ్రూప్. RM, జిన్, సుగా, జె-హోప్, జిమిన్, వీ, జంగ్కూక్ సభ్యులుగా ఉన్న ఈ ఏడుగురు సభ్యుల బృందానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ అభిమానగణం ఉంది. BTS అభిమానులను ARMYగా పిలుస్తారు. 2013లో ప్రారంభమైన ఈ గ్రూప్ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనేక రికార్డులు సృష్టించింది. ఇప్పుడు రితికా నాయక్ కూడా తాను BTSకు పెద్ద అభిమానినని చెప్పడంతో ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
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